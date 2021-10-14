Operativo de Vacunación Lunes 18: Adolescentes, 2º dosis de Moderna

VACUNACION LUNES 18/10/2021
2° DOSIS MODERNA
12:00 HORAS
ACTIS MARIA DE LOS ANGELES 45697960
AGUIRRE MARIA CELESTE 45697958
AGUIRRE MORENA 48755249
ALBORNOS BÀRBARA LUJÀN 45704377
ALFONSO BRISA SOFIA 45697933
AMIONE LUIS JUAN 45562651
ANTONUTTI LUDMILA BELEN 45484745
ARNAUDO MATIAS 45697951
BALCARCE SOLDA CELESTE ROCIO 45082864
BELMA ROSALIA BEATRIZ 45093272
BERGONZI SOFIA DANIELA 45697936
BLANGETTI BRUNO 45090787
BONINO LAUTARO MATHEUS 45934333
BORGOGNO CAMILA 45406366
BOSIO MAXIMILIANO 45154989
BOSSIO JUAN IGNACIO 47250017
BREZZO DELSOGLIO LUISINA MAITENA 45697941
BULACIO SANTIAGO NICOLAS 44632549
CAMINO JUAN ANGEL 45697955
CARBALLO SAMIRA MERLINA 45154985
CASTELLANO LUCIA BELEN 46041738
CESPEDES MARTINA 45241805
CLARA BRISA ABIGAIL 45591780
DELGADO JESSICA DEL VALLE 45836635
DELRIBO ANGELES 45090783
DELRIVO FLORENTINA LUCIA 45704354
DELRIVO VALENTINA ELENA 45704353
DUCLER SOLANA 45697952
DURAN JOAQUIN DARIO 46848260
ECHAVARRIA ROQUE RAUL EDUARDO 45484740
12:15 HORAS
ECHAVARRIA TOMAS FELIPE 47667580
ESPINDOLA BRENDA DESIRE 45831573
FARÍAS ADELA ROSARIO 45406362
FERREIRA CANDELA 45484737
FERRERO CAMILA 45090396
FERRERO GUADALUPE 45154963
FERRERO PAULINA 45090399
FERRERO MELINA MAGALI 45697966
FORNES TOMAS NAHUEL 45697945
GAITAN ANGEL SANTIAGO 45952644
GAITAN JUAN CRUZ 45704365
GALANZINO MILENA SOLEDAD 45154976
GALIMBERTI BAUER AGUSTINA 45704372
GAUNA AGUSTINA MAGALI 45406351
GIORSETTI MARIA PAZ 45484738
GONZALEZ MARIA CELESTE 45697957
GORGERINO INÉS 45347435
GOROSITO ESMERALDA TRINIDAD 45697921
GRANDE MATÍAS GUILLERMO 45154988
GRANT AZUL BELEN 45484735
HEREDIA NERI NICOLAS 45453409
IRIARTE ROSINA MARÍA PÍA 45704368
LARIVEY TRIANA 45154996
LEGUIZAMON BRENDA ORIANA 45090782
LEON LAMBERTI ANGELINA MARGARITA 49079735
LEON LAMBERTI BARBARA ROSALIA 49079736
LUDUEÑA FACUNDO EZEQUIEL 45697932
LUDUEÑA MARIA LUJAN 45697954
LUDUEÑA JULIETA ABIGAIL 45697948
LUNA EVELIN ESTEFANIA 45704375
12:30 HORAS
MAIDANA LUCIANA LILIAN 45406344
MARTINEZ ALEXIS NICOLAS 45154995
MARTINEZ FRANCISCO 45090397
MARTINO EMANUEL IGNACIO 45090799
MASENTO NICOLAS 45704370
MISGLIK EFRAIN 47667574
MOLINA FEDERICO IGNACIO 45406346
MONDINO IGNACIO DARIO 45406341
MONETTI VEGA CORINA 45154981
MONTERO CAMILA MILAGROS 45406369
MOYA MANUEL FEDERICO 45406339
MUSSO MARTINA AILEN 45704358
NAZ GERMAN 45663637
NAZZI MATIAS JOSE 45154978
NEGRI FERRERO TOMAS 45090796
ORONÀ LAUTARO JESÙS 45484759
ORTMANN ESTEFANIA BELEN 45093273
PALACIOS ROMAN 45090800
PALMA PARODI 45697953
PAVESE SARA 45154983
PAVESE LUCÍA 45154984
PERALTA NICOLAS TOMAS 45484749
POLETTO FATIMA BELEN 45406345
POSSETTO MANUELA IVANA 45154977
POSSETTO MIRCO AGUSTÌN 45697968
POSSETTO FABRIZIO AGUSTIN 45697940
PRATTO FEDERICO JOSE 45090781
PUNTILIO GUADALUPE 45406337
QUAGLINO MILAGROS DE LOS ANGELES 45154968
QUAGLINO ALMA DEL VALLE 45154969
12:45 HORAS
QUEVEDO MARIA EUGENIA 45704355
RAMALLO ALAN ADRIEL 45484752
RAMALLO ROCIO BELEN 45484753
REBOLA BERTOLA ANTONELLA 45406360
RIVERO DAIANA 45484746
ROJAS SANTIAGO GABRIEL 45155871
SALA PAMELA MAGALI 45657866
SANCHEZ MATIAS GERARDO 45093444
SCALERANDI MARIA CLARA 45697944
SCOLASTRICHI AGUSTINA 45154961
SERVIN MARILENA 45697959
STELCALDO ANTONELA 45484741
STRUMIA MAURO NAHUEL 45154986
SUBACI AIXA MANUELA 45697969
TAMAGNONE FLORENCIA SOFIA 45484736
TESSIO AINARA MORENA 47900122
TOLEDO SEBASTIÀN ALEXIS 45090795
TOLEDO LAUTARO JUAN 45154965
TOLEDO BRISA 45697964
TRIVELLI AGUSTIN 45406354
UTRERA ROCÍO BELÉN 45090779
UTRERA FABIAN DAMIAN 45484744
VEGA JOSEFINA JULIETA 46307456
VEGA BRUNO DANIEL 45697962
VEGA PATRICIO JAVIER 45406358
VEGA ALAN AGUSTIN 45697922
WEISS MATIAS AGUSTIN 45704364
WILLENER ALEJO 45697943
YOVANOVICH SANTIAGO 45406349
YOZWIAK YAMILA PAOLA 45406338
ZANINETTI HELIANA ALEJANDRA 45406342