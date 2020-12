Dolor por el fallecimiento de Enrique “Titi” Feoli

Brinkmann inicia la semana con otra noticia triste. Se conoció el fallecimiento de Enrique “Titi” Feoli, a los 82 años.

Según la misma familia, estaba en su domicilio recuperándose luego de contraer coronavirus. Estaba bien de salud pero en horas de la mañana de hoy se descompuso en el baño.

“Titi” formó parte de instituciones de Brinkmann, presidente de los clubes San Jorge y Centro, al frente dell Ente Regional de Centros de Jubilados; formó parte de la Comisión de trabajo del Festival del Humor y la Canción, y al frente de la Vieja Casona.

Uno de sus amigos, nuestro compañero Amilcar Poletti así lo despide en las redes sociales:

Todavía no caigo del asombro. Que final inesperado. Covid mal parido, le estás acortando la vida a cuanta gente… Ayer una joven vida, una madre con media vida lógica por delante todavía. Y esta sorpresa de esta mañana, que también me pega muy fuerte, porque está dentro de las que a uno realmente lo sacuden, nos entristecen mal. Después de haber sido presidente del Club San Jorge y luego del club Centro Social, fuimos “haciendo migas” desde cuando integraste el Círculo tanguero, y más tarde fuiste un eterno trabajador del Festival del Humor y la Canción, y un histórico presidente de la Vieja Casona. Pero además, siempre fuiste un incondicional colaborador para cada actividad que te convoqué. Querido amigo, tu partida es un verdadero chuzazo en el pecho. Con estas resumidas imágenes y un video de una de las últimas juntadas en La Vieja Casona, quiero recordar los buenos momentos compartidos. Con qué ganas te daría un abrazo, pero ya no será aquí. Descansa en paz con los otros amigos que te precedieron y que veía en el repaso de algunas fotos y el video: Tete Rodríguez, Tata Lissi, Cacho Tévez, Juan Carlos Argañaraz, Carlos Calorio, etc. La pucha que son varios ya. No va a ser fácil suplirte, aunque lo debamos intentar para que La Casona siga viva, mientras Dios no nos llame también a nosotros, porque ninguno estamos exentos. Mis condolencias a la familia, a la que uno -en estas circunstancias horrorosas de la pandemia- ni siquiera puede acompañar en forma presencial. Hasta siempre Enrique “Titi” Feoli, hasta siempre entrañable amigo…

Fotos Amilcar Poletti:

Necrológico: