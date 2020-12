Polo Brinkmann: “A pesar de la pandemia cerramos bien el año pensando en la temporada de verano”

Desde el pasado fin de semana la ciudad de Brinkmann cuenta con una nueva propuesta gastronómica que ofrecen los bares y heladerías locales.



Durante toda la temporada de verano (diciembre, enero, febrero y marzo) los establecimientos gastronómicos de la ciudad utilizarán media calzada de la calle para extender sus mesas.

Hoy en TDN, Canal 10, Rubén Aón, propietario de Polo Brinkmann, realizó a modo de análisis los primeros meses atravesados por la cuarentena obligatoria, el aislamiento, y cómo debieron ser estrategas para conservar su fuente de trabajo.

Aón relata “fueron meses muy duros para nosotros, con las puertas cerradas y la incertidumbre de no saber que iba a suceder; volvimos primero con delivery, que no fue suficiente y luego cuando las autoridades nos habilitaron nuevamente pudimos volver con más movimiento; siempre nos adaptamos a los protocolos que se nos exigían y respetándolos para cuidar a nuestros clientes pero también a nuestros empleados”.- Sigue “a pesar de todos los obstáculos terminamos un año bueno donde creo que entre los gastronómicos nos hemos fortalecido, no competimos, trabajamos todos juntos con diferentes públicos”, agrega.-

Como novedad Polo Brinkmann incorporó un nuevo sector, su meleria, una variedad extensa de golosinas en un espacio amplio y moderno.

Continuando Rubén sostiene que “es muy acertado poder contar ahora con el uso de la media calzada para poder colocar nuestras sillas y mesas; necesitábamos más espacios para recibir más gente, y destaco el trabajo municipal para el armado y señalización; nos permite trabajar más cómodos y dando mayor seguridad; este fin de semana la gente respondió bien; pero siempre dependerá de las condiciones climáticas; la gente siempre busca estar al aire libre; y sigue confiando en nuestros servicios…”.

De esta manera se busca ganar más espacio para los comensales respetando el distanciamiento social de dos metros y cumpliendo con las medidas preventivas que eviten contagios por COVID-19.

Sobre las despedidas de año, “hemos tenido familias de egresados y los mismo chicos de todas las edades que eligieron POLO para cerrar el año, estamos muy agradecidos; ya empezaron además a cerrar el año, empresas, gimnasios, grupos de amigos; pedimos que hagan las reservas con tiempo y los asesoramos para que sepan la cantidad de grupos que se permiten”.-

Cierra agradeciendo a sus clientes y amigos por acompañar en este año 2020 muy atípico.

Nota Rubén Aon en TDN

Fotos: