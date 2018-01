Facebook anunció que los usuarios tendrán cada vez menos noticias y sus acciones cayeron

La novedad se anunció una semana después de que Zuckerberg difundiera que entre sus resoluciones de Año Nuevo “se contaba la de ocuparse de problemas sistémicos de Facebook como el abuso el hackeo”, recordó Business Insider. “El hecho de que una herramienta se pueda usar para bien y para mal no la hace mala”, dijo en una entrevista con The New York Times. “Significa que uno debe comprender qué es lo negativo de manera tal que lo pueda atenuar”.