Jueves 19: Operativo de vacunación anti covid con 2º dosis de sinopharm

El Gobierno Municipal de Brinkmann informa que este jueves 19 de agosto a partir de las 14 horas, se realiza un nuevo operativo de vacunación anti covid-19.
En esta oportunidad se colocan vacunas sinopharm 2º dosis. Se solicita respetar los horarios y concurrir con el documento y el carnet correspondiente.
VACUNACION JUEVES 19/08/2021
2ª DOSIS SINOPHARM
14:00 HORAS
ACOSTA CARLOS EMANUEL 40505003
AGUIRRE LORENA GISEL 39825034
AGUIRRE MICAELA AYELEN 40055173
AGUIRREZ YANINA DEL LUJAN 36928884
AKERMAN ANALIA VERONICA 26450446
ALLENDE JIMENA BELEN 40029861
ALMADA JONATAN DANIEL 39613732
AMBROGGIO AGUSTINA 37793889
AMEDEO CAROLINA 37440642
AMIONE MATEO JUAN 39613743
ASSELBORN AGUSTIN WALTER 40505033
AVILA BRAIAN LEONEL 40298520
BAEZ JOSE RAMON 22270788
BAEZ RODRIGO MANUEL 36768682
BARBERO DENIS JUAN 39825022
BARROS FABIAN ALEJANDRO 39324935
BARROS JONATHAN DAVID 39324954
BARROS SOFIA BELEN 40029881
BAUDINO NAHUEL AGUSTIN 41441911
BAULIA SERGIO RAUL 39324996
14:15 HORAS
BELTRAMINO YANEL 39613738
BENAVIDEZ DIEGO GERMAN 32645519
BENAVIDEZ JUAN MANUEL 39423804
BOERO MAURICIO RAUL 32901426
BORGATELLO SANTIAGO MICAEL 39613799
BOSIO ALDANA ALEJANDRA 39825050
BRAVO NAHUEL 40298550
BREZZO MATIAS NICOLAS 40298521
BURGENER SILVANA JUDITH 24915174
CABRAL MICAELA DAMARIS 39324953
CAFFARATTI JAQUELINA MARICEL 39366539
CALERO AGUSTIN 40505009
CARLACCHIANI AYLEN GUADALUPE 37712682
CASTILLO VIRGINIA SOLEDAD 39026494
CHIAPERO FERNANDO ARIEL 34792944
CINGOLANI JUAN PABLO 39613754
CINGOLANI MARIA AGUSTINA 38160000
CONTRERAS ROCIO 39824887
CORDOBA LEONEL JULIAN 39324964
CORTEZ CRISTIAN MARCELO 39613774
14:30 HORAS
CORVALAN FACUNDO EZEQUIEL 39324981
CZECH BRENDA MARIA 40505007
DALMASSO BRUNO ANDRES 39324931
DALMASSO CANDELA 40298510
DANIELE GUIDO IGNACIO 38339732
DANIELE MANUEL FERNANDO 39026493
DEMARCHI CAMILA BELEN 40200918
DEVAR LILIANA SANDRA 21620483
DIAZ PAEZ CAROLINA 39613770
DOMINGUEZ CARLOS GASTON 39825013
DOTTA PAMELA AYELEN 30350190
ECHAGUE MICAELA JESICA 39543856
ECHAVARRIA CINTIA MARIEL 40505031
ECHAVARRIA OSCAR EZEQUIEL 40505025
ESCALADA MARIA LAURA 28606516
FARIAS ALESIO MARIA CLARA 39825015
FARIAS GABRIEL MATIAS 40298538
FARIAS NAHIR ORIANA 40299341
FARIAS TOMAS MIGUEL 40029892
FERNANDEZ RAMON CARLOS 40410214
14:45 HORAS
FLORES ALDANA ROCIO 39544403
FRANK CONSTANZA 39825021
GAITAN FRANCISCO JAVIER 34792981
GALANZINO ANDREA CASANDRA 39613758
GALFRE ARIEL FACUNDO 39026477
GAY ZARAGOZA LUCIANO IVAN 34005269
GIORGIS MATIAS DAVID 38339747
GODOY RENE MIGUEL 28248876
GONZALEZ FERRERO JAZMIN ESTRELLA 39324969
GONZALEZ MATIAS JULIAN 39324905
GOTTARDI MILAGROS FLORENCIA 39613765
GUEVARA CRISTIAN YAMIL 40298527
GUZMAN GONZALO DARIO 28658364
HEREDIA EMILIANO CESAR 39324971
HEREDIA ROBERTO CESAR 39545096
IBAÑEZ MARISA AGUSTINA 40505002
IRALDE KAREN ALEJANDRA 39613733
JUAREGIALZA CLAUDIA BELEN 40164215
JUAREZ EMILSE 40298503
JUAREZ NICOLAS ARIEL 35870871
15:00 HORAS
JUNCOS JOSE EVELIO 38884582
LAPALMA MIQUEAS ARIEL 38159933
LEGUIZAMON FRANCO EZEQUIEL 40298517
LELL MARISOL DEL MILAGRO 39613748
LENCINA LEONARDO ULISES 39613706
LOPEZ FABRICIO CARLOS 40029876
LUDUEÑA CORINA BELEN 39613777
LUDUEÑA FRANCISCO RODRIGO 39613701
LUDUEÑA GUILLERMO RAUL 35278576
LUDUEÑA MACARENA LUISINA 37524004
MAINARDI HUGO JUAN 10148417
MARGARIA SANTIAGO 37875047
MARQUEZ ALDANA 40311582
MARTINEZ FATIMA MARISA 20950702
MARTINEZ MAGALI BELEN 39825002
MARTINO MARISA BEATRIZ 29514156
MASSINI GERARDO LUIS JUAN 21401675
MAY PATRICIA RAQUEL 27647716
MEDINA MATIAS JAVIER 39613794
MERLINI LUCILA 38339736
15:15 HORAS
MONDINO MARIA FLORENCIA 40298516
MORES FAVIO OSMAR 40029875
MORINI JUAN IGNACIO 40298501
MUSSO MATIAS GABRIEL 40505023
NARETTO DAIANA JESUS 40029899
NARETTO PAULO ANDRES 40298524
NASETTA RAFAEL 39026496
NAZZI FRANCO DANIEL 40298502
NELLEN DAIANA SOLEDAD 40029879
NIEVA EMILIANO DAVID 40029862
NOVARA TIRANTI SOFIA 39026468
NOVERO MAURICIO 40029887
NOVILLO LEANDRO GABRIEL 38290256
OESQUER MARIA ANGELICA 31243418
OLIVA ROCIO ANAHI 39474878
OLIVERA SOFIA BELEN 40298545
ORELLANA TOMAS 40029874
ORELLANO LOHANA PAOLA 32705806
PALACIOS IGNACIO 39613703
PARAYRE CAMILA SOLEDAD 39112561
15:30 HORAS
PEREZ MATIAS GABRIEL 40298548
PERREN CAMILA BELEN 40029890
PERREN FRANCO AGUSTIN 39026457
PERUZZOTTI ANALIA NOEMI 28849943
PIOLI FABRIZIO 37472034
PONCE FLORENCIA ALEJANDRA 40801288
PONS AUGUSTO 40028315
PONS MANUEL RENE 39324951
POSSETTO SANTIAGO TOMAS 40505021
PRATTO MARIO REINALDO 25297570
RAMALLO CINTIA BELEN 40505028
RAMALLO YOHANA VIVIANA 40505008
RAMPONE EMILIA 39546273
RAUSCH ROCIO MILAGROS 39613718
RE MICAELA 39825049
RENON BRAIAN 39474881
REVELLO CAROLINA 40298514
ROBLEDO MARCOS LUIS 40054321
ROMANI PONSETTI GIULIANA ANAHI 40298544
ROMANO VANESA MARIA 32462493
15:45 HORAS
ROMERO MARIA BELEN 39612701
ROSSOTTO EMANUEL JUAN 40298504
RUATTA LUCIANA MARTA 24724077
RUATTA PABLO FEDERICO 37715411
RUBIO MAXIMILIANO JOEL 37868662
RUHL NICOLAS JOSE 39613730
RUIZ DAMIAN MATIAS 40299328
RUMACHELLA PABLO TOMAS 39495016
SARAVIA VICTORINO RAMON 36379390
SCHIAVINO IGNACIO GABRIEL 40298543
SCHIAVINO SOFIA SOLEDAD 39324930
SCHMIDT SERENA 40298536
SCOLASTICO JESICA LAURA 33187632
SCOTTA SANTIAGO CARLOS 39825018
SERATTI EMILIO LUIS 39613740
SERVIN NICOLAS 39613741
SIERRA SAMIRA CECILIA 40029869
SIMEONE YAIN MARCELO 39324948
SPENGLER DENIS IVAN 39324968
STRUMIA GABRIEL OMAR 40029864
16:00 HORAS
TEVEZ GABRIEL EMER 40029894
TURCHETTI MIRIANA EVELYN 39454261
UTRERA DANIELA ALEJANDRA 36768669
UTRERA HECTOR JOSE 23236043
UTRERA MATIAS ARIEL 39825004
UTRERA MAURO MANUEL 31863895
VACCHIERI ELIZABETH DAIANA 39821647
VEGA EMILIANO ARIEL 36022432
VEGA FEDERICO EMANUEL 39613739
VEGA MATIAS BRAIAN 39825041
VERCELLI JOAQUIN 39825040
VIANO JOEL JAVIER 39613762
VIROGLIO PABLO GABRIEL 39026469
VISINTINI MARIA GIANNA 39825026
VOISARD SANTIAGO NICOLAS 39825025
WEINZETTEL MICAELA BELEN 38418271
WERBES LEONARDO GABRIEL 39765146
WILLENER DAVID RODOLFO 30954971
YORDANO NATALI BELEN 39613747
ZEBALLOS MACARENA BELEN 38902429