Brinkmann: Nuevo operativo de Vacunación con 2º dosis de Sputnik V

Lo anunció el Centro de Salud Municipal, este jueves 16 a partir de la hora 14. Se solicita respetar las medidas sanitarias, y concurrir con el carnet correspondiente.
VACUNACION JUEVES 16/09/2021
2ª DOSIS SPUTNIK-V
14:00 HORAS
ACASTELLO MAYCO JOEL 35278565
ACEVEDO EZEQUIEL RICARDO 35278549
ACUÑA EZEQUIEL DANIEL 36602031
ACUÑA ANDREA ESTEFANIA 36768793
ACUÑA ENRIQUE OMAR 33187675
ACUÑA MARTIN OSMAR 21555834
AGUIRRE MAIRA BEATRIZ 32157778
AGUIRRE STELLA MARIS 28804558
AGUIRRE CARLOS RAFAEL 20541386
ALBORNOZ JULIO CÉSAR 29443744
ALFONSO CRISTIAN ALBERTO 34885565
ALFONSO RUBEN DARIO 25545077
ALISIO ALAN ALEJANDRO 35637640
ALVAREZ RODRIGO 34416914
ANGULO ENRIQUE MIGUEL 17985177
ANGULO DANIEL FRANCISCO 22044845
BALZARINI CLAUDIO ARIEL 35259154
BARBONAGLIA MARCELA ANAHI 20982130
BARRIOS MARTINEZ CRISTIAN MARIA 28023245
BARROS JONATAN FERNANDO 35278559
BARROS SERGIO DAVID 22270769
BAZAN JORGE DEL VALLE 21400891
BAZAN MARIA FERNANDA 21693261
BELTRAMINO AXEL ROBERTO 35278587
BENAZZO NORA BEATRIZ 20340602
BERGONZI GISELA SOLEDAD 31378114
BERRA ALEJANDRA 24420030
BERTONA GABRIELA FERNANDA 24133093
BLENGINO CARLOS DANTE 20982180
BONIVARDO ANA MARIA 21898382
14:15 HORAS
BORGONOVO VILMA MARGARITA 20148358
BRACAMONTE ARACELI ANDREA 35870870
BRACAMONTE MARIELA 22539219
BRAVO YANINA SOLEDAD 36446989
BRAVO SANDRA NOEMI 24444444
BURGOS DANIEL OMAR 30682893
BUSTOS DENIS MATIAS 35278588
CABRAL CRISTIAN RUBEN ANDRES 35668828
CAMPO JULIO GASTON 35870785
CANAVESIO VANINA JESICA 35278591
CANONICO DANA URSULA 34426324
CARBALLO MARINA NOEMI 35786010
CARBONELL ALVAREZ SANDRA 95575438
CASTILLO FERNANDO DANIEL 30954969
CEDEÑO WALTER RUBEN 22018325
CERUTTI ANALIA VERONICA 30468501
COLOMBINI YAMILA SOLEDAD 35870730
COMBA CARMENCITA DEL PILAR 9994902
CONTRERA PABLO JOEL 35870801
CORDOBA FABRICIO 35786048
CORONEL EDITA RAMONA 22119936
CORTEZ DANIEL ALBERTO 35870834
COSTANTINO MARIA ALEJANDRA 21625420
CRAVERO NORA SOLEDAD 20711753
CUEVAS CARLOS ALBERTO 27891196
CUGNO RUBÉN NICOLÁS 35259148
DALMASSO FACUNDO LUIS 36768792
DANIELE ANALIA DEL VALLE 22270761
DAVICO MANUEL MARCELO 35870774
DAVICO NANCY LUCIA 31334718
14:30 HORAS
DECAROLI AGUSTIN GASPAR 35870828
DECAROLI SEBASTIAN GABRIEL 34792939
DELSOGLIO IVAN LUIS 35870772
DEMARCO CLAUDIO SANTIAGO 35278519
DEPIANTE HUGO 35870788
FARIAS JESICA AYELEN 35953538
FARIAS ESTELA 21870002
FARIAS MARCOS DEL VALLE 22270727
FARIAS SILVIA BEATRIZ 21935666
FERNANDEZ SILVIA MABEL 25309499
FERRERO MARIA FLORENCIA 34792964
FERRERO MAURICIO HUGO 28255796
FERREYRA JUAN OSCAR 32220529
FERREYRA MONICA LILIANA 27740445
FESSIA DANIEL CEFERINO 22399082
FUNES NELSON FABIAN 27869585
FUNES NESTOR FABIAN 22159664
GAGGI LUCAS AGUSTIN 42512783
GAITAN ALEJANDRA RAQUEL 27388987
GALANZINO LILIANA ALICIA 14550422
GALLEGOS LUCAS OSCAR 30954973
GALLOTTO IVANA BELEN 35259147
GARAY JULIO RICARDO 35772386
GARCIA DANIEL ALBERTO 34649971
GATTI FABIO CARLOS 21969796
GAUCHAT CECILIA LARA 35236416
GAUNA ANA ANALIA 29933498
GILL AGOSTINA 35134229
GIORDANO MELINA VERONICA 35083262
GIORDANO JAVIER OSVALDO 26072565
14:45 HORAS
GODOY NATALIA VANESA 31863835
GODOY CLAUDIA VERONICA 23938296
GOMEZ JUAN CARLOS 23832676
GONGORA ANA ISABEL 35637632
GONZALEZ CLAUDIA BEATRIZ 18111747
GONZALEZ RAMON 16634054
GONZALEZ LILIANA NICOLASA 21969792
GONZALEZ SILVIA BEATRIZ 22026427
GORGERINO PABLO ALFREDO 22270753
GOROSITO VICTORIA DEL VALLE 21718034
GRANT ALDANA ANDREA 35259145
GRANT ROSANA ISABEL 21870230
GUTIERREZ GABRIEL ANDRES 34416956
GUTIERREZ ESTHER BERNARDA 10788974
GUZMAN CARLA MARIANA 37820495
HEMPLER KATRIN 94632416
HEREDIA NATALIA VERONICA 28844876
HEREDIA MARIA ISABEL 22026369
HERRERA FRANCO ALEXIS 35259160
HERRERA BETIANA SOLEDAD 34780747
HERRERA PEDRO JULIO MOISES 27665830
HIDALGO EZEQUIEL DARIO 32795961
HOFSTETTER DAIANA SELENA 36187821
IBAÑEZ SERGIO DANIEL 33602360
IBAÑEZ YANINA VANESA 33187655
IBAÑEZ MARIA EVA 24133078
INDAMIRA OLIVA DEL VALLE HEREDIA 13840658
JAPPERT STEFANIA ELIZABETH 35637775
JAPPERT MONICA SOLEDAD 34792957
JUNCOS JACINTO ANDRES 20074289
15:00 HORAS
LARIVEY GERMAN CARLOS 30954938
LEGUIZAMON MELISA ANAHI 35278598
LEGUIZAMON NORA BEATRIZ 29933458
LENCINA GABRIEL JOSE MARIA 18384519
LENCINA SANDRA STELLA MARIS 20711867
LOPEZ MARIA JOSE 35870752
LOPEZ CAROLINA ALEJANDRA 34051882
LOPEZ RICARDO ENRIQUE 20523437
LUCERO SERGIO ALEJANDRO 25545096
LUDUEÑA MATÌAS RAFAEL 35870804
LUDUEÑA CRISTIAN GABRIEL 35278577
LUDUEÑA NATALI NOEMI 34434266
LUDUEÑA LEONARDO ANDRES 33580239
LUDUEÑA LEANDRO GASTON 31241005
LUDUEÑA PABLO DARIO 29933500
LUNA ANA BEATRIZ 21625589
MAIDANA PAMELA ELIANA 35637712
MAIDANA KAREN JANET 35870819
MALDONADO CARLOS FRANCO 26575669
MANOLI FRANCO DARIO 36187828
MANSILLA REBECA RUT 35883184
MANUEL SANTIAGO 35952849
MARANZANA ANGEL PABLO 27540658
MEDINA JESICA ROXANA 32389389
MENDOZA FRANCO EMILIO 26450393
MOLINA ROBERTO CARLOS 28356945
MORE LORENA TERESA 28255758
MORES GONZALO RAUL 35278501
MORSONE MARIA GABRIELA 20075526
MOTTURA FABRICIO EZEQUIEL 33469971
15:15 HORAS
NAVARRO MIRIAN BEATRIZ 21835057
NIEVA ANGELICA MAGDALENA 21656012
NORIEGA RODRIGO ALONSO 27174826
OLIVA JOSE MIGUEL 35100418
OLIVERA VICTOR HUGO 36304710
OLIVERA GABRIEL ANTONIO 26014904
ORONÁ SILVIO FREDI 24713771
PAGLIERO MONICA ROSA 22065127
PASCUALIN RAMON AGUSTIN 35066982
PERALTA RICARDO JOSE 35278566
PERALTA KAREN ANDREA 37676355
PEREYRA WALTER MALAQUIAS 21397649
PEREZ MARISA JUANA 20083951
PONCE MARILIN RAMONA 28974254
PONSETTI JUAN RAMON 33602338
POSSETTO FASSINO ESTEBAN 35278507
POSSETTO JORGELINA DEL VALLE 35870702
POSSETTO LEONARDO EZEQUIEL 33602344
POSSETTO ANGEL DARÌO 28255798
PRADO ANDREA AMANDA 29897640
PRATTO JESICA NOELIA 35278541
PRATTO GUILLERMO NICOLAS 23637070
QUIROGA EMANUEL ALEJANDRO 28413661
RACCA JAVIER 35278581
RAMALLO MARIA BELEN 35751587
RAMALLO JONATAN DANIEL 35870821
RAMALLO CLAUDIA ROSA 28248910
RAMALLO LUIS ALFREDO 20938935
RAUSCH DIEGO GERMAN 28723976
REMON AINALEN 35870710
15:30 HORAS
RINALDI VICTOR HUGO 21401424
ROMANO JUAN CARLOS 16856720
ROMERO ROSA HAYDEE 29325322
ROSSO HUGO DANIEL 21878859
RUI JULIETA 35870777
RUIZ ALEXIS MARCELO 43810964
SAAVEDRA MELISA BELEN 35066987
SACAVINO NESTOR DANIEL 22270720
SANDOVAL FLAVIA ISABEL 36272403
SANTILLAN VIVIANA NOEMI 20718994
SARRIA TERESA MARCELA 24706565
SCHNIDRIG DARIO CARLOS 27881790
SCIANCA DANTE GERMAN 22270740
SCOLASTRICHI MARISA DEL VALLE 22270768
SENSIN IANDRES GUSTAVO MARIA 21721335
SORIA JUAN PABLO 32970890
SOSA ANA MARIA 22932814
SPOSITO MARIA ALEJANDRA 23809024
TEVES JUAN PABLO 35259144
TOLEDO MATIAS FABIAN 30954926
TOLOSA MAIRA 35843758
TONINI ANALIA DEL VALLE 22059035
TOSOLINI NOEMI 34416961
UGARTE WALDO HERNAN 28140337
UTRERA CAROLINA ELIZABETH 35870744
VACA GLADYS VIVIANA 21969781
VALENZUELA GISEL ANAHI 36365943
VARELA JOSE RAMON 20982106
VARGAS ROBERTO CARLOS 29514128
VARZZI RICARDO GASTON 28723970
15:45 HORAS
VEGA AGUSTIN RAUL 21555816
VEGA GABINO SANTIAGO 22270786
VEGA RAUL HUGO 17027740
VERCELLI CLAUDIA NORA 21969752
VIGNETTA GRACIELA LUISA 13493060
VILLANUEVE ALAN LUCAS 33602394
VILLARRUEL OMAR AMERICO 20375022
VIVAS LUIS ATILIO 21401461
VOLANI PAULA ANDREA 29514154
WEISS ESTEFANIA LUCRECIA 29933430
WERBES NATALIA VALERIA 33124098
WILLENER EZEQUIEL CARLOS 33602363
YSLEÑO ELIANA JANET 35870852
ZANINETTI SEBASTIAN EZEQUIEL 35870751
ZANINETTI MARISA DEL VALLE 21969786