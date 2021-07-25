Lunes 26. Testeos gratuitos y más vacunación con sinopharm (segundas dosis)

De acuerdo al comunicado emitido, el Gobierno Municipal informa que este lunes 26 de julio continúan los testeos gratuitos, dirigidos especialmente a docentes y alumnos que retornen de viaje, y turistas en general.
Asimismo en horas de la tarde se realiza un nuevo operativo de vacunación con sinopharm (segundas dosis).
LISTADO VACUNACION 26 DE JULIO
13:00 HORAS
ACTIS CARLOS ALBERTO 31882288
AGUIRRE FATIMA VANESA 33364502
AGUIRREZ MARIA ROSA 32649666
ALBARRACIN ANDREA SOLEDAD 32136812
ALBORNOS MARCO ANTONIO 31334761
ALLENDE NANCY VALERIA 29933457
ALLOATTI JOSE LUIS 33055604
ALVARE ANGELA MARIA 24420073
ALVAREZ HERMINIO ALEJANDRO 32445612
ALVAREZ JUAN MANUEL 31837918
ALVAREZ NOELIA INES 32985653
AMARANTE ANA PAULA 38159960
AMEDEO MARIANA PAOLA 32785303
AMIONE MARIANO LUIS 32389355
AMPRIMO MARIANO MARCELO 32098195
ANGUINO FEDERICO 31863829
ANGULO LORENA NATALI 32874728
ANTENOR GISELA DEL VALLE 32137100
ARCARI ADRIANA NOEMI 32795953
ARGUELLO DIEGO LUIS 32795946
ARMENTA SILVINA ANAHI 31334736
ARNAUDO FRANCO 30705300
AVILA DAMIAN ROBERTO 32795940
AVILA RAFAEL ADRIAN 30091803
BAI MARIA PAULA 33365001
BARBOZA SABRINA BELEN 31416616
BARONE CRISTIAN GUSTAVO 30350176
BASUALDO RAQUEL MARIA DEL
VALLE 30628941
BENAVIDEZ RICARDO JOSE 14944356
BENAVIDEZ VIVIANA NOEMI 32082037
13:15 HORAS
BENAZZO GASTON ALEJANDRO 33602312
BERTONE FABRICIO NÉSTOR 31863836
BIDERBOST JUAN PABLO 32901477
BOBBIO DIEGO NICOLAS 29628682
BOLBIESE NANCI 18604977
BONINO JUAN CARLOS 33602345
BRAVO JUAN CARLOS 17541577
BRUNA ENRIQUE ANGEL 33187610
BULACIO CAROLINA 29852773
BURGENER MAXIMILIANO 33187642
CABRERA MATIAS NICOLAS 31863806
CALIVA LILIANA DEL CARMEN 22090580
CANALIS JOSE NICOLAS 31863809
CAPANNA NICOLAS PEDRO 32338415
CAPELLO FRANCO LUCIANO 29087876
CAPELLO RAFAEL CARLOS 31334725
CARBALLO DARIO RUBEN 32221723
CARCANO LUCIANO JULIAN 32389343
CASTELLANO NOELIA BEATRIZ 32581759
CASTRO IRINA SOLEDAD 32712168
CASTRO REBECA SOLEDAD 31485592
CASTRO ROMINA VANESA 32868032
CAVALLO FLORENCIA VICTORIA 36768661
CAVALLO IVANA DE LOURDES 32389393
CEBERIO CRISTIAN RAÚL 32503435
CENIZO JORGE DANIEL 32221350
CERUTTI FRABRICIO 31369255
CONTRERA CLAUDIA GRACIELA 30613748
CONTRERAS NOELIA BELEN 33618166
CORDOBA DANILO RAMIRO 32107196
13:30 HORAS
CORTEZ JANET SOLEDAD 37875051
CORTEZ SERGIO ADRIAN 31334763
CUGNO FATIMA ALEJANDRA 33187665
CURIOTTI LUCIANO ALBERTO 31334758
DANIELE JAVIER ALBERTO 31334715
DAVICO RICARDO ANDRES 29933468
DE PAUL DANILO DANIEL 33187612
DELRIVO MATIAS PABLO 32795933
DELSOGLIO YANINA DE LOURDES 32795967
DOGLIANI PABLO MARTÌN 31501802
DOMINGUEZ JULIO EZEQUIEL 32185216
DURAN NICOLAS EMANUEL 33088744
ECHAVARRIA DANIEL DARIO 32795962
ECHAVARRIA VICTOR MIGUEL 32795973
ETICHETTI ELDER MARIA DEL
VALLE 16897011
FALCO DANIEL ALEJANDRO 33602351
FALCO FAVIO ALEJANDRO 32795948
FARIA EZEQUIEL DARIO 32076765
FARIA LORENA MARIA 32815977
FARIAS JOSE LUIS 23236077
FERESIN MARTIN HORACIO 33537969
FERNANDEZ CARLOS ERNESTO 17070691
FERNANDEZ LIDIA BEATRIZ 33039718
FERNANDEZ OTILIA NORI
FRANCISCA 20881601
FERNANDEZ YAMILE SOLEDAD 32389336
FERRERO LUCAS ALBERTO 33187684
FERRERO STELLA MARIS 33602303
FERREYRA ESTEBAN RUBEN 31587317
FERREYRA MARIA INES DEL
VALLE 24357369
FERREYRA SANDRA ELISABET 32312087
13:45 HORAS
FIGUEROA CARLA JESICA 32235092
FIGUEROA HERNAN ENRIQUE 31334764
FISSORE PABLO 32389310
FRANK DANIEL 22585256
FRENCIA EMANUEL 32795902
FRESIA PABLO DARIO 33101412
GAIDO CAROLINA BELEN 33187660
GAIDO MALVINA SOLEDAD 31897850
GAITAN DAMIAN EMANUEL 33187636
GAITAN GLORIA MARIA 31897835
GAITAN JUAN IGNACIO 27869587
GAITAN VANESA MARISEL 33776709
GALANZINO MELINA SOLEDAD 34051834
GALANZINO VERONICA PAOLA 32389387
GALETTO PAOLA MARINA 31334783
GALFIONE MARCELO SEBASTIAN 33100811
GALFIONE MARTIN SEBASTIAN 33100810
GALLINO JIMENA SOLEDAD 33187662
GALVAN JAVIER IGNACIO 30313223
GAMARRA BARBARA DEBORA 32795903
GATTINO CRISTIAN 27869541
GAY GABRIEL ALBERTO 32795937
GENEYER LUCIANO 33493307
GHELFI ILIANA MARCELA 33100817
GHINAUDO ROBERTO GERMAN 23197120
GIACOSA AGUSTINA 32795944
GIAVENO MAGALI 31863805
GIORDANO MICAELA SOLEDAD 30613740
GODOY GABRIEL CARLOS 24420077
GONTERO LUCAS MATIAS 32221724
14:00 HORAS
GOROSITO CLAUDIA LORENA 32568083
GOYTEA SILVINA LAURA 31378182
GUTIERREZ MARCOS ANDRÉS 26883224
GUTIERREZ RUBEN JORGE 32235087
GUTIERREZ SUSANA BEATRIZ 32799775
HEREDIA IVANA SOLEDAD 32139837
HERNANDEZ LUCIANA ANDREA 35278570
HERNANDEZ MELISA MARIA 33187633
HERRERA MAXIMILIANO ANDRES 33187607
HUBELI ROMINA DEL VALLE 32389312
IBAÑEZ VANESA SOLEDAD 32795972
ISLEÑO NICOLAS HECTOR 32136846
JAPPERT EMILIANO EMANUEL 32082050
JORGE MONICA ANDREA 32795931
JUAREZ CLEMENTINO 17541503
JUAREZ HECTOR EMANUEL 32389313
JUAREZ SEBASTIAN DANIEL 30378729
KLOSTER DANIEL ALEJANDRO 33215476
LARIVEY GUSTAVO DANIEL 25297546
LARRA YANINA SOLEDAD 30794477
LEGUIZAMON HORACIO OMAR 32795920
LEGUIZAMON MARCELA
ALEJANDRA 28723930
LÓPEZ CÉSAR GASTÓN 33187656
LOPEZ EMILIANO ALBERTO 32795979
LOPEZ MARCELO ANTONIO 31863877
LUCERO MARIA LAURA 32389358
LUDUEÑA GABRIEL ALCIDES 32389367
LUDUEÑA GERARDO MIGUEL 32389368
LUDUEÑA MARIANO OSCAR 31863860
LUDUEÑA VANESA SOLEDAD 32795968
14:15 HORAS
LUNA CESAR JOSE 33187657
LURGO ALEJANDRA BEATRIZ 32226805
MAGGI MARIANA SOLEDAD 32113542
MAIDANA OMAR ALEJANDRO 31334716
MAINARDI GABRIELA SOLEDAD 31863893
MALANO NATALIA SOLEDAD 32389324
MANOLI MELISA ANABELA 32457595
MANSILLA ALBERTO ADRIAN 35278513
MARCHISONE GABRIEL
ALEJANDRO 31863887
MARENGO DANILO SEBASTIAN 30954989
MARENGO EMANUEL 33187614
MARTINA ESTEFANIA SOLEDAD 33602372
MARTINEZ EMANUEL FERNANDO 32462464
MARTINEZ MAXIMILIANO JESUS 32389395
MARTINEZ VICTORIA CAROLINA 30954998
MARTINEZ VIDAL GUILLERMO
ELIAS 31690384
MARTINO MARYSOL ELISABETH 32389386
MASCAR DIEGO MAXIMILIANO 32591470
MASTROCOLA JUDITH MARIANA 29853473
MEDINA FACUNDO DAMIAN 33187680
MEDRANO GUILLERMO GUSTAVO 31334754
MEDRANO SERGIO ROMAN 34051829
MENDOZA JUAN MARCELO 31229311
MENSA MARIANELA SOLEDAD 32645526
MERCADO MIRTA ANALIA 24589937
MIKLES MATIAS CESAR 31334750
MIKLES MAXIMILIANO 32795925
MILANESIO ANALIA VERONICA 27891742
MILANESIO HERNAN ALBERTO 24420046
MOLINA FLORENCIA DANIELA 37440614
14:30 HORAS
MOLINA OMAR LEONARDO 32234862
MOLINA VALERIA YANINA 33153101
MORENO ROMINA ISABEL 32338254
MORES JONATAN IVAN 32795927
MORES SERGIO ROQUE 16440644
NAVARRETE NATALI NOEMI 32389392
NAZZI JOSE MARIA 31897843
NICOLA JORGE LUIS 32234869
NIEVA PATRICIA LORENA 27212662
NUÑEZ DANIEL ANGEL 31334714
OCAMPO LORENA DE LOURDES 28044290
OLIVERA OSCAR DAVID 33170586
OSORIO OMAR ROBERTO 32389380
OXILIA MARIA DEL VALLE 31833916
PAGANI ALEJANDRO JOSÉ 31863856
PAIRAZZO CARLOS DANIEL 31863848
PALACIO LUCRECIA BELEN 31863898
PALACIOS IVAN ENRIQUE 32338369
PANERO JUAN MANUEL 32389347
PATTI PATRICIA ESPERANZA 22568823
PEIRETTI EMILIANO 32389326
PEÑALOZA GISELA DESIREE 32985695
PERALTA ANABEL LORENA 33312598
PERALTA IVAN ALEJANDRO 37440622
PERALTA JORGE LUIS 33187621
PERALTA MAXIMILIANO ANDRES 33187628
PEREYRA CAMILA VANINA 32389318
PEREYRA SERGIO GUSTAVO 20413208
PEROSSINO INES CLARA 33776645
PONS ADELCAR ELADIO 16634024
14:45 HORAS
POSSETTO CARINA VIVIANA 27540775
POSSETTO FASSINO JEREMIAS 32221779
POSSETTO MARTA MARIA 11288636
PRONINO MERCEDES ANA 32795911
PROSELLI CARLOS MANUEL 32389351
QUINTERO LUCIA ANAHI 33187624
RACCA MARIANELA 32389357
RAMALLO DAVID DAMIAN 32389379
RICCIARDI AGUSTIN 32970812
RIERA GUILLERMO 31334795
RINALDI VANESA SOLEDAD 32970717
RIOS JUAN MARCELO 32980260
RODRIGUEZ VERONICA ANDREA 31334705
ROJAS NORMA GRACIELA 16771858
ROMERO RITA MARCELA 37872161
ROMERO VANESA RAQUEL 39734081
ROSINA JUAN MANUEL 29933496
ROSINA JULIO CESAR 29933423
ROSMARI VERONICA ESTEFANIA 31744558
RUFFINO FRANCO 27190907
RUHL ALEJANDRA SOLEDAD 26094476
RUIS NESTOR JOSE 29900193
RUIZ WALTER ANIBAL 29820633
RUMACHELLA FABIAN ANDRES 32795926
RUMACHELLA MARCOS LUIS 31334768
SAAVEDRA MAGALI MILAGROS 31196283
SADA JUAN MANUEL 31837965
SALVETTI SEBASTIAN RAUL 31386547
SALVI LORENA PAOLA 31522012
SANCHEZ ANDREA CARINA 32911081
15:00 HORAS
SAYAGO VANESA DEL VALLE 31404845
SCATA NATALI SOLEDAD 32795904
SCHAMNE DAVID RUBEN 33061460
SCHNIDRIG MARINA ISABEL 31416618
SERATO LUCIO ANDRES 32176090
SERVER CARINA VANESA 32339749
SERVIN MATIAS ALEJANDRO 33364622
SIERRA MARIA BELEN 31334747
SOBRERO ROBERTO MANUEL 32259260
SOLA FABIAN NESTOR 30468543
STERZER SILVESTRE MIGUEL 14270966
STRUMIA JOSE LUIS 32389384
STRUMIA MARTIN CARLOS 31863822
SUBACI MARIA EUGENIA 33100814
TAVANO ALDANA NOEL 30954991
TEALDI ALEJANDRO 28723956
TEILER GABRIEL ALEJANDRO 33187672
TEILER MAURICIO 32221773
TEVEZ DANIELA DEL VALLE 32389304
TOSCO CLAUDIA MARCELA 27396993
TOSOLINI ETELVINA DEL VALLE 32389345
TOSOLINI INGRID 31863804
TOSORATTO CARINA ALEJANDRA 23062419
TOSORATTO LORENA MARIELA 25192777
UTRERA ALDO LORENZO 11831525
UTRERA NADIA SOLEDAD 28723967
UVIEDO VANESA PATRICIA 32795978
VALENZUELA RICARDO RAMON 24337772
VARGAS VALERIA MARIA 28723937
VEGA CARLOS FABRICIO 31334771
15:15 HORAS
VEGA VANESA ALEJANDRA 31956303
VELAZQUEZ RICARDO RAUL 31838565
VELTRAMINO SERGIO 32970778
VERA RICHAR DOMINGO 33533748
VERCELLI MARTIN ALBERTO 31863815
VIGNETTA ANDRES OSVALDO 31863861
VILLALBA ARIEL ISMAEL 32004443
VILLARRUEL JORGE LUIS 32795951
VIVAS DANIELA VANESA 32726148
VIVAS JESICA VANINA 31863863
VOISARD CEFERINO OMAR 22070618
VOISARD JESICA SOLEDAD 32795914
WILLENER VANESA PAOLA 31078594
WILLINER PABLO LEONARDO 31863862
YBAÑEZ JORGELINA CARLA 32252856
YORDANO CAROLINA DEL VALLE 31334785
YOVANOVICH LORENA PAOLA 32641402
ZABALA CARLOS DARIO 31994556