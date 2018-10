WhatsApp suma dos nuevas funciones y una era muy esperada por sus usuarios

Las últimas semanas para WhatsApp estuvieron cargadas de noticias bastante escandalosas en cuanto a su pasado (las historias sobre la salida de sus fundadores) y su futuro (su intención de incorporar publicidad en la plataforma y sus implicaciones). Pero si nos fijamos en su presente, las cosas van cada vez mejor para la compañía propiedad de Facebook.

WhatsApp es el servicio de mensajería más usado del mundo, con más de 1.500 millones de fieles usuarios repartidos por el mundo. Su plataforma, además, no para de mejorar e incorporar nuevas funcionalidades cada vez más atractivas a la hora de comunicarse.

La más destacada de las dos novedades es el conocido como PiP(Picture in Picture) que llegó, finalmente, a Android. Se trata de una funcionalidad que ya existía en iOS y que permite convertir cualquier vídeo que se reproduzca dentro de uno de los chats en una ventana flotante.

De este modo, si tocamos en reproducir un vídeo dentro de una conversación, este no ocupa toda la pantalla necesariamente y no nos redirige a la aplicación correspondiente para reproducirlo. Esto nos permite seguir hablando en el chat, incluso comentando el vídeo con quién nos lo acaba de enviar. El sistema funciona para vídeos de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y Streamable.

Al contrario que en iOS, de momento cuando salís de una conversación la reproducción del vídeo se cancela. En siguientes actualizaciones (ahora mismo solo está disponible para usuarios Beta de WhatsApp para Android) es muy probable que esta limitación desaparezca.

Otra novedad, aunque no está activa, es la de deslizar a la izquierda los mensajes para responder (swipe to answer). Se trata de una función que WABetaInfo ya detectó en el código de la app para Android (ya existía en iOS hace años) y que ayuda especialmente a los propietarios de teléfonos modernos con pantallas alargadas: ya no hará falta dirigirse abajo del todo para que se abra el teclado y empezar a responder.

Fuente: La Vanguardia