Sortearon el Fútbol Regional. San Jorge vs. Devoto. Por el repechaje 24 de Septiembre vs. Centro Social

En la sede de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, se sortearon los fixture del Torneo Campeonato y el Repechaje.

Ambos torneos arrancan este domingo 10. Jugarán todos contra todos en cada grupo a una sola rueda y clasifican los dos primeros de cada zona.

CAMPEONATO

Grupo A:

Atlético Santa Rosa vs Unión de Alicia

Antártida Argentina (SF) vs Sportivo Suardi

Libre: Asoc. Dep. El Arañado

Grupo B:

San Jorge vs Soc. Sportiva Devoto

Sp. Belgrano (LP) vs Unión Dep. Laspiur

Libre: Almafuerte (LV)

Grupo C:

Filodramático (A) vs 8 de Diciembre (VCT)

Atl. Bernardino Rivadavia vs Independiente (Baln)

Libre: 9 de Julio (Morteros)

Grupo D:

9 de Julio Ol. (Freyre) vs Dep. y Cult Arroyito

Huracán (Las Varillas) vs Cultural La Francia

Libre: Cultural de La Para

REPECHAJE

Grupo A:

Juniors (Suardi) vs Sp. Belgrano (San Fco.)

C Guido SPano (M) vs Sarmiento (ST)

Fortín Sport Club vs Sportivo Sacanta

Grupo B:

Cultural y Recreativo (San Bmé) vs Colonia Marina FC

Porteña Asociación vs Social Altos de Chipión

Libre: Atlético M. Belgrano (Río Primero)

Grupo C:

Granaderos (LV) vs CA Pueblos Unidos (LT)

Alianza Carrilobo vs Cultural La Paquita

Tiro Federal (M) vs Esc Proyecto Crecer

Grupo D:

24 de Septiembre (A) vs Centro Social

Bmé Mitre (LV) vs El Trébol BC (ET)

Libre: Sportivo Balnearia

Fuente: Diario El Tiempo de Morteros