Federal A: Sportivo sigue en la racha negativa

Sportivo Belgrano perdió ante Sarmiento de Resistencia por 2 a 0 en el marco de la 14ª fecha del Federal A, y no puede cortar la mala racha.

Sarmiento fue ordenado, ocupó bien los espacios en defensa y tuvo un tanque en la delantera que siempre complicó y se las arregló solo. Los goles fueron convertidos por Silba uno en cada tiempo.

Con esta derrota, el equipo de Martelotto acumula 10 partidos sin victorias, con tres derrotas consecutivas; en la próxima fecha tendrá jornada libre.

Tabla de Posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (C) 30 13 9 3 1 20 3 +17 2 Gimnasia (S) 26 13 7 5 1 17 9 +8 3 Chaco For Ever 21 13 5 6 2 20 12 +8 4 Defensores (VR) 20 13 6 2 5 17 17 0 5 Central Norte (S) 19 13 3 10 0 16 11 +5 6 Sp. Las Parejas 17 13 4 5 4 15 15 0 7 Boca Unidos 16 13 3 7 3 16 16 0 8 Sarmiento (R) 16 13 4 4 5 13 16 -3 9 Defensores (P) 15 13 3 6 4 11 12 -1 10 Gimnasia (CdU) 14 13 4 2 7 9 16 -7 11 Juv. Unida (G) 14 13 3 5 5 14 18 -4 12 Sp. Belgrano (SF) 14 14 2 8 4 16 19 -3 13 Douglas Haig 12 13 3 3 7 7 10 -3 14 Union (S) 12 13 2 6 5 12 16 -4 15 Crucero (M) 11 13 3 2 8 8 21 -13

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso.-Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.

15° fecha – Zona B

Douglas Haig vs. Chaco For Ever

Sportivo Las Parejas vs. Central Norte

Boca Unidos vs. Crucero del Norte

Juv. Unida (G) vs. Unión (Sunchales)

Gimnasia y Tiro vs. Def. de Belgrano

Sarmiento (Resistencia) vs. Depro

Gimnasia (CdU) vs. Racing (Cba)

Libre: Sportivo Belgrano