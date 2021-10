Resultados y estadísticas de la 24º Edición de la Liga Provincial de Basquet

Se jugó la tercera fecha de la 24° edición de la Liga Cordobesa de Basquet. De la Asociación Morterense participan Tiro Federal y deportivo Morteros, Porteña Asociación y Unión de San Guillermo.

Resultados

ZONA A: San Martin (MJ) 90 vs. Unión (SG) 87 y Porteña Asociación 71 vs. Sarmiento (L) 81

ZONA B: Argentino (MJ) 77 vs. Tiro Federal de Morteros 82 y Pilar Sport Club 47 vs. Banda Norte (RC) 91

ZONA C: El Ceibo (SF) 77 vs. Bochas Sport Club (C) 86 y Matienzo (C) 97 vs. Almafuerte (LV) 61

ZONA D: 9 de Julio (RT) 69 vs. Sparta (VM) 79 y Unión Central (VM) 67 vs. CARIB (T) 77

ZONA E: Estudiantes (RC) 89 vs. Chañares (JC) 64 y Vélez Sarsfield (O) 53 vs. Sporting (S) 95

Posiciones

ZONA A: San Martin (MJ) 6 puntos; Unión (SG) 5; Sarmiento (L) 4; Porteña Asociación 3.

ZONA B: Banda Norte (RC), Argentino (MJ) y Tiro Federal de Morteros 5 puntos; Pilar Sport Club (P) 3.

ZONA C: Matienzo (C) y El Ceibo (SF) 5 puntos; Bochas Sport (C) y Almafuerte (LV) 4.

ZONA D: Sparta (VM) 6 puntos; 9 de Julio (RT) 5; CARIB (T) 4; Unión Central (VM) 3.

ZONA E: Estudiantes (RC) 6 puntos; Chañares (JC) 5; Sporting Club 4; Vélez Sarsfield (O) 3.

Programa 4º fecha

ZONA A: Unión (SG) vs. San Martin (MJ) y Sarmiento (L) vs. Porteña Asociación

ZONA B: Tiro Federal de Morteros vs. Argentino (MJ) y Banda Norte (RC) vs. Pilar Sport Club (P)

ZONA C: Almafuerte (LV) vs. Matienzo (C) y Bochas Sport Club (C) vs. El Ceibo (SF)

ZONA D: CARIB (T) vs. Unión Central (VM) y Sparta (VM) vs. 9 de Julio (RT)

ZONA E: Chañares (JC) vs. Estudiantes (RC) y Sporting Club vs. Vélez Sarsfield (O)