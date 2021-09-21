Miércoles 22: Nueva jornada de vacunación con 2º dosis de Moderna y testeos

Este miércoles 22 de septiembre, se realiza un nuevo operativo de vacunación con segundas dosis de Moderna, para quienes recibieron primeras dosis de Sputnik V.
Asimismo en el Viejo Galpón del FFCC de 12 a 13 horas se realizaron los testeos gratuitos, a todas las personas con síntomas.
LISTADO COMPLETO
VACUNACION MIERCOLES 22/09/2021 2° DOSIS
12:00 HORAS
ACOSTA JORGE DANIEL 36768664ACOSTA MATIAS ANDRES 37440631AGUIRRE MARIANELA 37396724AGUIRRE VICTORIA CELESTE 37875072ALANIZ ADRIAN ANIBAL 37225355ALBORNOZ MARCOS ALEJANDRO 36768659ALESSANDRIA MARIA ANTONELA 36773221ALLENDE DAIANA ANDREA 37440626ARCARI NOELIA EDITH 36514787ARCARI SHIRLEY DAIANA 36514776ARCE JONATAN MAURICIO 37874318ARGENTERO FRANCO 37875043ARGÜELLO BRENDA VANESA 35870873ARGUELLO SHIRLEY MALVINA 36768795BAEZ GERMAN DAVID 28700210BARRASA MIRIAM BEATRIZ 36365824BARRERA VANESA JANET 37875026BARRIONUEVO MELISA BELEN 37446821BARROS FEDERICO MARTIN 35870893BAUDO DAIANA MABEL 37820478BAZAN ALEXIS GONZALO 37875059BELIZAN LONGO JEANNETTE SOLEDAD 36680198BELTRAMONE EMILIANO ROBERTO 37875068BERISVIL ORNELA 37524008BERNS CAMILA BELÉN 37875089Bertola, Kevin Nahuel 38280767BERTONE GISELA ANALIA 36479120BERTOTTI MARIA CRISTINA 30846371BOERO JOSE ALBERTO 28583539BRAIDA SERGIO DANIEL 36768768BRAVO CARLOS MARIA 36604322BRAVO NESTOR MIGUEL 35913740BRUNO ANTONELLA 36768666BULLA PATRICIA RAMONA 21835081BURATTO CAMILA ELIZABETH 38159923BURGENER SAMUEL 37440641BURGOS MARIA ELENA 24188189