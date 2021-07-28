Vacunación: Hoy con Sinopharm primeras y segundas dosis

Universal Medios admin 55 mins ago
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Este jueves 29, se repite un nuevo operativo de vacunación en el Centro de Salud Municipal. Se trata de primeras y segundas dosis de Sinopharm.

En el caso de segundas dosis deben llevar el carnet de vacunación, además del documento de identidad en todos los casos.

VACUNACION JUEVES 29/07/2021

1º DOSIS

13:00 HORAS

ACOSTA MARISA LAURA 24420074

ACOSTA NORALI AINELEN 38451464

ACTIS JESICA JOANA 40365334

ALBARRACIN SOFIA 39324989

ALBORNOS PAMELA HAYDEE 32795981

ALISIO BRENDA ANDREA 42638995

ALISIO JEREMIAS GABRIEL 41034629

ALLENDE PAOLA ANDREA 26385253

AMBROGGIO JUAN BAUTISTA 41034641

AMUCHASTEGUI ROMINA DEL VALLE 33171827

ARCARI MARIA PAZ 39661328

ARCE MARIA LAURA 27528551

ARGUELLO MARCELO JAVIER 34273625

ARGUELLO MARIA DE LOS ANGELES 28837215

ARIAS PEDRO SEBASTIAN 29303566

ARMANDO CRISTIAN MARCELO 22769490

AVILA ROCIO BELEN 42858783

BAIMA DAIANA ROMINA 42338340

BARBERO IVAN DE LA CRUZ 39613735

BARENGO EMANUEL ALEJANDRO 43060318

BAUDINO MARIA FLORENCIA 41034662

BAUDINO SILVIA MARIA 24133035

BAZAN JONATAN 40298508

BERTERO DANIEL ELIO 20465997

BERTOLA SOFIA 42304547

BERTOTTI BETIANA PAOLA 27870186

BOSIO ILEANA ROSA 26797281

BRACAMONTE MATIAS FERNANDO 39610986

BREZZO MARTIN ALEJANDRO 42695699

BRINGAS PAOLA IVANA 28173556

13:15 HORAS

BRUNA JAVIER ELADIO 26014927

BRUSSA LISANDRO JOSE 40310357

BUSTAMANTE GERARDO ARIEL 28248818

CABRERA CRISTINA VALERIA 35752700

CABRERA PAOLA VANESA 33997538

CAMIA ALCIDES JOSE 16613286

CANDUSSO FACUNDO LUIS 39324994

CAÑETE MIGUEL ANGEL 23895155

CAPELLO CANDELA 42259879

CAPPONI LUCIANO ANGELO 42640679

CASTAGNO MILENA BELEN 38159911

CASTILLO ANDRES 36768746

CEJAS GISELLA DEL VALLE 36768735

CHIAPERO GISEL ANAHI 37440670

CISNERO MARIA ELENA 31883326

COMBA GERMAN PABLO 26450370

CONTRERAS GRACIELA ALDANA 40298512

CORDOBA MARIO ALEJANDRO 35233531

CORTEZ BRAIAN ALEXIS 39026458

CRUZ MARIA JOSE 40298542

CRUZ ROCÌO AYELÈN 40921668

DALMAU YOHANA AINALEN 39613715

DAVILA GUILLERMO NAHUEL 34792951

DEMICHELIS ALEJANDRO ANDRES 39733491

DEMICHELIS MARTA SOFIA 39733490

DEVI ROCIO BELEN 39613789

DIAZ PAEZ IVAN GABRIEL 35870724

DIAZ RAUL FABIAN 21870263

DIAZ ROCIO BELEN 42859218

DOMINGUEZ MARIA SOLEDAD 31663413

13:30 HORAS

DOMINGUEZ YANINA JESICA 36768706

ECHAVARRÍA MICAELA NOEMÍ 38339701

ESCALADA JOSE HERMINDO 21343668

ESCALANTE MONICA HAYDEE 28495415

ESPIL CAROLINA BELÈN 41441982

ESPINDOLA BRIAN EZEQUIEL 41403135

ESPINILLO AGUSTINA PILAR 42304542

FARIAS DARIO MARTIN 38112065

FARIAS DIEGO ROQUE 27641150

FARIAS SEBASTIAN ALEJANDRO 40299392

FERREIRA AGUSTINA 42511179

FERRERO MARTIN MIGUEL 32389359

FERREYRA JORGE 38280706

FIGUEROA CARLOS FERNANDO 35870779

FRENCIA GUILLERMO 41589664

FUNES ISAIAS SAMUEL 40505039

GALANZINO CAROLA 40298526

GALLOTTO BAUTISTA LUCIANO 41441907

GALLOTTO LAUTARO NICOLAS 42511168

GARNERO MARCELO RAÚL 20325265

GARRONE SANTIAGO 40029889

GELSO JULIA ANDREA 23236002

GHIONE NAHUEL GABRIEL 38476921

GIAVENO PABLO RODOLFO 39324972

GIMENEZ JOSE ALBERTO 24152770

GIORDANO IVANA ANDREA 28099733

GODOY ADRIANA ELENA 17907148

GONZALEZ LEANDRO EZEQUIEL 42859201

GOROSITO GRISELDA MONICA 30350160

GOROSITO JOSE LUIS 34145560

13:45 HORAS

GOROSITO LAURA MICAELA 41592727

GOROSITO WALTER ELOY 40028359

GRIBAUDO ANA BELEN 42890830

GROSSO MAURICIO GABRIEL 36768709

GUGLIELMONE VIRGINIA SOLEDAD 31416615

GUTIERREZ HUGO OMAR 22585287

GUTIERREZ LUCAS ALBERTO 32286404

HEREDIA JUAN RAMON 41441977

HEREDIA NORMA MICAELA 40299098

HERRERA HUGO HERNAN 38159913

IBAÑEZ CAROLINA ANAHI 41441927

IBAÑEZ MAXIMILIANO GABRIEL 35870749

IGARZABAL DAIANA 37285909

IRALDE JOHANA 41441983

JAKICH MILAGROS DE LA MERCED 41441929

JAPPERT CLARISA ANAHI MARIA 39613755

JUAREZ MARIA EUGENIA 30499444

JUAREZ MARIBEL EDITA 35637656

JUNCOS MELISA DEL VALLE 39824881

KERN KEVIN 41034102

KLOSTER DIEGO GABRIEL 37404965

KLOSTER GASTON ARIEL 42512703

KLOSTER RUBEN ALBINO 24607567

LEDESMA MARIA DE LOS MILAGROS 43060314

LEIVA BELEN NOEMI 40505015

LENCINA FERNANDO DAVID 35259158

LESCANO OSCAR ALBERTO 29933411

LOPEZ RUTH ELIZABETH 38159965

LOPEZ, MARICEL CARINA 22270749

LOVERA CAMILA 42048461

14:00 HORAS

LUDUEÑA CARLA AYELEN 37440687

LUDUEÑA OSCAR C 22585245

LUDUEÑA ROMINA ALEJANDRA 41034630

LUDUEÑA SERGIO ARIEL 27797634

LUDUEÑA TRINIDAD 42638989

LUGO JUANA GREGORIA 14955052

MADERA SERGIO SEBASTIAN 40505078

MANSILLA EMILCE SABRINA 31369265

MANSILLA LUCIANO EMANUEL 34669211

MARQUEZ YOHANA ROMINA 39324995

MARTINA MAGALI NELIDA 37440655

MARTINO JAVIER ANTONIO 37225398

MEDINA LUCIANA NAIR 40164278

MENDOZA ELVIRA DORA 12619800

MENDOZA OSCAR AGUSTÍN 41441972

MENDOZA SABRINA ELIZABETH 41839578

MENSA ALEJANDRO ANDRES 37820477

MINA SOLANA ARIANA 41525422

MONTIEL HECTOR GABRIEL 23576232

MONTOYA EMANUEL 41034613

MORENO PATRICIA SOLEDAD 36514783

MORES DANIEL ALEJANDRO 35870722

MOREYRA WALTER GABRIEL 37074370

MULASANO DAMIAN MARCELO 42638998

MULASANO DANILO EZEQUIEL 37875066

NAZZI FRANCISCO 40029895

NIEVA RAMONA ALEJANDRA 24598583

ÑAÑEZ GUSTAVO FABIAN 23819505

ÑAÑEZ MERCEDES ADELINA 13746680

OJEDA JUAN MANUEL 29021661

14:15 HORAS

ORTIZ FEDERICO RUBEN 41441956

PAIRAZZO MARIA JULIA 24455861

PALACIOS MELISA ROCIO 42639000

PAVON BRAIAN ADRIAN 40029883

PEDRUEZA NABILA JAEL 35278533

PEÑALOZA BENAZZO FEDERICO 41441987

PERALES YANINA VIVIANA 41033618

PERALTA AGUSTINA 41906762

PERALTA DIEGO DANIEL 25545098

PERALTA EVANGELINA YAEL 37875021

PERALTA FABIAN OSCAR 28723940

PERALTA GABRIEL JOSE 27143403

PERALTA GRISELDA ALEJANDRA 25297542

PERALTA MARIANA ANAHI 39613327

PERALTA MARISA ALEJANDRA 25545004

PERALTA MICAELA NAIR 41441953

PERALTA SILVINA LAURA 24942514

PERALTA TAMARA CELESTE 38159985

PEREA DAIANA MICAELA 38159980

PEREYRA MARIA BELEN 37875045

PEREZ NICOLAS JULIAN 42048482

PERREN GRACIELA ROMINA 32286420

PERULERO ALEJANDRO 30705297

PICHONI SERGIO LUIS 14550445

PONSETTI CANDELA MAGALI 39825030

PONSETTI DANIEL FERNANDO 32795996

PONSETTI JAQUELINA AINARA 42184557

PORPORATO EZEQUIEL DARIO 38418278

POSSETTO MARIANO JOSE 39324929

POSSETTO NICOLAS JAVIER 36768631

14:30 HORAS

PRATTO GABRIEL TOMAS 27869574

PRATTO VIRGINIA DEL VALLE 34792946

PUCHETA GASTON NICOLAS 42049757

PUSCHA JORGE ALEJANDRO 39855439

PUSSETTO MAXIMILIANO MIGUEL 35633719

QUINTANA GUSTAVO DANIEL 28625334

QUINTERO FRANCO DANIEL 34416926

RAMALLO ALEXIS IVAN 42638984

RAMALLO BRIAN ALBERTO 40029877

RAMALLO DAVID CEFERINO 37440694

RAMALLO JORGE LUIS 34051853

RAMALLO SILVIA FERNANDA 34051892

RAMOS DAIANA ABIGAIL 42259884

RAUSCH ANA SOFIA 42467709

REINA SILVIA CRISTINA 16897038

RENON ALEX GABRIEL 37524122

REYES YANINA DE LOURDES 29921714

RINGELSTEIN LUCAS DANIEL 42333481

RIVOLTA PAMELA DAIANA 36602116

ROMANO JONATHAN MARCOS 39326955

ROMANO MAXIMILIANO RAFAEL 33312560

ROMANO SOLEDAD MONICA 35637670

ROMERO IVANA NATALI 39612747

ROTELA JUAN IGNACIO 40816030

RUÍZ CESAR HUGO 31710560

RUIZ JOSE GUILLERMO 23910827

SAAVEDRA NOELIA JIMENA 33237286

SARAVIA SONIA BEATRIZ 37820220

SCALERANDI JOAN MANUEL 38339740

SCHUNK MARIA DEL LUJAN 30253093

14:45 HORAS

SELLA CARINA ROSA 26354906

SELLA JUAN MARCELO 25403623

SENN FABRICIO 43136535

SENN PERLA DEL VALLE 28582432

SERATTI ELÍAS LEONARDO 40505014

SERVIN JUAN ROMAN 42511175

SERVIN NICOLE AGUSTINA 42259877

SERVIN SEBASTIAN ANTONIO 20207701

SOLIS FEDERICO RENATO 35278568

SOLIS MARIA VICTORIA 34416988

SUAREZ ENZO HERNAN 39825020

SUAREZ PABLO AMERICO 35637764

SUAREZ SELENA MARCELA 42511174

SUBASSI MARÍA LAURA 27174841

SUBASSI NATALIA SILVINA 29087880

TABORDA MARIA ROSA 14612813

TABORDA MICHAEL JULIÀN 35633732

TALAVERA MICHAEL JOEL 41158945

TASSONI GRACIELA ISABEL 25620883

TAVANO EZEQUIEL OMAR 38339762

TEJEDA MARIANA AYELEN 38753782

TEVES FRANCO ALBERTO 39324976

TEVEZ ARIEL MATIAS 34416954

TEVEZ SABINA MACARENA 43475802

TROBBIANI ADRIANA ANALIA 20396727

UTRERA ADRIAN LUIS 40029866

UTRERA AGUSTIN JOSE 40801298

UTRERA EMILSE GLADYS 28255767

UTRERA FERNANDO ALDO 29514149

UTRERA GUILLERMO DAMIAN 34051838

15:00 HORAS

UTRERA MAURICIO RAMON 35870713

VARZZI TULIO FIDIO ENRIQUE 6437707

VEGA BELKIS ESTER 26129942

VEGA CRISTIAN GABRIEL 29339910

VEGA DARIO RAUL 42858797

VEGA LUIS ALBERTO 18111754

VEGA MANUEL ALEJO 44813056

VEGA MAXIMILIANO FABIAN 34051847

VEGA NAPOLEON FIDEL 25692483

VEGA RAUL GERONIMO 34051877

VIGNOLO SILVINA VERONICA 26385274

VILLARREAL MANUEL JESUS 37300915

VILLARRUEL FERNANDO DANIEL 42338332

VIVAS GLORIA GLADIS 14158486

VOCOS MABEL SOLEDAD 35217489

VOISARD MAURO MAXIMILIANO 37287777

WEBER DAIANA GABRIELA 39127582

WEISS YAMILE ANAHI 34051898

WILLINER FRANCO LUIS 36365915

YSLEÑO IVANA CAROLINA 32389330

YSLEÑO MIGUEL OMAR 22270734

ZAMORA MIRTA BEATRIZ 10052505

ZANINETTI DAVID FERNANDO 25545097

ZARATE KAREN ALDANA 39825033

ZEBALLOS KAREN YAMILA 40038718

2º DOSIS

15:15 HORAS

DANIELE ALVARO 33602309

GAIDO NOELIA LUJAN 33187625

JUSTO GRACIELA DEL VALLE 32333779

LUDUEÑA MARTIN DEL VALLE 35278594

MANAVELLA MARIA ELENA 26014976

MANSILLA MATÍAS GABRIEL 23810333

MARTIN MARIA EUGENIA 24563932

RAMALLO LEANDRO 32723820

TOMASINI DIEGO OSCAR 34792942

VOISARD MARIANO JOSE 33187619

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