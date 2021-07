Colonia Bicha: Realizan gestiones en materia de salud y seguridad

Solicitaron al senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo la posibilidad de gestionar la radicación de un profesional de la salud en la localidad para contar con 24 horas de atención de emergencia.

A través de una nota realizan una reseña con la finalidad de dar a conocer los avances y retrocesos en la atención de la salud de los habitantes de Colonia Bicha a los fines de buscar la posibilidad de ampliar este servicio que en la actualidad solo cuenta con atención de enfermería de lunes a viernes por la mañana y la asistencia de una médica una vez por semana.La adaptación de las instalaciones de la sede comunal en el año 2005 para el funcionamiento del Centro de Salud, fecha a partir de la cual comenzó a atender tres veces por semana un médico domiciliado en Colonia Aldao y al mismo tiempo contrataron a una enfermera, cuyos salarios siempre fueron afrontados por la comuna a pesar de las continuas gestiones para lograr nombramientos de los profesionales.

Además se instaló un consultorio de odontología completo, el que es atendido dos veces por semana, cuyos honorarios también son absorbidos con los fondos propios.

Además, la Comuna construyo dos viviendas para que la enfermera y el médico que fueran asignados a la localidad contaran con casa habitación.El nuevo edificio fue inaugurado en setiembre de 2018, con una inversión de un millón doscientos mil pesos de los cuales setecientos mil pesos fueron aportados por la provincia.Al ser designado por la provincia el cargo a la enfermera que venía trabajando, está ya se había trasladado a Rafaela debido a que se había postergado por mucho tiempo su nombramiento.

Al no efectivizarse el nombramiento provincial, la Comuna tuvo que contratar una enfermera que se radicó en la localidad de manera permanente con sueldo abonado por la comuna.A fines del año 2019 fue nombrada por la provincia una enfermera, la cual no vive en la localidad, hecho que genero la renuncia de la enfermera que venía desempeñándose, mudándose a otra población; a partir de esta situación los habitantes no cuentan en la localidad con personal fuera del horario que la profesional se encuentra en el Centro de Salud, quedando desamparados ante cualquier emergencia, más aún en plena pandemia.Es por ello que solicitan al senador departamental Alcides Calvo para que trate desde los organismos correspondientes del gobierno provincial se analice la factibilidad de que algún profesional de la salud se radique en Colonia Bicha para contar en forma permanente con atención para cualquier emergencia.

Mejoran el equipamiento de seguridad preventiva

La renovación del sistema de video vigilancia en todo el sector urbano y área peri urbana concretó la comuna en el marco de las políticas de seguridad preventiva.

La actualización de las herramientas tecnológicas para el monitoreo de espacios públicos, como herramientas para la prevención de delitos a través del sistema de vigilancia con circuito cerrado de televisión permite mejorar la prevención y erradicación del delito en beneficio de la seguridad las vecinas y los vecinos.

Las cámaras cuentan con alta resolución full HD, anti vandálicas, equipo principal DVR de grabación y monitoreo, contando además con aplicaciones en aparatos de telefonía celular en la que un grupo de autoridades y dirigentes locales tienen acceso directo a la información en tiempo real a los fines de observar los movimientos en el sector peri urbano, ingresos y en la totalidad de la zona urbana, como así también en edificios institucionales y empresariales.

«La seguridad siempre es una preocupación en los tiempos que vivimos, por eso tratamos de adelantaros, buscando evitar que los hechos ocurran» señaló el presidente comunal Adolfo Ferrero al anunciar que realizaron el cambio de equipamiento en el sistema de video vigilancia.

De este modo al contar un grupo de teléfonos la aplicación para el monitoreo en tiempo real, permite que además del efectivo policial a cargo del destacamento, todos estén en alerta con la intención de profundizar las estrategias para la seguridad de toda la comunidad.

Aportes a la policía

Por otra parte la comuna aporta unos cinco mil pesos semanales en combustible a la policía para que el móvil que fuera gestionado por las autoridades comunales recorra de manera permanente las calles del pueblo y la zona rural.

A los fines de poner el vehículo Corsa en condiciones, la comuna adquirió dos cubiertas nuevas además de realizar un control general