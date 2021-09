Habilitarán fronteras para aumentar el número de vuelos

La última decisión administrativa 793/2021 del Gobierno nacional dispuso un cupo semanal de 11.900 plazas hasta el 5 de septiembre y de 16.100 hasta el 1 de octubre, que equivalen a 2300 ingresos diarios para argentinos que regresan al país, residentes y extranjeros no residentes que hubieran sido autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones.

Visitas 10 Se jugó la segunda fecha de la 24° edición de la Liga Cordobesa. Resultados y próxima fecha ONA A: Porteña Asociación 75 vs. Unión (SG) 89 y Sarmiento (L) 54 vs. San Martin (MJ) 60 ZONA B: Tiro Federal de Morteros 92 vs. Pilar Sport Club (P) 80 […]