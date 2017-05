Twitter considera comenzar a cobrar por el servicio

Twitter es una de las redes sociales más populares del planeta, pero a la hora de los números no la pasa nada bien. Trimestre tras trimestre, los resultados financieros muestran que la compañía aún no sabe qué hacer para engrosar sus arcas y lograr de una vez por todas la tan ansiada victoria económica.

Desde sus oficinas han admitido que gran parte de las esperanzas están puestas en los videos en vivo, aunque se trata sin dudas de un segmento cada vez más competitivo debido a los avances que están mostrando tanto Facebook como Google/YouTube. Otra opción para ganar dinero es todavía más ortodoxa: hacer que los usuarios paguen por el servicio.

“Creemos que es realmente importante que Twitter sea accesible para todo el mundo sin importar su capacidad económica o lo que sean en la vida, así que en general se ha establecido hacer de Twitter un sitio libre y abierto. Siempre estamos hablando con nuestros clientes sobre lo que podría ser y lo que les gustaría ver, y esta idea ha surgido”.

Que no suenen las alarmas. Dorsey aclaró que por ahora esto es solo una idea y no hay fecha confirmada de implementación de una solución de estas características. Todo parece indicar que la opción de pago estará disponible únicamente para empresas, por lo que los usuarios finales no deberían por qué preocuparse.

Sin embargo, no está dicha la última palabra; resta saber qué planes tiene entre manos la red social de microblogging para los próximos meses y, fundamentalmente, para cerrar de mejor manera el próximo balance trimsestral.