Qué miraron los argentinos en YouTube durante la pandemia

YouTube presentó esta semana nuevos datos sobre las tendencias de comportamiento de los usuarios en 2020 durante un evento anual (este año virtual) denominado Brandcast. De acuerdo a un informe, el 84% de los argentinos dijo haber aumentado su uso de la plataforma desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Además, crece el uso del televisor a la hora de ver contenidos.

Según Comscore, durante agosto de 2020, la plataforma alcanzó al 94% de los adultos conectados en la Argentina. Representa una oportunidad para la compañía para seguir vendiendo publicidad: 5 de cada 10 argentinos han comprado algún producto o servicio que vieron en un contenido sponsoreado en YouTube.

Según la encuesta realizada para este evento, a cargo de Talkshoppe, es 1.6 veces más probable que un usuario de video en la Argentina busque información de marcas, productos o servicios en YouTube que en otra plataforma.

Las búsquedas de los argentinos se destacan respecto del cuidado personal. Entre el 15 y el 31 de marzo, las visualizaciones de videos de ejercicio con las palabras “casa” o “sin equipamiento” en el título alcanzaron un pico en la Argentina, registrando un aumento mayor al 500%, comparado al promedio de visitas diario del año anterior.

YouTube se detiene en el trabajo de la comunidad de creadores de la plataforma que se adapta a su audiencia. Durante el último año, hubo un aumento del 180% en las horas de contenido subido a la plataforma.

Este año, durante la pandemia, los usuarios en la Argentina se destacaron por la visualización de contenidos para aprender a tocar la guitarra, hacer una huerta en casa y ver videos de comida en miniatura.

Isabel Martinotti, la “Abuela Gamer” durante una entrevista en Infobae en 2016

Los creadores de la tercera edad de destacaron por sus videos. Por ejemplo, las partidas de Isabel Martinotti, conocida como La Abuela Gamer, de 84 años, jugadora de PlayStation. Años atrás, se hizo conocida por ser fanática de los videojuegos, jugando títulos como The witcher 3, Injustice o Mortal Kombat. Confesó haber sentido atracción por el gaming a través de su nieto. Otras de las abuelas preferidas es La Nonna Violetta, de 88 años, nacioda en Fossacesia, Chieti Italia, quien desde 1954 vive a la Argentina. En su canal comparte recetas de comidas tradicionales de Italia. Tendencias globales Los videos con la palabra “principiante/s” recibieron más de 3.000 millones de visualizaciones globalmente desde el 15 de marzo al 5 de julio 2020. Por otro lado, el promedio de visualización diaria de videos sobre “tour museo” en el título ha aumentado en casi un 60% desde el 1 de enero al 24 de mayo 2020. El promedio de visualizaciones diarias a nivel global de videos con las palabras “cómo quedarse dormido” ha aumentado en más de un 35% desde el 1 de abril en comparación con el mismo período de 2019. En este sentido, se detectó un aumento del 30% de búsquedas con “sonidos de la naturaleza”. El promedio de visualizaciones diarias para videos sobre jardinería en macetas creció más de un 70% a nivel mundial entre enero y julio de 2020 en comparación al mismo periodo en 2019. Contenidos con las palabras “cultivo” o “huerto” y “en casa” fueron vistos más de 26 millones de veces. Además, aumentaron las visualizaciones diarias con las palabras “reciclar” y “thrift flip” (tendencia de reciclaje de ropa en la que se le da una segunda vida a una prenda vieja) en un 60% a nivel global entre enero a julio 2020.

El DIY (do it yourself, es decir, hágalo usted mismo) llegó también a las búsquedas de videos vinculadas a cómo hacer barbijos. Se registraron más de 400 millones de visualizaciones a nivel global en tutoriales sobre como fabricar y usar “cubrebocas”.

El gaming es uno de los contenidos estrella del año. Se destacan en los últimos meses los videojuegos Fall Guys y Among Us. Además, los videos de Animal Crossing: New Horizons alcanzaron 1.500 millones de visualizaciones a nivel global desde que el juego fue lanzado el 20 de marzo de 2020.