El Vicegobernador Calvo destacó que “la prioridad es la vacunación»

El Vicegobernador de la Provincia de Córdoba Cr. Manuel Calvo destacó la importancia de continuar con la vacunación en toda la provincia para poder habilitar nuevas aperturas.

“A medida que podamos seguir avanzando con el programa de vacunación que tiene nuestra provincia, seguiremos acercando mayor posibilidad de apertura. La prioridad, como lo ha dicho nuestro Gobernador siempre, es la salud de los cordobeses, la educación y el trabajo”.

Por otra parte, dijo que la provincia de Córdoba ya aplicó o asignó turnos para todas las dosis recibidas. “La vacunación va avanzando a un muy buen ritmo. En este momento no hay ninguna vacuna que haya llegado a nuestra provincia que no se haya colocado o que no tenga un turno asignado”.

“Ya hemos vacunado a más del 70% de las personas que son parte de la población objetiva, los mayores de 18 años, y vamos a llegar esta semana a los 2 millones de personas vacunadas. Respecto de la población de la provincia, estamos por encima del 50 por ciento de la población vacunada, al menos con una dosis”.

Por último, Calvo destacó que “la prioridad de la vacunación ahora, además de cumplir con la primera dosis, es completar el esquema de vacunación y colocar las segundas dosis, de acuerdo a las que hemos recibido en nuestra provincia”.

El Vicegobernador hizo un llamado especial a aquellas personas que todavía no se inscribieron para recibir la vacuna. “Aprovecho para invitar a las personas que aún no se hayan inscripto para recibir la vacuna, para que por favor lo hagan. La esperanza y la salida que tiene esta pandemia, es que estemos vacunados”.

Nota La Nueva Mañana de Córdoba