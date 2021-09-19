La semana comienza sin casos, testeos y vacunación con sinopharm 2º dosis

La semana de la primavera, comienza con testeos y vacunación. Según el último informe local no hay casos positivos activos.
Las vacunas son 2º dosis de sinopharm.
LISTADO COMPLETO
VACUNACION LUNES 20/09/2021
2° DOSIS SINOPHARM
12:00 HORAS
AGUIRRE LORENA GISEL 39825034
BARRIOS MARTINEZ MARIANELA 37874368
BAZAN MARIA GUADALUPE 29933451
BENAVIDEZ JUAN ALBERTO 30544654
BREZZO MATIAS NICOLAS 40298521
CAMPOS CARLOS ALBERTO 36768770
CASTAGNO ROCIO BELEN 40298529
CORVALAN HUGO OFELIO 8411380
DIAZ MARIA DANIELA 39127576
ECHAVARRIA JAZMIN 44695076
GAITAN DAMIAN EMANUEL 33187636
GARNERO CARINA VERONICA 28273048
GIORSETTI LEO 44775404
GONZALEZ LUIS ALBERTO 28337157
JUNCOS NATALIA BELEN 39026485
LEROYER NELIDA YOLANDA 10234463
LOPEZ JESICA PAMELA 35278569
MANSILLA SCLARANDI OCTAVIO 39324912
MARENGO LORENA DEL VALLE 27867430
MASTROCOLA JUDITH MARIANA 29853473
MERCADO MIRTA ANALIA 24589937
MORES CARLOS FERNANDO 37875006
PALACIO SOLEDAD ISABEL 44899575
POLETTI NAHUEL 38159935
POSSETTO FABRICIO ANDRES 44813058
RACCA MARIANELA 32389357
RAMALLO LEANDRO 32723820
RIOS SONIA MABEL LUCÌA 28374144
ROMERO VANESA RAQUEL 39734081
SUBACI RODRIGO MARTIN 37875086
TABORDA JOSE NELSON 21400864
VEGA MATIAS BRAIAN 39825041
VEGA DAVID ALEJANDRO 37875023
VEGA YAMILA BELEN 40623423
VEGA VERONICA VANESA 30350139
VERCELLI MARTIN ALBERTO 31863815
VISINTINI MARIA GIANNA 39825026
VIVAS WALTER ULISES 11614897
VOISARD RICARDO DANIEL 20803659