Vacunación: Hoy con Sinopharm primeras y segundas dosis

Este jueves 29, se repite un nuevo operativo de vacunación en el Centro de Salud Municipal. Se trata de primeras y segundas dosis de Sinopharm.
En el caso de segundas dosis deben llevar el carnet de vacunación, además del documento de identidad en todos los casos.
VACUNACION JUEVES 29/07/2021
1º DOSIS
13:00 HORAS
ACOSTA MARISA LAURA 24420074
ACOSTA NORALI AINELEN 38451464
ACTIS JESICA JOANA 40365334
ALBARRACIN SOFIA 39324989
ALBORNOS PAMELA HAYDEE 32795981
ALISIO BRENDA ANDREA 42638995
ALISIO JEREMIAS GABRIEL 41034629
ALLENDE PAOLA ANDREA 26385253
AMBROGGIO JUAN BAUTISTA 41034641
AMUCHASTEGUI ROMINA DEL VALLE 33171827
ARCARI MARIA PAZ 39661328
ARCE MARIA LAURA 27528551
ARGUELLO MARCELO JAVIER 34273625
ARGUELLO MARIA DE LOS ANGELES 28837215
ARIAS PEDRO SEBASTIAN 29303566
ARMANDO CRISTIAN MARCELO 22769490
AVILA ROCIO BELEN 42858783
BAIMA DAIANA ROMINA 42338340
BARBERO IVAN DE LA CRUZ 39613735
BARENGO EMANUEL ALEJANDRO 43060318
BAUDINO MARIA FLORENCIA 41034662
BAUDINO SILVIA MARIA 24133035
BAZAN JONATAN 40298508
BERTERO DANIEL ELIO 20465997
BERTOLA SOFIA 42304547
BERTOTTI BETIANA PAOLA 27870186
BOSIO ILEANA ROSA 26797281
BRACAMONTE MATIAS FERNANDO 39610986
BREZZO MARTIN ALEJANDRO 42695699
BRINGAS PAOLA IVANA 28173556
13:15 HORAS
BRUNA JAVIER ELADIO 26014927
BRUSSA LISANDRO JOSE 40310357
BUSTAMANTE GERARDO ARIEL 28248818
CABRERA CRISTINA VALERIA 35752700
CABRERA PAOLA VANESA 33997538
CAMIA ALCIDES JOSE 16613286
CANDUSSO FACUNDO LUIS 39324994
CAÑETE MIGUEL ANGEL 23895155
CAPELLO CANDELA 42259879
CAPPONI LUCIANO ANGELO 42640679
CASTAGNO MILENA BELEN 38159911
CASTILLO ANDRES 36768746
CEJAS GISELLA DEL VALLE 36768735
CHIAPERO GISEL ANAHI 37440670
CISNERO MARIA ELENA 31883326
COMBA GERMAN PABLO 26450370
CONTRERAS GRACIELA ALDANA 40298512
CORDOBA MARIO ALEJANDRO 35233531
CORTEZ BRAIAN ALEXIS 39026458
CRUZ MARIA JOSE 40298542
CRUZ ROCÌO AYELÈN 40921668
DALMAU YOHANA AINALEN 39613715
DAVILA GUILLERMO NAHUEL 34792951
DEMICHELIS ALEJANDRO ANDRES 39733491
DEMICHELIS MARTA SOFIA 39733490
DEVI ROCIO BELEN 39613789
DIAZ PAEZ IVAN GABRIEL 35870724
DIAZ RAUL FABIAN 21870263
DIAZ ROCIO BELEN 42859218
DOMINGUEZ MARIA SOLEDAD 31663413
13:30 HORAS
DOMINGUEZ YANINA JESICA 36768706
ECHAVARRÍA MICAELA NOEMÍ 38339701
ESCALADA JOSE HERMINDO 21343668
ESCALANTE MONICA HAYDEE 28495415
ESPIL CAROLINA BELÈN 41441982
ESPINDOLA BRIAN EZEQUIEL 41403135
ESPINILLO AGUSTINA PILAR 42304542
FARIAS DARIO MARTIN 38112065
FARIAS DIEGO ROQUE 27641150
FARIAS SEBASTIAN ALEJANDRO 40299392
FERREIRA AGUSTINA 42511179
FERRERO MARTIN MIGUEL 32389359
FERREYRA JORGE 38280706
FIGUEROA CARLOS FERNANDO 35870779
FRENCIA GUILLERMO 41589664
FUNES ISAIAS SAMUEL 40505039
GALANZINO CAROLA 40298526
GALLOTTO BAUTISTA LUCIANO 41441907
GALLOTTO LAUTARO NICOLAS 42511168
GARNERO MARCELO RAÚL 20325265
GARRONE SANTIAGO 40029889
GELSO JULIA ANDREA 23236002
GHIONE NAHUEL GABRIEL 38476921
GIAVENO PABLO RODOLFO 39324972
GIMENEZ JOSE ALBERTO 24152770
GIORDANO IVANA ANDREA 28099733
GODOY ADRIANA ELENA 17907148
GONZALEZ LEANDRO EZEQUIEL 42859201
GOROSITO GRISELDA MONICA 30350160
GOROSITO JOSE LUIS 34145560
13:45 HORAS
GOROSITO LAURA MICAELA 41592727
GOROSITO WALTER ELOY 40028359
GRIBAUDO ANA BELEN 42890830
GROSSO MAURICIO GABRIEL 36768709
GUGLIELMONE VIRGINIA SOLEDAD 31416615
GUTIERREZ HUGO OMAR 22585287
GUTIERREZ LUCAS ALBERTO 32286404
HEREDIA JUAN RAMON 41441977
HEREDIA NORMA MICAELA 40299098
HERRERA HUGO HERNAN 38159913
IBAÑEZ CAROLINA ANAHI 41441927
IBAÑEZ MAXIMILIANO GABRIEL 35870749
IGARZABAL DAIANA 37285909
IRALDE JOHANA 41441983
JAKICH MILAGROS DE LA MERCED 41441929
JAPPERT CLARISA ANAHI MARIA 39613755
JUAREZ MARIA EUGENIA 30499444
JUAREZ MARIBEL EDITA 35637656
JUNCOS MELISA DEL VALLE 39824881
KERN KEVIN 41034102
KLOSTER DIEGO GABRIEL 37404965
KLOSTER GASTON ARIEL 42512703
KLOSTER RUBEN ALBINO 24607567
LEDESMA MARIA DE LOS MILAGROS 43060314
LEIVA BELEN NOEMI 40505015
LENCINA FERNANDO DAVID 35259158
LESCANO OSCAR ALBERTO 29933411
LOPEZ RUTH ELIZABETH 38159965
LOPEZ, MARICEL CARINA 22270749
LOVERA CAMILA 42048461
14:00 HORAS
LUDUEÑA CARLA AYELEN 37440687
LUDUEÑA OSCAR C 22585245
LUDUEÑA ROMINA ALEJANDRA 41034630
LUDUEÑA SERGIO ARIEL 27797634
LUDUEÑA TRINIDAD 42638989
LUGO JUANA GREGORIA 14955052
MADERA SERGIO SEBASTIAN 40505078
MANSILLA EMILCE SABRINA 31369265
MANSILLA LUCIANO EMANUEL 34669211
MARQUEZ YOHANA ROMINA 39324995
MARTINA MAGALI NELIDA 37440655
MARTINO JAVIER ANTONIO 37225398
MEDINA LUCIANA NAIR 40164278
MENDOZA ELVIRA DORA 12619800
MENDOZA OSCAR AGUSTÍN 41441972
MENDOZA SABRINA ELIZABETH 41839578
MENSA ALEJANDRO ANDRES 37820477
MINA SOLANA ARIANA 41525422
MONTIEL HECTOR GABRIEL 23576232
MONTOYA EMANUEL 41034613
MORENO PATRICIA SOLEDAD 36514783
MORES DANIEL ALEJANDRO 35870722
MOREYRA WALTER GABRIEL 37074370
MULASANO DAMIAN MARCELO 42638998
MULASANO DANILO EZEQUIEL 37875066
NAZZI FRANCISCO 40029895
NIEVA RAMONA ALEJANDRA 24598583
ÑAÑEZ GUSTAVO FABIAN 23819505
ÑAÑEZ MERCEDES ADELINA 13746680
OJEDA JUAN MANUEL 29021661
14:15 HORAS
ORTIZ FEDERICO RUBEN 41441956
PAIRAZZO MARIA JULIA 24455861
PALACIOS MELISA ROCIO 42639000
PAVON BRAIAN ADRIAN 40029883
PEDRUEZA NABILA JAEL 35278533
PEÑALOZA BENAZZO FEDERICO 41441987
PERALES YANINA VIVIANA 41033618
PERALTA AGUSTINA 41906762
PERALTA DIEGO DANIEL 25545098
PERALTA EVANGELINA YAEL 37875021
PERALTA FABIAN OSCAR 28723940
PERALTA GABRIEL JOSE 27143403
PERALTA GRISELDA ALEJANDRA 25297542
PERALTA MARIANA ANAHI 39613327
PERALTA MARISA ALEJANDRA 25545004
PERALTA MICAELA NAIR 41441953
PERALTA SILVINA LAURA 24942514
PERALTA TAMARA CELESTE 38159985
PEREA DAIANA MICAELA 38159980
PEREYRA MARIA BELEN 37875045
PEREZ NICOLAS JULIAN 42048482
PERREN GRACIELA ROMINA 32286420
PERULERO ALEJANDRO 30705297
PICHONI SERGIO LUIS 14550445
PONSETTI CANDELA MAGALI 39825030
PONSETTI DANIEL FERNANDO 32795996
PONSETTI JAQUELINA AINARA 42184557
PORPORATO EZEQUIEL DARIO 38418278
POSSETTO MARIANO JOSE 39324929
POSSETTO NICOLAS JAVIER 36768631
14:30 HORAS
PRATTO GABRIEL TOMAS 27869574
PRATTO VIRGINIA DEL VALLE 34792946
PUCHETA GASTON NICOLAS 42049757
PUSCHA JORGE ALEJANDRO 39855439
PUSSETTO MAXIMILIANO MIGUEL 35633719
QUINTANA GUSTAVO DANIEL 28625334
QUINTERO FRANCO DANIEL 34416926
RAMALLO ALEXIS IVAN 42638984
RAMALLO BRIAN ALBERTO 40029877
RAMALLO DAVID CEFERINO 37440694
RAMALLO JORGE LUIS 34051853
RAMALLO SILVIA FERNANDA 34051892
RAMOS DAIANA ABIGAIL 42259884
RAUSCH ANA SOFIA 42467709
REINA SILVIA CRISTINA 16897038
RENON ALEX GABRIEL 37524122
REYES YANINA DE LOURDES 29921714
RINGELSTEIN LUCAS DANIEL 42333481
RIVOLTA PAMELA DAIANA 36602116
ROMANO JONATHAN MARCOS 39326955
ROMANO MAXIMILIANO RAFAEL 33312560
ROMANO SOLEDAD MONICA 35637670
ROMERO IVANA NATALI 39612747
ROTELA JUAN IGNACIO 40816030
RUÍZ CESAR HUGO 31710560
RUIZ JOSE GUILLERMO 23910827
SAAVEDRA NOELIA JIMENA 33237286
SARAVIA SONIA BEATRIZ 37820220
SCALERANDI JOAN MANUEL 38339740
SCHUNK MARIA DEL LUJAN 30253093
14:45 HORAS
SELLA CARINA ROSA 26354906
SELLA JUAN MARCELO 25403623
SENN FABRICIO 43136535
SENN PERLA DEL VALLE 28582432
SERATTI ELÍAS LEONARDO 40505014
SERVIN JUAN ROMAN 42511175
SERVIN NICOLE AGUSTINA 42259877
SERVIN SEBASTIAN ANTONIO 20207701
SOLIS FEDERICO RENATO 35278568
SOLIS MARIA VICTORIA 34416988
SUAREZ ENZO HERNAN 39825020
SUAREZ PABLO AMERICO 35637764
SUAREZ SELENA MARCELA 42511174
SUBASSI MARÍA LAURA 27174841
SUBASSI NATALIA SILVINA 29087880
TABORDA MARIA ROSA 14612813
TABORDA MICHAEL JULIÀN 35633732
TALAVERA MICHAEL JOEL 41158945
TASSONI GRACIELA ISABEL 25620883
TAVANO EZEQUIEL OMAR 38339762
TEJEDA MARIANA AYELEN 38753782
TEVES FRANCO ALBERTO 39324976
TEVEZ ARIEL MATIAS 34416954
TEVEZ SABINA MACARENA 43475802
TROBBIANI ADRIANA ANALIA 20396727
UTRERA ADRIAN LUIS 40029866
UTRERA AGUSTIN JOSE 40801298
UTRERA EMILSE GLADYS 28255767
UTRERA FERNANDO ALDO 29514149
UTRERA GUILLERMO DAMIAN 34051838
15:00 HORAS
UTRERA MAURICIO RAMON 35870713
VARZZI TULIO FIDIO ENRIQUE 6437707
VEGA BELKIS ESTER 26129942
VEGA CRISTIAN GABRIEL 29339910
VEGA DARIO RAUL 42858797
VEGA LUIS ALBERTO 18111754
VEGA MANUEL ALEJO 44813056
VEGA MAXIMILIANO FABIAN 34051847
VEGA NAPOLEON FIDEL 25692483
VEGA RAUL GERONIMO 34051877
VIGNOLO SILVINA VERONICA 26385274
VILLARREAL MANUEL JESUS 37300915
VILLARRUEL FERNANDO DANIEL 42338332
VIVAS GLORIA GLADIS 14158486
VOCOS MABEL SOLEDAD 35217489
VOISARD MAURO MAXIMILIANO 37287777
WEBER DAIANA GABRIELA 39127582
WEISS YAMILE ANAHI 34051898
WILLINER FRANCO LUIS 36365915
YSLEÑO IVANA CAROLINA 32389330
YSLEÑO MIGUEL OMAR 22270734
ZAMORA MIRTA BEATRIZ 10052505
ZANINETTI DAVID FERNANDO 25545097
ZARATE KAREN ALDANA 39825033
ZEBALLOS KAREN YAMILA 40038718
2º DOSIS
15:15 HORAS
DANIELE ALVARO 33602309
GAIDO NOELIA LUJAN 33187625
JUSTO GRACIELA DEL VALLE 32333779
LUDUEÑA MARTIN DEL VALLE 35278594
MANAVELLA MARIA ELENA 26014976
MANSILLA MATÍAS GABRIEL 23810333
MARTIN MARIA EUGENIA 24563932
RAMALLO LEANDRO 32723820
TOMASINI DIEGO OSCAR 34792942
VOISARD MARIANO JOSE 33187619