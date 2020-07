Tevez sobre la última reunión Provincia- Municipios “nos pidieron extremar los controles”

Hoy junto al Dr.Gustavo Tevez, intendente municipal de Brinkmann en la “Súper Mañana” FM 100.3 y Canal 10.

Uno de los primeros temas a los que se refirió fue la tercera reunión de la Mesa Provincia-Municipios. Fue encabezada por el ministro de Gobierno provincial, Facundo Torres, y participaron intendentes y jefes comunales de la provincia de Córdoba.

Tevez explicó que “el seguimiento de la situación de coparticipación de emergencia, y las nuevas medidas tomadas por los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) fueron los temas tratados”. En este marco, “Torres anunció la extensión por tres meses de la suspensión del cobro de los descuentos de la coparticipación, y en conjunto con los intendentes y jefes comunales repasaron la ley que contempla el cobro de multas por incumplimiento de la cuarentena”.-

En ese orden “se nos pidió seguir dando pelea contra el coronavirus, que controlemos y aguantemos con fuerzas hasta que la situación pase y eso estamos haciendo, pidiendo responsabilidad social y controlando los ingresos a la ciudad y colaborando entre todos para no tener que volver atrás; nos explicaron que ls casos están en alza y debemos estar alertas, no se sabe cuando será el píco, esto aun no pasó…”.-

Celebración Día del Amigo

“Debo agradecer a la gente que cumplió en reunirse en espacios públicos como bares y restoranes, que son los lugares que se pueden controlar, no hubo infracciones labradas pero si hubo observaciones por reuniones sociales en domicilios y se sabe muy bien que están prohibidas; yo ese lunes 20 salí del Municipio a la noche e hice una recorrida por los lugares, cada uno de ellos cumplió que lo que se pedía y muy temprano la gente estaba en sus hogares, la localidad en sí estaba tranquila…”, manifestó Tevez.

Temas abordados:

Vertedero regional, última reunión y renovación de autoridades; Constitución de la Cooperativa Textil; Sorteos Habitar I y IV con autos de cuotas anunciados días pasados, sus motivos; Fiesta Colectividades y festival del Humor; Rifa de la Ciudad; controles Día del Amigo; Casos de Covid 19 en la provincia y flexibilizaciones; puesto sanitario Ruta 1 y 17 sin injerencias desde el municipio local, coordina COE Regional y Policía Caminera; consultas de la gente.

