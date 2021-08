Bell Ville: Productores autoconvocados proponen cese de comercialización

un cese de comercialización y entrar en economía de

Productores autoconvocados, reunidos en Bell Ville emitieron un comunicado relacionado a la situación que atraviesan, y ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, según lo expresa.

Los productores autoconvocados nucleados en AAPA procedentes

de todo el País y de diferentes producciones, ante la falta de

respuestas del Gobierno a nuestros reclamos y la inacción de la

Mesa de Enlace que dice no sentirse presionada por las bases

decimos:

Que nuestros reclamos no son nuevos, sino que vienen siendo los

mismos desde el año 2006 cuando esté Gobierno empecinado en

recaudar fue por la Ganadería y luego en el 2008 por los granos.

Estamos soportando desde diciembre del 2019 un embate tras otro

contra la producción.

Por eso reiteramos el pedido de apertura de las exportaciones de

carne, la eliminación de las retenciones para las Producciones

Regionales y hacemos un pedido a la Justicia que de una vez por todas

se ponga los pantalones largos.

Sin independencia de la Justicia no hay futuro ni República.

Proponemos un cese de comercialización y entrar en economía de

subsistencia.

Es hora de parar… para poner freno a este Gobierno de doble moral

que ya ni cuida ni respeta nuestras Vidas.

