Centro Social se quedó con el Grand Prix Sub 16 de Voley

Las chicas de la categoría sub 16 de Voley de Centro Social ganaron el Grand Prix disputado en Brinkmann y Porteña.

El equipo de Centro Social venció en su zona a Nueve de Julio de Morteros y Cultural La Paquita por 2 a 0 y en la final al Social de Chipión también por 2 a 0.

De esta manera la categoría tuvo el mejor comienzo, del Torneo de la Liga Morterense, que este año y debido a la reprogramación se disputan todas las categorías a modo de Gran Prix. Ya lo hicieron sub 14, sub 18 y ahora sub 16.