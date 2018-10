Cómo funciona Google Noticias, el buscador inteligente de artículos periodísticos

¿Cómo se decide qué noticias mostrar? El algoritmo tiene en cuenta muchas variables, entre ellas la relevancia y la autoridad de la fuente. Para establecer si una página puede considerarse fiable o no se siguen una serie de principios, entre ellos, si la noticia en cuestión está mencionada en otros sitios, y si es así en cuántos, qué correlación hay entre ellos y los antecedentes de la página en cuestión, es decir si suele publicar información engañosa o no, qué reputación tiene, etc.