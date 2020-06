Cómo eliminar aplicaciones no deseadas de tu celular

Para saber qué accesos pide y cuánto espacio ocupa una aplicación hay que ingresar en los datos de información dentro del menú de configuración.

Es posible que quieras eliminar algunas aplicaciones de tu celular ya sea porque no las utilizas más o bien para liberar espacio en tu equipo. En esta nota, el paso a paso para quitar plataformas en iOS y en Android. En este último caso, también se explica cómo borrar las apps preinstaladas de fábrica. Aunque se advierte que hacer esto, si no se sabe bien qué se está quitando puede generar daños.

En iPhone

En iOS para quitar una aplicación simplemente hay que mantener pulsado el ícono de la app y luego presionar en la X (equis) que aparecerá en el margen izquierdo. Después hay que presionar “Elminar” o bien “Ok” para reconfirmar la acción.

Cabe señalar que cuando se elimina una app integrada del dispositivo, también se borran los datos de usuario y los archivos de configuración vinculados, lo cual puede afectar algunas funciones del sistema como, por ejemplo, la información del Apple Watch.

Para reinstalar una app eliminada, hay que ingresar, desde el móvil, a Apple Store, buscar el nombre y presionar en el ícono de la nube con una flecha hacia abajo.

En Android

Una opción es buscar Aplicaciones dentro del menú de configuración (al que se accede presionando el ícono de la tuerca en el celular), buscar el nombre de la aplicación y elegir la opción desinstalar.

Otra alternativa es ingresar a Google Play Store, presionar en las tres rayas horizontales que están en el margen superior izquierdo y luego ingresar a Mis apps y juegos, luego entrar en la pestaña Instaladas, elegir la que se quiera eliminar y presionar la opción Desinstalar.

Vas a ver que hay algunas aplicaciones preinstaladas que no se pueden desinstalar de este modo. En esos casos no se verá la opción “Desinstalar” sino la herramienta “Desactivar”. Esta herramienta no permite quitar la plataforma pero, al desactivarla, si bien no se libera el espacio que ocupa esa app, se ahorran recursos.

Ahora bien, es posible que algunas apps preinstaladas no se puedan desactivar o que aún cuando se cuente con esta alternativa se desee igualmente quitar del todo para ganar más espacio en el móvil. Para esto hay que tener acceso root (existen apps y otros recursos para esto, y se explican en este sitio) o bien utilizar la depuración por USB y la herramienta Android Debug Bridge (ADB).

Cabe señalar que no se suele recomendar quitar las apps preinstaladas si no se sabe bien cómo hacerlo o qué se está quitando porque se podría eliminar alguna aplicación fundamental del equipo lo cual podría ocasionar daños o problemas de funcionamiento. Por eso, antes de recurrir a la opción que mencionamos a continuación es mejor tener bien en claro qué se va a hacer y por qué, o bien recurrir a un especialista.

Cómo quitar las aplicaciones preinstaladas con el sistema de depuración por USB

Hay que ir al menú de configuración y en buscar los datos del software. Dentro de estos buscar el número de compilación. Presionar diez veces sobre este dato y así se habrá activado las opciones de desarrollador.

Una vez hecho esto, buscar (con la lupa) dentro del menú de configuración, Depuración USB y activar la herramienta.

Luego habrá que instalar las herramientas de plataforma o Platform-Tools de Android en la computadora. Para eso habrá que descargar el archivo correspondiente para Mac, Windows o Linux, según el sistema operativo que se emplee. Los links correspondientes con los pasos de descarga están en este sitio.

Una vez hecho esto, buscar la carpeta Platform-Tools, y conectar el celular a la computadora por medio de USB. Aceptar el uso y añadir la clave RSA que aparecerá. Luego hay que escribir el comando “adb devices” y después “adb shell pm list packages”.

Aparecerá un listado con todas las aplicaciones instaladas en el móvil. Buscar la que se desee eliminar y escribir “adb shell pm uninstall -k –user ‘nombre-del-paquete’”. Donde dice “nombre del paquete” poner el nombre de la app que se quiere eliminar.

Una vez más, hay que remarcar que si se elimina una aplicación preinstalada que es vital para el sistema, el celular podría funcionar con problemas. Por eso, lo recomendable es evitar hacer este proceso salvo que se tenga experiencia y conocimiento en la materia.