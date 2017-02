Amplían convocatoria “El Disco es Cultura”

La Agencia Córdoba Cultura informa que desde el lunes 27 de febrero hasta el lunes 3 de abril inclusive estará abierta la convocatoria para participar del la edición 2017 de Disco es Cultura, programa destinado a fomentar y difundir la producción de los músicos de Córdoba a través de un ciclo de conciertos de presentación de discos.

La Agencia Córdoba Cultura brinda a los artistas, la posibilidad de acceder gratuitamente al uso de las salas y poniendo a disposición sus elementos de sonido e iluminación y sus recursos humanos, como operadores, comunicadores y personal de sala.

El acuerdo permite además que los músicos perciban la totalidad de la recaudación del concierto, ayudando de esta manera a amortiguar los grandes gastos que implican la grabación de un CD sumados a los de una presentación con el primer nivel técnico en sala y una eficiente campaña de difusión.

Los shows se llevan a cabo en el Teatro Real, el Centro Cultural Córdoba, el Teatro Libertador y salas privadas asociadas. En la ciudad de Río Cuarto se realizan en Centro Cultural Leonardo Favio y en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio de Villa María .

El ciclo Disco es Cultura transita por su octava edición consecutiva. Desde su lanzamiento en el 2010 se ha afianzado proponiendo una grilla de más de 50 presentaciones anuales, incluyendo a distintos géneros tanto de la música popular como académica, desarrollando de esta manera una programación amplia que abarca múltiples estéticas, corrientes artísticas y públicos. En este marco, se presentaron hasta fines de 2016 doscientos veintidós (222) discos, en eventos que contaron con la presencia la de más 50.000 espectadores, constituyendo uno de los programas públicos de gestión cultural de mayor alcance y desarrollo de la historia de la escena musical cordobesa y argentina.

Por dudas y consultas los interesados pueden dirigirse a vía email a discoescultura.cba@gmail.com

Requisitos para presentación del material

1) Se recibirán discos en formato CD de edición legal publicados durante el año 2016/2017 y que no haya sido presentado oficialmente. La convocatoria está dirigida a artistas radicados en la provincia de Córdoba.



2) El material deberá ser entregado en tiempo y forma, en un sobre cerrado con la inscripción “Disco es Cultura 2016”, conteniendo:

-El CD con los requisitos mencionados anteriormente.

-Información relevante del CD y/o breve dossier del artista.

-Completar el formulario de inscripción on line. Formulario para la Convocatoria de Disco es Cultura 2017



3) Las ediciones publicadas en otros formatos o soporte, o bien aquellas que no reúnan algunas de las condiciones y requisitos requeridos, serán analizados y estudiados de forma particular.



4) El material presentado fuera de los plazos de esta convocatoria, será recibido y considerado de acuerdo a las posibilidades y recursos existentes en ese momento.

La información completa en INFO DISCO ES CULTURA 2017 – en FACEBOOK

https://www.facebook.com/progr amadiscoescultura



El sobre podrá ser entregado personalmente en la mesa de entrada de la Agencia Córdoba Cultura o podrá ser enviado por correo postal a la dirección Chacabuco 737 – 9° Piso – Área Música.-