Miércoles 1º de septiembre: Vacunan con 1º y 2º dosis de Sputnik V

El Gobierno Municipal de Brinkmann informa que este miércoles 1 de septiembre se realiza un nuevo operativo de vacunación anti-covid 19.
Se trata de 1º y 2º dosis de la vacuna sputnik V que serán colocadas por personal del Centro de Salud. Deben doncurrir con documento y carnet de vacunación para quienes ya recibieron la primera dosis.
LISTADO
VACUNACION MIERCOLES 01/09/2021
1º DOSIS SPUTNIK-V
14:00 HORAS
ACOSTA AGOSTINA BELÉN 44813042
ACOSTA ANGEL ALEJANDRO 45001841
ACUÑA YANET CANDELA 43695376
ADI CORNEJO AGUSTIN 44607973
AGUIRRE FABIO RAFAEL 43606913
AGUIRRE JUAN PABLO 44813041
AGUIRRE RAMIRO 43227999
ALLASSIA SANTIAGO 44973995
ALLENDE ADÀN LEONEL 42511165
ALLENDE ROCIO A 42638979
ALTINA BENJAMIN 43367758
ALVAREZ AYELEN DANIELA 41416083
AMBROGGIO ALEJO 43810976
ANDINO SAMUEL ISAIAS 44034051
ANGULO FLORENCIA 44193583
ANTONUTTI MILAGROS SOLEDAD 42245545
ARAMBURU ANGEL LEONEL 45346088
ARGÜELLO MARÌA SOL 41524478
ATIA MARTIN SEBASTIAN 44694538
BÀEZ CLAUDIO EZEQUIEL 44775406
BARRIOS BRENDA ALDANA 40426966
BARRIOS TOMAS EZEQUIEL 44230916
BARROS ALFREDO RAFAEL 44813062
BARROS BIANCA ANAHI 44775403
BASUALDO MILAGROS AYELEN 44076523
BERTERO YOHANA BELEN 44549177
BERTONI BREZZO EDUARDO LUIS 44973999
BOERO DAIANA BELEN 42048278
BRIZZIO COLOMBA PATRICIA 44549182
BUSTOS GUILLERMO FRANCO 44296519
14:15 HORAS
CABRERA AGOSTINA MICAELA 43643688
CAMEJO AGUSTIN ALEJANDRO 44695079
CAMPOS YAMILA ANAHI 43367731
CAÑETE MARCELO 43368375
CAÑETE MARIANA ISABEL 44472326
CAPELLO GUIDO 44973989
CARLESSO VALENTINA 44768904
CARREÑO FACUNDO DARIO GERARDO 44297636
CASTILLO FEDERICO 43810999
CASTILLO LEONEL ALEJANDO 44549153
CASTILLO MILAGROS SOLEDAD 42695691
CAVALLO FRANCISCO BLAS 42511171
CLIMIÑO IGNACIO MARTIN 44813047
CORBANESE FABIAN AGUSTIN 44741096
CORDOBA NAIRA AILIN 44245099
CORVALAN MILTON GABRIEL 44813066
CRUZ ALEXIS 41827120
CRUZ JONATAN OMAR 43368357
DALMASSO FLORENCIA BELEN 44245081
DALMAU BARBARA LUCIA 45090775
DELRIBO CANDELA BELEN 43367728
DIAZ BURGENER FRANCISCO 43810911
DURAN ACTIS MILAGROS GISEL 44775408
DUTRUEL MILAGROS ROSALVA 44694533
ECHAVARRIA ANDRES ARIEL 44694532
ESPINDOLA MATIAS 42613319
FARÍAS AGOSTINA AYELÉN 43475805
FERREYRA FRANCISCO 45090780
FONTANESSI CAMILA NOEMI 39543576
GALANZINO MACARENA CELESTE 36768742
14:30 HORAS
GARAY SOFIA MELODY 44576456
GAREIS FRANCO ADRIAN 42333266
GARELLO PABLO DANIEL 44076340
GARIBOLDI AGOSTINA BELEN 44973016
GATTINO ROMINA 44695390
GIGENA IVANA DEL VALLE 44899574
GIGENA SERGIO DANIEL 42048497
GIOINO AGUSTINA 44973990
GIRAUDO EZEQUIEL AGUSTIN 40121367
GIRON MILAGROS AYELEN 45952617
GONZALEZ ALEXIS 42638974
GONZALEZ ANGEL RODRIGO 43230066
GONZALEZ DARIO AGUSTIN 36768761
GORÓ AMANDA ROCÍO 42530246
GOROSITO CANDELA AYELEN 44827200
GUDIÑO GIOVANNA ANAHID 44474473
GUTIERREZ AGUSTINA 44076334
GUTIERREZ CAROLINA BELEN 42695688
GUTIERREZ SANTIAGO OMAR 40505067
GUTIERREZ TATIANA BELEN 43234496
HEREDIA MARIO MILTON 43885890
HERRERA FABRICIO LEONEL 43691908
IBAÑEZ AGOSTINA 43367749
JAIME INGRID 44973996
JAPPER ADRIAN ALFREDO 44973993
JAPPERT JAVIER JOSE 42638991
JUAREZ LAZARO MATEO 43843773
LABASTO LUCIA ESTHER 44813055
LEMOS RAUL AGUSTIN 42049995
LENCINA RODRIGO EZEQUIEL 41441912
14:45 HORAS
LEVRAND TOMAS GABRIEL 43606935
LEZCANO NAHUEL ALEXIS 44973986
LOPEZ IMANOL 43609239
LUDUEEA LUCAS MAXIMILIANO 45090794
LUDUEÑA ANAHI 42695698
LUDUEÑA DIAMELA SELENA 44813059
LUDUEÑA JOSE MANUEL 43810967
LUDUEÑA JUAN PABLO 44472322
LUDUEÑA MALVINA CAROLA 43475801
LUDUEÑA MARCOS DANIEL 43810918
LUDUEÑA MARTINA 44973983
LUNA GABRIEL ALEJANDRO 37875077
MAIDANA OJEDA CESAR LAUREANO 43424917
MALDONADO MATIAS FABIAN 45090766
MANSILLA ALEJANDRA VALERIA 44973988
MANSILLA JUAN CRUZ 45090765
MARQUEZ FLORENCIA YAZMIN 44076341
MARTINEZ MALENA 45090764
MARTINI LEANDRO 45350496
MEDINA LUDMILA BELEN 43810955
MEDRANO FACUNDO AGUSTIN 45090762
MENDOZA CELESTE YAMIL 44973994
MIÑO FRANCISCO TOMAS 44813064
MOLINA DIANELA YAEL 44245090
MONETTI VEGA CORINA 45154981
MONTICONE BRUNO 44900088
MONTIEL JUAN CRUZ 42696529
MORA BALTAZAR 43230079
MORA BENJAMIN 44768903
MORENO GABRIELA 42638973
15:00 HORAS
MOYA PAMELA ROXANA 44813063
MUMET CLARISA 44768905
NORIEGA VICTOR 44827197
PERALTA ANDRES RICARDO 45090767
PERALTA FIAMMA BELÉN 44899573
PERALTA JIMENA ANAHI 44813057
PERALTA JUAN PABLO 44899571
PERALTA NESTOR FABIAN 44695069
PERALTA SANTIAGO SERGIO 44549157
PEREZ CAMILA AYELEN 43810255
PEREZ DALMA LUDMILA 43462297
PEREZ JAVIER AGUSTÍN 41827115
PEREZ MELANY IARA 44650115
PEREZ MICAELA SOLEDAD 42387226
PISANI NAZZETTA FEDERICO ALEJANDRO 37763309
PIZARRO MANUELA 44974000
QUAGLINO LARA 44791036
QUINTANA AYLEN 44949326
QUINTANA DAIANA MAGALI 43745284
QUINTANA NATALIA ARAI 42000147
QUIROGA ALEJANDRO FRANCISCO 41034688
QUIROGA SIMÒN 43060340
RACCA GRISELDA ANAHI 42184548
RAMALLO ABIGAIL AYLEN 43810939
RAMALLO ALDANA BELÉN 42048467
RAMALLO LAZARO GABRIEL 44813044
RAMALLO LUDMILA AYLEN 43230093
RAMALLO MALVINA BELÉN 44775407
RAMALLO ROCÍO PAOLA 43810979
RAUSCH NAZARENA 42338337
15:15 HORAS
REVELLINO AGOSTINA ANDREA 44695251
RICARTE ELDER RODRIGO 44296270
RIOS ELSENER PERLA 44695067
RIVADERO AYLEN 44813054
RODRIGUEZ DAIANA SILVANA 42441031
ROTELA JULIANA ABRIL 44813052
RUATA ANABELA 44766433
RUIS EMANUEL FABRICIO 38479158
RUIZ CANDELA SOLEDAD 40358639
RUIZ DIAZ CRISTIAN ADRIAN 35772898
RUIZ DIEGO FACUNDO 37868684
RUIZ FACUNDO 44768912
SACCHETTI ANDREA 44873830
SALVI JONATAN ALEJANDRO 44575615
SCALERANDI BELEN 43475814
SCATA LEONARDO JAVIER 43367760
SCOLASTRICCI JUAN IGNACIO 45090772
SCOLASTRICHI FATIMA ITATI 42858795
SCOLASTRICHI IVAN 45090788
SERVIN LUCIANO TOMAS 44768913
SOLARO NAIR NICOL 44306087
TEJEDA VALENTINA 44695080
TEVEZ FACUNDO LEONEL 43606929
TOSORATTO JEREMIAS ALBINO 44694540
TOSORATTO JUAN GABRIEL 43606901
TOSORATTO MARIO ALBERTO 44695065
ULLUA VERONICA ANAHI 42382257
UTRERA MAGALI ESTEFANIA 44076348
UTRERA MARIA EVA 38108036
UTRERA YAZMIN ANAHI 44973987
15:30 HORAS
UTRERA YOHANA BEATRIZ 42511167
VAIRA SOFIA 44813060
VALENZUELA FLAVIA JANET 44695070
VARELA BLAS ALEJANDRO 44813049
VARELA CELESTE 44768908
VARGAS MAYRA MAGALÍ 44371563
VEGA DANIZA EVANGELINA 44694536
VERCELLI KAREN DEL VALLE 42613375
VILLARRUEL ANTONELA AILIN 43230100
WEISS ABRIL MORA 44775412
WERBES EMILY ABIGAIL 44797838
ZARAGOZA AGUSTIN 43230063
2ª DOSIS SPUTNIK-V
15:45 HORAS
ABALOS IRINEO PEDRO 16897003
ACOSTA SILVIA MARIELA 23637010
AGUIRRE ERMINIO TEOFILO 14550410
ASTRADA MATIAS GABRIEL 34128017
BRAVO AYNELEN 36768743
CABRERA OSCAR MARCELO 14550496
CHAVEZ CYNTIA ANA 40816047
CHAVEZ CAROLINA BELEN 33187690
CHIALVO MARIA FLORENCIA 38159928
COMBA ANA DANIELA 25545059
CONTRERA SILVANA SOLEDAD 26658815
DAVISINO VANESA 29514124
DURAN FRANCO YAMIL 31078509
FRENCIA PAOLA SOLEDAD 28723957
GAUNA VALERIA RAQUEL 28255766
LESCANO PABLO DANIEL 26883217
LOSANO ROSANA MARIA 20075865
MANSILLA LUCIA MARIA 34266256
MANSILLA MARIELA NANCI 20279387
MORINI ANTONELLA 32795980
RAMALLO NOELIA MARILIN 32469618
SELLA GLADIS DEL VALLE 27169941
SERVIN LUCILA DEL ROSARIO 37767164
SIERRA DANIELA SANDRA 32389301
SIMONELLI EVELIN JUDITH 37875050
SUBACI JORGE ALBERTO 17915298
TAVANO PAOLA MARIA 27397010
TOLEDO STELLA MARIS 32389319
TORANZO SAUL MARIO 14698896
TOSSORATTO JOSE ALFREDO 17690393
VIANO ANA VERÓNICA 39825023