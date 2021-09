“El cepo a la carne vacuna frenó los aumentos que se venían registrando, pero no los eliminó”

Lo afirmó el doctor Héctor Polino, apoderado legal de la ONG Consumidores Libres, que desde hace 26 años releva quincenalmente la variación del costo de la canasta básica de alimentos.

Sostuvo también que en nuestro país hay una inercia y una cultura inflacionaria muy preocupante” que hace que los precios “se aumentan por las dudas. Además, se ha dolarizado prácticamente toda la economía argentina lo que es un verdadero desatino”.

Polino dijo que “el proceso electoral no tiene nada que ver con la economía del país” y advirtió que “si los grandes grupos empresarios pretenden jugar políticamente, pueden llevar a cabo remarcaciones excesivas de precios y complicarle el resultado electoral al gobierno”.

Respecto a las quejas por el precio de la Yerba Mate, precisó “que en lo que va del año, aumentó un 43,84%” y que “tanto los productores como los comerciantes mayoristas, le echan la culpa de estos incrementos a la carga impositiva”, aunque “ese argumento es falaz, porque, si bien la carga impositiva es alta, desde hace mucho tiempo no fue modificada”.

¿Se desaceleran el costo de los alimentos y la inflación?

Esto lo verificamos en la primera quincena del mes de agosto y esperamos que se mantenga. En los relevamientos de la primera quincena de agosto, la canasta de alimentos nos dio un aumento del 1,42%. En marzo, la primera quincena nos había dado 2,02%, en abril 1,73%, mayo 1,83%, junio 2,50% y julio 3,19%. Pero este mes se produjo una baja importante que esperamos se mantenga y vuelva a bajar en septiembre. Estos son los datos objetivos que tenemos. El acumulado, desde el 1 de enero al 15 de agosto, fue de 34,95%. Son subas muy significativas, muy por encima de los aumentos salariales y jubilatorios, sobre todo de aquellos que cobran el haber mínimo, que integran el 70% de los jubilados de nuestro país.

La batalla entre salarios y alimentos, se viene perdiendo desde hace muchos años…

Exactamente, este problema no es de ahora. Hay en Argentina una inercia y una cultura inflacionaria muy preocupante. Muchas veces los precios se aumentan por las dudas. Además, se ha dolarizado prácticamente toda la economía argentina lo que es un verdadero desatino. En todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en el precio de los productos importados o cuando la fabricación nacional requiere algún componente importado y en la medida que ese componente incida en la estructura de costos, pero no aumentar el 100% el precio final del producto. Igualmente, no tenemos que asombrarnos si de pronto se da un aumento en los productos de la canasta básica de alimentos a pesar de las disposiciones que viene adoptando la secretaria de Comercio Interior. Recordemos que el gobierno puso en funcionamiento el programa Súper Cerca, que contempla congelar 70 productos esenciales, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería, acordados con 24 empresas. En la medida que esto se cumpla no deberían registrarse aumentos. Este acuerdo no incluye las verduras, por su estacionalidad, ni la carne vacuna por los problemas que existen hasta este momento.

¿El control de precios es efectivo?

Es relativo. Desde hace muchos años, sostengo que en un país tan extenso como el nuestro, es materialmente imposible que un conjunto de funcionarios de la secretaría de Comercio pueda controlar lo que pasa en un supermercado mayorista o minorista o en un comercio de cercanía, de la provincia de Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, Santa Fe o Buenos Aires. Tienen que involucrarse más en el control de los precios y el cumplimiento de las normas legales que protegen a los consumidores las distintas áreas específicas vinculadas a este tema de los gobiernos provinciales y municipales. Mientras esto no suceda, los controles no serán efectivos.

¿Por qué sube tanto la yerba mate?

Este producto, en lo que va del año, aumentó un 43,84%, un número muy significativo. Tanto los productores como los comerciantes mayoristas, le echan la culpa a la carga impositiva. Ese argumento es falaz, porque, si bien la carga impositiva es alta, desde hace mucho tiempo no se ha modificado. La carga impositiva en nuestro país es alta y hay un impuesto regresivo, el IVA, que paga la misma alícuota el consumidor más pobre que el más rico. Tenemos que ser serios en el análisis de las verdaderas causas de la inflación.

¿El cierre de exportaciones sirvió para que el mercado interno acceda a la carne vacuna?

El cepo a la carne vacuna frenó los aumentos que se venían registrando, pero no los eliminó. En nuestro último relevamiento, primera quincena de agosto, la bola de lomo tuvo un aumento del 1,14%, el asado se mantuvo sin variación, la paleta 2,63% y la picada común, 1,67%. Los porcentajes disminuyeron, pero hubo aumentos.

En los últimos días recibimos muchas quejas en relación a las facturas de la luz. ¿Las empresas se excedieron de los aumentos autorizados?

Es posible que en algunos casos eso haya sucedido. Hay que hacer el reclamo correspondiente y recordar que no pueden cortar el servicio por falta de pago de la facturación. El usuario que considera que la factura llegó con un monto elevado que no corresponde al consumo efectuado, debe hacer el reclamo a la empresa que, mientras tanto, no puede interrumpir el suministro.

¿Cuáles son las quejas más frecuentes que llegan a Consumidores Libres?

Llegan de todo tipo. La mayor parte se relaciona al aumento de precios de los productos de la canasta básica de alimentos. Pero también hay muchos reclamos por las empresas de televisión por cable e internet, que no cumplieron con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional y aumentaron las tarifas por encima del porcentaje establecido por la autoridad de aplicación.

¿El clima electoral puede influir en la suba de precios?

El proceso electoral no tiene nada que ver con la economía del país. No tendría que influir. Si los grandes grupos empresarios pretenden jugar políticamente podrían tener alguna influencia y complicarle el resultado electoral al gobierno, pueden llevar a cabo remarcaciones excesivas y abusivas de precios.

Nota: Ser Industria Radio