La semana se cierra con un amplio operativo de vacunación con 2º dosis

La semana se cierra con un amplio operativo de vacunación en el Centro de Salud. Desde el lunes pasado, muchos Brinkmanenses se beneficiaron con las segundas dosis de Astrazeneca, Sinopharm y Moderna.
La actividad dará comienzo a partir de las 14 horas. Deberán concurrir con documento de identidad y carnet de vacunación, respetando los protocolos y el horario de convocatoria.
VACUNACION VIERNES 27/08/2021
2° DOSIS ASTRAZENECA
14:00 HORAS
ACOSTA CARLOS ALBERTO 23637092
ACOSTA CARLOS ALBERTO 24420028
ACTIS RICARDO MARCELO 24411578
ACUÑA JUAN CARLOS 24420069
ADI CLAUDIO FERNANDO 24146161
AGUIRRE EDITH DEL CARMEN 24226899
AGUIRRE LUISA GABRIELA 24342874
AMBROGGIO BETIANA PAOLA 24420067
AMELLONE LUIS FERNANDO 23661872
AQUINO RAMON ROSENDO 24052851
ARMENTA MARIA ALEJANDRA 23938392
ARRO PABLO OSCAR 24133055
ARRO ARIEL ALCIDES 24942562
AVENDAÑO MARIA FERNANDA 23993732
AZUÑA FABIANA ALEJANDRA 25074952
BALZARINI CARLOS ALBERTO 24342868
BALZARINI DARIO JAVIER 24950456
BARALE ROBERTO 24292093
BARBOZA MARIANA PAULA LORENA 25192781
BARROS DANIELA 23285145
BAUER GABRIELA 24332723
BAZAN SERGIO ALBINO 23661858
BERGONZI LUCIO MIGUEL 24942510
BONINO SERGIO ESTEBAN 17541515
BORGONOVO ANA ESTER 21582931
BRANDAN LIDIA FERNANDA DEL VALLE 24093923
BRIGADA LAURA CARINA 23637052
BRUNO JOSE LUIS 24455868
CAFFARATTI MARIA ALEJANDRA 25297554
CAMINO HORACIO ANDRES 24342867
14:15 HORAS
CARDONA RITA ESTER 24131974
CARRANZA JAVIER LEONARDO 25297509
CORDOBA PATRICIA DEL VALLE 23576369
CORDOBA JUAN MANUEL 24942501
CORTEZ GABRIEL HORACIO 24420004
DELRIVO FLAVIA GABRIELA 23637073
DI NOTO MARCELO NICOLAS 24778779
DOGLIANI SERGIO ALEJANDRO 24239680
ECHAVARRIA SERGIO GUSTAVO 23895152
FARIAS MARIO ALDO 24653439
FARIAS HERNAN 25297571
FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 24750346
FERRERO DARIO CLAUDIO 23895163
FORNERIS ANDREA 25089388
GALFRE PATRICIA MARICEL 24915123
GIOINO ADRIÁN GERARDO 24133053
GIORGIS CARLOS ALBERTO 23637075
GONGORA NESTOR OSVALDO 24778699
GORGERINO CARLOS JUAN 24420021
GOROSITO JUAN CEFERINO 24420084
GRANDE DAMIAN HERALDO 24168446
GUDIÑO LUCIANO GERMAN 24261007
GUGLIELMONE NICOLAS 23637071
HERRERA ESILDA MAGDALENA 24141211
HIDALGO NATALIA ANDREA 24420057
IBAÑEZ MARIA OFELIA 24942505
LABASTO MARIA DEL CARMEN 23495141
LENARDON ROSANA MARIA 24706650
LERICI PABLO EMILIO 24420020
LIBUA MONICA ALEJANDRA 23637033
14:30 HORAS
LOPEZ GERMAN EDUARDO 24522368
LOPEZ GABRIELA DE LAS MERCEDES 22455984
LUDUEÑA CLAUDIA DANIELA 24326171
LUDUEÑA CRISTIAN FABIAN 25309597
LUDUEÑA FERNANDO ALBERTO 24133071
LUDUEÑA RAUL FERNANDO 24942526
LUNA MARIA ANDREA 24420031
MANERA DIAZ VIVIANA ELIZABETH 24086651
MANSILLA ADELAIDA ZUNILDA 24420062
MARANZANA GABRIEL ALEJANDRO 24598593
MARTINEZ STELLA MARIS 16752224
MASENTO MARCELO DANIEL 24942528
MENDOZA HORACIO RUBEN 24133045
MIÑO JUAN VICTOR GREGORIO 24420065
MISGLIK MIGUEL ANGEL 24420099
MOYANO ROSA ANTONIA 12379632
MULASANO DANIELA FERNANDA 23495121
NAZZI RAUL ALBERTO 23802161
NELLEN SUSANA ALEJANDRA 24420059
NOVERO JUAN JOSE 24133032
OLIVERO MILENA RAQUEL 24133059
ORONA BEATRIZ MARIA 23917430
ORONA LUISA ALEJANDRA 24598600
PALACIOS VERONICA MABEL 24326177
PAVÓN ADRIÁN ROQUE 24133033
PERALTA ANA CLARA 24133029
PISANI MARCHIARO GISELA 24420079
POLETTI ARIEL ALEJANDRO 23637063
POSSETTO MARIELA FERNANDA 24420001
POSSETTO MERCEDES IVANA 24837310
14:45 HORAS
PRADO ALEJANDRA ROSA 24575943
RACCA CRISTIAN RICARDO 36768763
RAMALLO ARIEL ALEJANDRO 32389381
RASPO MARISA RAQUEL 23637041
REVELLINO DARÌO VÌCTOR 24158044
RINALDI PATRICIA ANGELA 24158037
RODRIGUEZ FABRIZIO IVAN 24351434
ROJAS NALDO FERMIN 24414396
ROMERO HILDA ARGENTINA 26118267
ROMERO DANIEL OSVALDO 23917784
ROSACHER PABLO GUILLERMO 24942556
RUIZ MARIA ESTELA 23725959
RUIZ SOFIA SOLEDAD 38125649
SALVAY HORACIO FABIAN 23661869
SCALERANDI WALTER ARIEL 24420075
SCHNEIDER MARÍA ALEJANDRA 24238822
SIMON MARIA VERONICA GUADALUPE 24232629
SPINARDI GABRIELA PABLA RAMONA 24779552
STRADELLA SANDRA MABEL 23637099
SUBACI JUAN JOSE 24942527
TAUS NORA ISABEL 23637061
TESSIO GUSTAVO DELICIO 23637062
TIRANTI OMAR DANIEL 24939985
TOSOLINI MARIELA ALEJANDRA 23637053
TOSOLINI SERGIO AMADO 24706525
VAIRA BETIANA LUCIA 24420089
VARELA ANGEL ALEJANDRO 23637097
VILLANUEVA MIRIAM ALEJANDRA 24778638
WAGNER MARISA DE LOS MILAGROS 23576360
ZAPATA ADRIAN ALEJANDRO 24474067
VACUNACION VIERNES 27/08/2021
2ª DOSIS SINOPHARM
15:15 HORAS
ACOSTA YANINA PAOLA 29514103
ACOSTA NORALI AINELEN 38451464
ACOSTA BRISA ABIGAIL 44301421
ACTIS ALESINA CONSTANZA AYLEN 44549165
ALBARRACIN SOFIA 39324989
ALBORNOS PAMELA HAYDEE 32795981
ALESSANDRIA DAIANA AYELÉN 43060303
ALISIO JEREMIAS GABRIEL 41034629
ALISIO BRENDA ANDREA 42638995
ALLENDE PAOLA ANDREA 26385253
ALLENDE CAMILA MILAGROS 43810980
ALTAMIRANO NATALIA SOLEDAD 28429252
ALVAREZ ALDANA MARIA 43368371
AMBROGGIO RODRIGO IVAN 42048480
AMUCHASTEGUI ROMINA DEL VALLE 33171827
ARCARI MARÌA PAZ 39661328
ARCE MARIA LAURA 27528551
ARGUELLO MARIA DE LOS ANGELES 28837215
ARGUELLO MARCELO JAVIER 34273625
ARGÜELLO MARIA SOLEDAD 29811297
ARIAS PEDRO SEBASTIAN 29303566
ARMANDO CRISTIAN MARCELO 22769490
AVILA MARINA SOLEDAD 35259150
AVILA ROCÌO BELÈN 42858783
AVILA MATEO DANIEL 43810923
BACH VALENTINA 44657691
BAEZ RAMON EZEQUIEL 44549167
BAIMA ELIZABETH PATRICIA 38159961
BAIMA DAIANA ROMINA 42338340
BARBERO IVAN DE LA CRUZ 39613735
15:30 HORAS
BARBERO DANA 44472332
BARENGO EMANUEL ALEJANDRO 43060318
BARONE YULIANA DENIS 44371560
BARROS LUISINA PAOLA 43810927
BAUDINO SILVIA MARIA 24133035
BAUDINO MARIA FLORENCIA 41034662
BAZAN JONATAN 40298508
BERGONZI BAUTISTA 43230092
BERTERO DANIEL ELIO 20465997
BERTERO LUDMILA BELÈN 43810965
BERTOLA SOFIA 42304547
BERTOLA MARIA BELEN 43230072
BERTOTTI BETIANA PAOLA 27870186
BOSIO ILEANA ROSA 26797281
BOSIO SABINA TRINIDAD 44076344
BRACAMONTE MATIAS FERNANDO 39610986
BREZZO MARTIN ALEJANDRO 42695699
BRINGAS PAOLA IVANA 28173556
BRUNA JAVIER ELADIO 26014927
BURATTO MATEO JOSE 43601742
BUSTAMANTE GERARDO ARIEL 28248818
BUSTOS JOSE ARIEL 26014955
CABRERA PAOLA VANESA 33997538
CABRERA CRISTINA VALERIA 35752700
CABRERA MARÍA JOSÉ 43810997
CALERO LUISINA 43810987
CAMIA ALCIDES JOSE 16613286
CANDUSSO FACUNDO LUIS 39324994
CAPELLO CANDELA 42259879
CAPPONI LUCIANO ANGELO 42640679
15:45 HORAS
CARBALLO MONICA ALEJANDRA 34649934
CARRANZA JULIETA 44371551
CASTAGNO MILENA BELEN 38159911
CASTILLO ANDRES 36768746
CASTRO ROCIO BELEN 43810250
CAVALLO MACARENA SOLEDAD 43810953
CEJAS GISELLA DEL VALLE 36768735
CERRI MELANI 44245095
CESANA ANDRES AGUSTIN 43810973
CHIAPERO GISEL 37440670
CHIAPERO ALEJANDRO 38339748
CISNERO MARIA ELENA 31883326
COMBA GERMAN PABLO 26450370
CONTRERAS GRACIELA ALDANA 40298512
CORDOBA TOLEDO SELENA 43230074
CORTEZ BRAIAN ALEXIS 39026458
CORTEZ AXEL FABRICIO 44371564
CORTEZ SADA BRUNO GABRIEL 43810943
CRUZ MARIA JOSE 40298542
CRUZ ROCÌO AYELÈN 40921668
CUERVA IARA BELEN 44973998
DALMASSO ARIEL SEBASTIAN 30350191
DALMASSO ALEJANDRO ALFREDO 33602371
DALMAU YOHANA AINALEN 39613715
DAVICO DIEGO RAUL 27538772
DAVILA GUILLERMO NAHUEL 34792951
DEMICHELIS ALEJANDRO ANDRES 39733491
DEMICHELIS MARTA SOFIA 39733490
DEVI ROCIO BELEN 39613789
DIAZ RAUL FABIAN 21870263
16:00 HORAS
DIAZ MARIANA DEL MILAGRO 22946384
DIAZ ROCÍO BELÉN 42859218
DIAZ PAEZ IVÁN GABRIEL 35870724
DOMINGUEZ MARIA SOLEDAD 31663413
DOMINGUEZ YANINA JESICA 36768706
DUCLER CORNEJO ELÌAS ADRIÀN 44371569
ECHAVARRIA MICAELA NOEMI 38339701
ESCALADA JOSE HERMINDO 21343668
ESCALANTE MONICA HAYDEE 28495415
ESPIL CAROLINA BELEN 41441982
ESPINDOLA BRIAN EZEQUIEL 41403135
ESPINDOLA LUDMILA MARIA 43843771
ESPINILLO AGUSTINA PILAR 42304542
FARIAS JUAN MARCELO 24420038
FARIAS DIEGO ROQUE 27641150
FARIAS DARIO MARTIN 38112065
FARIAS SEBASTIAN ALEJANDRO 40299392
FARIAS VALENTINA DEL VALLE 44371554
FEOLI JULIETA 43810938
FERREIRA AGUSTINA 42511179
FERRERO MARTIN MIGUEL 32389359
FERRERO JULIAN LUIS 43810906
FERREYRA MILAGROS 43810966
FIGUEROA CARLOS FERNANDO 35870779
FRANCK WALTER DOMINGO 20727795
FRENCIA GUILLERMO 41589664
FUNES ISAIAS SAMUEL 40505039
GALANZINO CAROLA 40298526
GALANZINO AGUSTINA 43810920
GALLOTTO LAUTARO NICOLÁS 42511168
16:15 HORAS
GANDOLFO GABRIELA ALEJANDRA 23096921
GARNERO MARCELO RAUL 20325265
GARRONE SANTIAGO 40029889
GAUTERO DIEGO RAFAEL 28853473
GAY MARIA ADELINA 41034638
GELSO JULIA ANDREA 23236002
GHIONE NAHUEL GABRIEL 38476921
GIAVENO PABLO RODOLFO 39324972
GIMENEZ JOSE ALBERTO 24152770
GIORDANO IVANA ANDREA 28099733
GIORGIS SOFIA 41034671
GODOY ADRIANA ELENA 17907148
GODOY MATIAS DAMIAN 36768707
GONTERO ANA PAULA 44549160
GONZALEZ LEANDRO EZEQUIEL 42859201
GOROSITO ROSA BEATRIZ 17112447
GOROSITO GRISELDA MONICA 30350160
GOROSITO JOSE LUIS 34145560
GOROSITO WALTER ELOY 40028359
GOROSITO LAURA MICAELA 41592727
GRANDE EZEQUIEL DAMIAN 43810988
GRIBAUDO ANA BELEN 42890830
GROSSO MAURICIO GABRIEL 36768709
GUGLIELMONE VIRGINIA SOLEDAD 31416615
GUTIERREZ JORGE OMAR 14972362
GUTIERREZ HUGO OMAR 22585287
GUTIERREZ LUCAS ALBERTO 32286404
GUTIERREZ PERALTA AGUSTIN 40420204
HEREDIA NATALIA BETIANA 25297525
HEREDIA NORMA MICAELA 40299098
16:30 HORAS
HEREDIA JAZMIN ARACELI 44973030
HERRERA HUGO HERNAN 38159913
IBAÑEZ RAMON VALENTIN 16752241
IBAÑEZ MARIA FRANCISCA 30975776
IBAÑEZ MARCELO ALEJANDRO 32389321
IBAÑEZ CAROLINA ANAHÌ 41441927
IBAÑEZ FRANCISCO GABRIEL 44472331
IRALDE YOHANA BELEN 41441983
JAKICH MILAGROS DE LA MERCED 41441929
JAPPERT CLARISA ANAHI MARIA 39613755
JUAREZ ALEJANDRA PATRICIA 24942566
JUAREZ MARIA EUGENIA 30499444
JUAREZ MARIBEL EDITA 35637656
JUNCOS MELISA DEL VALLE 39824881
JUNCOS JIMENA VICTORIA 43810992
KERN KEVIN 41034102
KLOSTER RUBÉN ALBINO 24607567
KLOSTER DIEGO GABRIEL 37404965
KLOSTER GASTON ARIEL 42512703
LEDESMA MARIA DE LOS MILAGROS 43060314
LEIVA JORGE ADRIAN 28712283
LEIVA BELEN NOEMI 40505015
LENCINA FERNANDO DAVID 35259158
LESCANO OSCAR ALBERTO 29933411
LEVRAND JUAN JAVIER 25520941
LOPEZ RUTH ELIZABETH 38159965
LOVERA CAMILA 42048461
LUDUEÑA OSCAR CEFERINO 22585245
LUDUEÑA CARLA AYELEN 37440687
LUDUEÑA ROMINA ALEJANDRA 41034630
16:45 HORAS
LUDUEÑA TRINIDAD 42638989
LUDUEÑA TICIANA 44076339
LUGO JUANA GREGORIA 14955052
MADERA SERGIO RENAN 25077167
MAGLIANO MARIANO ANDRES 33987982
MANSILLA LUCIANO EMANUEL 34669211
MANSILLA LUDMILA MILAGROS 43810907
MARQUEZ YOHANA ROMINA 39324995
MARTIN SABRINA LUCILA 35278579
MARTINA MAGALI NELIDA 37440655
MARTINO JAVIER ANTONIO 37225398
MARTINO YANELA LUCÍA 43810932
MEDINA JORGE AVELARDO 14158453
MEDINA LUCIANA NAIR 40164278
MENDOZA OSCAR AGUSTIN 41441972
MENSA ALEJANDRO ANDRES 37820477
MERLOS FACUNDO NICOLAS 43810936
MIRANDA ANGULO ANGEL JUAN 44076338
MISGLIK MARTINA 43810930
MONTIEL HECTOR GABRIEL 23576232
MONTOYA EMANUEL 41034613
MORENO PATRICIA SOLEDAD 36514783
MORES DANIEL ALEJANDRO 35870722
MOREYRA WALTER GABRIEL 37074370
MORRA BRISA 43810975
MOYA ALEJANDRO MIGUEL 44245096
MUGA SISCTA LIDIA 17907133
MULASANO DAMIÁN MARCELO 42638998
MULASANO TOMAS FABIAN 43810990
NAÑEZ JAZMIN MARA 44076347
17:00 HORAS
NAZZI FRANCISCO 40029895
NAZZI JUAN GABRIEL 44472328
NIEVA RAMONA ALEJANDRA 24598583
ÑAÑEZ MERCEDES ADELINA 13746680
ÑAÑEZ GUSTAVO FABIAN 23819505
OJEDA JUAN MANUEL 29021661
ORTIZ FEDERICO RUBEN 41441956
PAGANI MARTINA 43810925
PAIRAZZO MARIA JULIA 24455861
PALACIOS DIANELA 43811000
PAVON BRAIAN ADRIAN 40029883
PEDRUEZA NABILA JAEL 35278533
PEÑALOZA BENAZZO FEDERICO 41441987
PERALES YANINA VIVIANA 41033618
PERALTA SILVINA LAURA 24942514
PERALTA MARISA ALEJANDRA 25545004
PERALTA DIEGO DANIEL 25545098
PERALTA GABRIEL JOSE 27143403
PERALTA FABIAN OSCAR 28723940
PERALTA EVANGELINA YAEL 37875021
PERALTA TAMARA CELESTE 38159985
PERALTA MARIANA ANAHI 39613327
PERALTA MICAELA NAIR 41441953
PERALTA AGUSTINA 41906762
PERALTA JAQUELINA JANET 43810949
PEREA DAIANA MICAELA 38159980
PEREYRA MARIA BELEN 37875045
PEREZ NICOLAS JULIAN 42048482
PEROSSINO ELIAS ADRIAN 44472327
PERREN GRACIELA ROMINA 32286420
17:15 HORAS
PERULERO DANIEL ALEJANDRO 30705297
PICHONI SERGIO LUIS 14550445
PISANI BALDO GASPAR 44076349
PONSETTI DANIEL FERNANDO 32795996
PONSETTI CANDELA MAGALI 39825030
PONSETTI JAQUELINA AINARA 42184557
PORPORATO EZEQUIEL DARIO 38418278
POSSETTO NICOLAS JAVIER 36768631
POSSETTO MARIANO JOSE 39324929
PRADO GONZALO BENJAMIN 44472336
PRATTO GABRIEL TOMAS 27869574
PRATTO VIRGINIA DEL VALLE 34792946
PUSCHA JORGE ALEJANDRO 39855439
PUSSETTO MAXIMILIANO MIGUEL 35633719
QUINTANA GUSTAVO DANIEL 28625334
QUINTERO FRANCO DANIEL 34416926
QUIROGA LUCIA ABIGAIL 43810963
RACCA CONSTANZA 39026497
RAMALLO JORGE LUIS 34051853
RAMALLO DAVID CEFERINO 37440694
RAMALLO BRIAN ALBERTO 40029877
RAMALLO ALEXIS IVAN 42638984
RAMIREZ MARIANA DALILA 44472340
RAMOS DAIANA ABIGAIL 42259884
RAUSCH ANA SOFIA 42467709
REINA SILVIA CRISTINA 16897038
RENON ALEX GABRIEL 37524122
REYES YANINA DE LOURDES 29921714
RINGELSTEIN LUCAS DANIEL 42333481
RIVERO LAURA JORGELINA 25975965
17:30 HORAS
ROGERS SILVANA VALERIA 27881741
ROMANO MAXIMILIANO RAFAEL 33312560
ROMANO SOLEDAD MONICA 35637670
ROMANO JONATHAN MARCOS 39326955
ROMERO IVANA NATALI 39612747
ROTELA JUAN IGNACIO 40816030
ROTELA DELIA ANA 44549178
RUATTA CLARISA ANDREA 38881897
RUIZ CRISTIAN DAVID 30350115
RUIZ CESAR HUGO 31710560
SAAVEDRA NOELIA JIMENA 33237286
SARAVIA SONIA BEATRIZ 37820220
SCALERANDI JOAN MANUEL 38339740
SCHUNK MARIA DEL LUJAN 30253093
SELLA JUAN MARCELO 25403623
SELLA CARINA ROSA 26354906
SERVIN SEBASTIAN ANTONIO 20207701
SERVIN NICOLE AGUSTINA 42259877
SERVÍN JUAN ROMÁN 42511175
SOLA DELFINA 44371565
SOLIS MARIA VICTORIA 34416988
SOLIS FEDERICO RENATO 35278568
SORIA SANTIAGO JOSE 26833603
SPERTINO FRANCISCO 43810924
SUAREZ PABLO AMERICO 35637764
SUAREZ ENZO HERNAN 39825020
SUAREZ SELENA MARCELA 42511174
SUBACI SAIED SATURNINO 44371567
SUBASSI MARIA LAURA 27174841
SUBASSI NATALIA SILVINA 29087880
17:45 HORAS
TABORDA MARIA CRISTINA 14761010
TABORDA MARIA ROSA 14612813
TABORDA MICHAEL JULIAN 35633732
TAVANO EZEQUIEL OMAR 38339762
TEJEDA MARIANA AYELEN 38753782
TEVEZ CINTIA VANINA 31334780
TOSOLINI MARIO ALEJANDRO 35233531
TOSORATTO SOL 44289408
TRAPELS MARIA ALEJANDRA 28819779
TROBBIANI ADRIANA ANALÍA 20396727
UTRERA EMILSE GLADYS 28255767
UTRERA FERNANDO ALDO 29514149
UTRERA GUILLERMO DAMIAN 34051838
UTRERA AGUSTIN JOSE 40801298
UTRERA HERNÁN ALBERTO 43810931
VARZZI TULIO FIDIO ENRIQUE 6437707
VARZZI ORNELLA RAQUEL DEL VALLE 44076350
VASQUEZ MARCO ANDRES 43810919
VEGA LUIS FERNANDO 8359624
VEGA LUIS ALBERTO 18111754
VEGA MARIA ALEJANDRA 22585277
VEGA NAPOLEON FIDEL 25692483
VEGA BELKIS ESTER 26129942
VEGA SABRINA DEL VALLE 28439752
VEGA MAXIMILIANO FABIAN 34051847
VEGA RAUL JERONIMO 34051877
VEGA MANUEL ALEJO 44813056
VEGA DARIO RAUL 42858797
VELIS ANA CARINA 23282149
VERA OMAR EMANUEL 33187695
18:00 HORAS
VIANO CLAUDIA ROCIO 42260120
VIGNOLO SILVINA VERONICA 26385274
VILLAFAÑE JONATAN RAMON J 30458622
VILLARREAL MANUEL JESUS 37300915
VILLARRUEL FERNANDO DANIEL 42338332
VIVAS GLORIA GLADIS 14158486
VIVAS RAUL RICARDO 39825045
VOCOS MABEL SOLEDAD 35217489
VOISARD ALEXIS EZEQUIEL 35215367
VOISARD MAURO MAXIMILIANO 37287777
WEBER DAIANA GABRIELA 39127582
WEISS YAMILE ANAHI 34051898
WILLINER FRANCO LUIS 36365915
YLLARRA CAMILA AGOSTINA 43810937
YORDANO CLAUDIO DANIEL 30350111
YOZWIAK ABRIL MILAGROS 44549159
YSLEÑO MIGUEL OMAR 22270734
YSLEÑO IVANA CAROLINA 32389330
ZANINETTI DAVID FERNANDO 25545097
ZANINETTI EMANUEL DARIO 43367752
ZARATE KAREN ALDANA 39825033
ZARATE KAREN YAMILA 40038718