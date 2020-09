Cómo son los nuevos Apple Watch 6, Apple Watch SE y los dos nuevos iPad

“El tiempo vuela” es el nombre del evento virtual que llevó adelante Apple desde su sede en Cupertino, California. En este encuentro la compañía dio a conocer cuatro productos: su nuevo reloj de alta gama, el Apple Watch 6; una versión más económica denominada Apple Watch SE y dos tablets: un nuevo iPad de octava generación y una iPad Air que se asemeja bastante al iPad Pro que lanzó hace unos meses.

El encuentro empezó con un recorrido virtual por Apple Park y una presentación a cargo de Tim Cook, CEO de la compañía donde hizo hincapié sobre los cambios que llegaron de la mano de la pandemia, como el trabajo remoto. “En Apple sentimos la responsabilidad de seguir innovando”, dijo y anticipó que este evento se centrará en dos productos: Apple Watch y iPad.

Durante la presentación se compartieron algunas historias de usuarios que lograron optimizar su salud y hasta salvar sus vidas gracias al uso de Apple Watch que, gracias a su monitores constante de diferentes indicadores como el ritmo cardíaco, puede servirles para anticiparles algún problema de salud.

Apple Watch 6

Cook también mencionó que gracias al monitoreo de Apple Watch, especialistas están estudiando el impacto psicológico de Covid-19 en los trabajadores de la salud.

El nuevo Apple Watch 6 permitirá medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre en apenas 15 segundos. Este nuevo indicador es muy importante y ya está disponible en otros relojes inteligentes disponibles en el mercado.

Apple Watch 6 mide nivel de saturación de oxígeno en sangre

La saturación de oxígeno, o SpO2, representa el porcentaje de oxígeno que transportan los glóbulos rojos desde los pulmones al resto del cuerpo e indica qué tan bien se está distribuyendo esta sangre oxigenada por todo el cuerpo.

El sensor de oxígeno en sangre emplea cuatro grupos de LED verdes, rojos e infrarrojos, junto con los cuatro fotodiodos en el cristal posterior del Apple Watch, para medir la luz reflejada de la sangre. Luego, Apple Watch utiliza un algoritmo personalizado avanzado integrado en la aplicación Blood Oxygen, que está diseñado para medir el oxígeno en sangre entre el 70 y el 100 por ciento.

Se pueden tomar mediciones bajo demanda mientras el usuario está quieto, y se realizan mediciones periódicas de fondo cuando están inactivos, incluso durante el sueño. Todos los datos estarán visibles en la aplicación Salud y el usuario podrá realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo para ver cómo cambia su nivel de oxígeno en sangre.

De este modo, esta opción se suma a la posibilidad de medir el ritmo cardíaco que ya estaba presente en Apple Watch 5 y monitoreo del sueño que llegó de la mano de la actualización del software.

El smartwatch viene en cuatro nuevos colores, que incluyen el azul que esperamos en el iPhone 12, rojo, gris y cobre. El nuevo reloj es un 20% más rápido que la versión anterior, según destacaron en el encuentro.

El nuevo reloj permite añadir nuevas estéticas al reloj, entre las cuales se incluyen memojis personalizados. En cuanto al diseño, también se añaden nuevas correas.

Apple Watch 6 suma la posibilidad de añadir memojis

De hecho, Apple también desarrolló correas a las denominó Solo Loop, que son continuas y no tienen ajuste directo. Otra novedad es la posbilidad de vicncular varios Apple Watch con un mismo iPhone. Esto resulta de utilidad para los menores que podrán usar un reloj inteligente sin tener que contar con un celular.

El sistema operativo watchOS 7 ofrece Configuración familiar, seguimiento del sueño, detección automática de lavado de manos, nuevos tipos de ejercicios y la capacidad de seleccionar y compartir esferas de reloj.

Los padres y las madres podrán configurar sus ajustes, añadir alarmas, verificar ubicación así como restringir las notificaciones que reciben cuando, por ejemplo, están estudiando. Esta posibilidad de configruación familiar o control parental estará disponible no solo en Apple Watch 6 sino a partir de Apple Watch 4.

El nuevo smartwatch incluye pantalla siempre encendida u Always On, estará disponible en dos tamaños ( 44mm y 40mm), y vendrá en versión Bluetook y LTE. Además ofrece resistencia al agua de hasta 50 metros. El smartwatch cuesta USD 399.

Apple Watch SE

Tal como se venía anticipando, la compañía presentó un reloj inteligente más económico: Apple Watch SE, que se comercializará a partir de USD 279. Los dos modelos nuevos de Apple Watch se pueden pedir a partir de hoy y estarán disponibles desde este viernes.

Apple Watch SE

El modelo tiene muchas de las características del Apple Watch 3, incluida la detección de caídas, la brújula y una carcasa que es resistente al agua y se puede usar mientras se nada. También incluye configuración familiar, monitoreo del sueño y otras características que también se incluyen en el nuevo Apple Watch Series 6 . El reloj integra el chip S5, que según Apple permitirá un rendimiento hasta dos veces superior que el que ofrece Serie 3.

Fitness Plus

Apple presentó un nuevo servicio para Apple Watch llamado Fitness Plus. Se trata de un servicio de suscripción para entrenamientos virtuales de yoga, ciclismo, ejercicios de fuerza, etc y otras opciones para monitorear el estado físico.

Cuesta USD 9,99 por mes o USD 79,99 por año. Se puede adquirir en un paquete con otros servicios de suscripción de Apple, como Apple Music, News Plus y TV Plus. Se obtiene el servicio gratis por tres meses al adquirir los nuevos relojes de Apple.

Los nuevos Apple Watch 6 y SE, así como todos los relojes desde Apple Watch 4 en adelante incluirán la opción de configuración familiar o family setup

Cabe señalar que se presentó Apple One, un paquete que incluye Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus y almacenamiento iCloud. Hay tres tipos de opciones: Individual, Familiar y Premier.

El plan Individual ofrece almacenamiento en Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade e iCloud por USD 14,95 al mes; en tanto que el plan familiar, que vale USD 19,95, incluye las mismas aplicaciones, pero con más almacenamiento de iCloud que el que ofrece el plan inidividual.

Por último, el plan Premier ofrece suscripción a Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, almacenamiento iCloud, Apple News Plus y Fitness Plus por USD 29,95 por mes.

iPad

Apple presentó un nuevo iPad de octava generación.

Apple presentó un nuevo iPad de octava generación, de 10,2 pulgadas, que es compatible con el Apple Pencil y también tiene teclado. El sistema reconoce escritura y figuras y las digitaliza. Integra A12, que ofrece un desempeño un 40 por ciento mejor que el antecesor.

La nueva iPad de octava generación integra el A12 Bionic con Neural Engine

Al tomar notas en el iPad, la función Smart Selection o Selección Inteligente utiliza el aprendizaje automático en el dispositivo para distinguir la escritura a mano de los dibujos, por lo que el texto escrito a mano se puede seleccionar, cortar y pegar fácilmente en otro documento como texto escrito.

La nueva iPad tiene un valor de USD 329 y de USD 299 para docentes y estudiantes. La preventa del dispositivo está disponible a partir de hoy.

iPad Air

iPad Air 2020

La compañía dio a conocer también un nuevo iPad Air, que se parece bastante al iPad Pro que se presentó hace unos meses. Tiene un display de Liquid Retina con resolución de 2360×1640. Cuenta con Touch ID integrado al botón de encendido y un pequeño lector de huellas.

Integra chip A14 Bionic, el primer procesador de cinco nanómetros que, gracias a su diseño permite incluir 11.800 millones de transistores en este chip. Este chip de la serie A de última generación presenta un nuevo diseño de 6 núcleos para un aumento del 40 por ciento en el rendimiento de la CPU, y una nueva arquitectura de gráficos de 4 núcleos para una mejora del 30 por ciento en los gráficos.

También se optimizaron las opciones aprendizaje automático: el chip A14 Bionic incluye un nuevo motor neuronal de 16 núcleos que es dos veces más rápido y capaz de realizar hasta 11 billones de operaciones por segundo, según mencionó la compañía.

La compañía dio a conocer también una nueva iPad Air, que se parece bastante a la iPad Pro que se presentó hace unos meses.

El nuevo iPad Air incluye una cámara FaceTime HD frontal de 7 MP, y con la misma cámara trasera de 12 MP que se usa en el iPad Pro para lograr fotos con mayor resolución y captura de video 4K.

Otra novedad para destacar es la incoporación de conector USB tipo C al iPad Air, que permite transmisión de datos de hasta 5Gbps. Tiene Wi-Fi 6 y conectividad LTE hasta un 60 por ciento más rápida.

En cuanto al software, el iPadOS 14 estará disponible a partir de este miércoles 16 de septiembre. Esta nueva versión de sistema operativo incorpora nuevas características y diseños que aprovechan las capacidades del iPad, como la pantalla Multi-Touch.

Esta nueva tablet vendrá en versión de 64GB y 256GB, y en color plata, gris espacial, oro rosa, verde y azul cielo. La iPad Air estará disponible a partir del próximo mes en apple.com y en Apple Store en Estados Unidos entre otros 30 países y regiones. Los modelos Wi-Fi de iPad Air estarán disponibles con un precio inicial de USD 599 y los modelos modelos LTE, a partir de USD 729.