Martes 12: Se retoma la semana, con operativos de vacunación, 1º y 2º dosis

El Centro de Salud Municipal informa que en el comienzo de las jornadas de vacunación previstas para esta semana, este martes 12 en el Centro de Salud Municipal, se leva a cabo un operativo con 1º dosis de Pfizer y 2º dosis de Sinopharm.
LISTADO
VACUNACIÓN MARTES 12/10/2021
1° DOSIS PFIZER
11:00 HORAS
ACTIS ALDANA 46719546
AGUILAR CAMILA MARIA 45937401
ALMADA ANTONELLA NAHIR 45937275
ALMADA JONATAN DAVID 46224918
AMPRIMO LEANDRO 46307416
ANGULO MELANI ANTONELA 45937251
ARRÓ MILAGROS 46719511
AUDISIO DANILO 46307487
BARROS GASTÓN FERNANDO 46307462
BUSTOS CAMILA DEL VALLE 45937257
CABRERA TANIA SOLEDAD 46224901
CAMPOS CELESTE BELEN 45937268
CARUBELLI SANTINO 46035125
CASTELLARI ESTEFANIA 46719552
CASTRO LUCAS 46719527
CORTEZ LUCINA AYLEN 46307414
FERRERO SANTINO 46719501
GAITÁN MELINA GISELA 46307464
GIORGIS JIMENA SOLEDAD 46307405
IRALDE BRENDA MILENA 46224915
LUDUEÑA INGRID NEREA 45937279
MADERA NAZARENA 46307455
MARTINEZ MICAELA ISABEL 46307467
PEIROTTI VALENTINA LUCIA 46224913
PULIDORI WANGLER VIRGINIA 46307458
RAMALLO BRUNELA LUJAN 46542510
RAMIREZ DANA SOL 45937280
RUHL MATIAS 46719553
RUIZ NAIDA EVELYN 46307407
SCOTTA PABLO 46307447
SUBACI DANA NAHIR 46128467
TORANZO CANDELA AYLEN 45937247
TOSOLINI XIMENA VICTORIA 45937254
UTRERA NARELLA BELEN 45592235
VIOTTO IGNACIO GABRIEL 46307471
VIVAS LUIS JOAQUIN 46719559
2° DOSIS SINOPHARM
12:00 HORAS
ALTINA BENJAMÍN 43367758
ALVAREZ KAREN ELIZABETH 41034635
BENAVIDEZ MARCELO DAVID 42695690
BRACAMONTE TERESITA ANDREA 25305948
CASAS NICOLAS ALEJANDRO 39026451
CORDOBA SILVIA MYRIAN 4644716
CORDOBA BARBARA ANTONELA 36768633
DIAZ LUIS MIGUEL 37404982
FARIA JOAQUÍN NICOLÁS 35292080
GALFRE AGUSTIN FERNANDO 39026476
GARCIA EMMANUEL 33472350
GOMEZ FABIAN EXEQUIEL 44848555
GOMEZ GABRIEL OSMAR 42871305
GONZALEZ LUIS ALBERTO 33187604
GONZALEZ NAHIARA 41441907
HERRERA TOMAS 44804787
IZAGUIRRE MARIANELA 36490966
LEGUIZAMON SONIA 34359426
LUDUEÑA MAURICIO 37440693
LUDUEÑA FRANCO NOE 35675354
LUGO CRISTIAN DANTE 30325605
MACHADO JULIO RENE 6440582
MEZA SANTIAGO ARIEL 39262577
MORES ALFREDO NICOLAS 40816028
NEDER RUATTA NICOLAS ALEXIS 42638971
ORTEGA PABLO MAXIMILIANO 43673375
PEDRAZA Luciana Abigail 40505530
PONCE LAUREANO GASTON 42184558
REYNOSO CAMILA FLORENCIA 40505019
ROLON LUCIO FERNANDO 29933433
RUIZ FACUNDO NICOLAS 37426403
SCOLASTICO ANGELA ROSA 10788991
SUPPO NAIARA SOFIA 44064685
TOLABA SERGIO ALFONSO 35543454
UTRERA GUSTAVO FABIAN 37440700