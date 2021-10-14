Operativo de Vacunación Sábado 16: Adolescentes, con Pfizer 1º dosis

VACUNACION SABADO 16/10/2021
1° DOSIS PFIZER
08:00 HORAS
ACTIS CELESTE XIMENA 46307477
ACTIS ELIAS AGUSTIN 47823691
ACTIS MILAGROS AYLEN 47667576
AGUILAR ELIIAN TOMAS 47585254
AGUIRRE BRISA MAGDALENA 48074850
AGUIRRE CANDELA 47250063
AGUIRRE FRANCISCO ANDRES 47822102
AGUIRRE SOFÍA MARÍA 46719537
ALBORNOS EMILSE ARIADNA 46719576
ALBORNOS JONATAN JESÚS 46719513
ALBORNOS KEVIN AGUSTÍN 46307470
ALLENDE LUCÍA PILAR 46307443
ALLENDE OVIEDO PILAR 46719522
ALLENDE VALENTINA FERNANDA 47250087
ALLOATTI AGOSTINA SOLEDAD 47769399
ALVAREZ AGUSTINA 47823694
AMARANTE JULIA 47250011
AMBROGGIO AMPARO 47250089
AMBROGGIO MARÍA ANGÉLICA 46307449
ANDREO PRADO MARIA LUZ 48071642
ANGULO LOURDES ELIZABETH 47823679
ANTONUTTI LUCIANO GABRIEL 46848232
AON NAYLA SOLEDAD 47910161
ARANDA LUDMILA ZOE 47897434
ARGÜELLO BAUTISTA 47250085
ARGUELLO ELIAS EZEQUIEL 47463375
ARGÜELLO JULIÁN ANDRES 46307465
ARNAUDO VICTORIA 47667587
ARRÓ POSSETTO MATÍAS 47250035
ARTETA OCTAVIO SANTIAGO 47667598
08:15 HORAS
ASOLI ARTAZA LUCAS AGUSTIN 47305178
ASSIS ABIGAIL NAHIR 47823700
ASTRADA JULIETA VICTORIA 47912105
ASTRADA LAUREANO 46306224
AVILA MAXIMO ANIBAL 47912126
BACH ALEJO SEBASTIÁN 46719535
BAEZ FELIPE SANTIAGO 47823675
BAEZ KARICIA MAGDALENA 48755237
BAEZ LEONELA JAZMÍN 47463343
BALL TIZIANO ISMAEL 46307481
BALZARINI ANGELINA 46719557
BARBONAGLIA ALVAREZ MISAEL
CARLOS 48071630
BARRAUD MARTINA 47825530
BARRIOS SANTIAGO BENJAMIN 47463340
BARROS GUILLERMO HERNÀN 46307493
BARROS RAFAEL NICOLAS 46224904
BAZAN MALENA VICTORIA 45937263
BELTRAMINO FACUNDO 46720636
BERTERO KAREN VIRGINIA 46307499
BERTERO LEONEL NICOLÁS 46719530
BOIERO ALVARO GABRIEL 46719585
BONINO GIANELLA LUCIA 46890317
BORDONI MAGALÍ BEATRIZ 46307448
BORGOGNO JUAN PABLO 47250061
BORRÉ JUAN JOSÉ 47250034
BOSIO FLORENCIA 47250075
BREZZO AGUSTINA 46719589
BRIZZIO JUAN MARTÍN 46719524
BULACIO MAGALI 47583862
BURATTO MARCO JOAQUIN 45702155
08:30 HORAS
BURGENER LARA 47443247
BURGOS FIORELLA TATIANA 46719519
BUSTOS PAMELA DALILA 46307482
CABRERA ARDUSSO MAYCO MARCELO 46307463
CABRERA GONZALO AGUSTIN 44768910
CABRERA MORENA REBECA 48127715
CAMINO DAVID LEONARDO 47463354
CAMPOS ISAAC 47463369
CAMPOS LEANDRO SEBASTIAN 46541371
CAMPOS LISANDRO LEONEL 47463356
CAMPOS LUIS ERNESTO 47250008
CANONICO ALENA VALENTINA 48325469
CAÑETE AYLEN ABIGAIL 48071635
CARLE MARTINA 47666255
CARRANZA SANTIAGO 46719567
CARRIZO ANTONIO MIGUEL ANGEL 46962994
CARRUEGA AGUSTINA 47250091
CARRUEGA ROCIO 48071606
CARUBELLI RENATA 46660985
CASAS LAUTARO 46890329
CASTELLANOS GUTIERREZ FEDERICO 48127718
CASTELLI ALEXIS FABIAN 46720791
CASTRO FACUNDO LISANDRO 46036557
CAVALLO BRISA BELEN 47912116
CAVALLO LEANDRO JOSE 46652927
CAVALLO SANTIAGO 47329102
CEDEÑO JUAN CRUZ 46880118
CEJAS PALOMA 46307474
CERMINATO BARBERO SEBASTIAN
ARIEL 47250047
CESPEDES WANDA 48127722
08:45 HORAS
CHAVEZ DANIEL ALEJANDRO 46128499
CHIALVO MARTÍN NICOLÁS 46307419
CHIAPERO PÉREZ JEREMÍAS 46890320
CLARA GUSTAVO AGUSTIN 47264463
COMBA RAMIRO 45702149
CONTRERAS JOAQUÍN DAVID 46719515
COPPIZ VALENTINA 47463347
CORDOBA SOLANA 47667593
CORTÉS ERIC NICOLÁS 46307428
CORTÉZ SAMARA MILAGROS 46719503
CRACOGNA JULIETA 47250056
CRESPIN MANSILLA EVANGELINA
MILAGROS 48071636
CRUZ MATEO IVAN 47362954
CULASSO DALMAZZO SANTINO JULIO 46719594
CURIOTTI RAMIRO 47667581
DALMASSO SEBASTIAN EMANUEL 48071612
DALMASSO STEFANÍA JAQUELINE 46719529
DANIELE EMILIO 48127710
DANIELE LUCÍA 46719580
DARDATI SELENE SOLEDAD 47250022
DEMARCO NAIRA 47250024
DI NOTO VALERIA MARILYN 47667583
DIAZ ALAN NICOLAS 48071615
DOMÈ MAGALÌ LUCÌA 47912108
DUARTE SANTIAGO 47823689
ECHAVARRÍA ANTONELA MAGALÍ 47250038
ECHAVARRIA ESPERANZA
GUILLERMINA 46720787
ECHAVARRIA JULIO DANIEL 46224920
ECHAVARRÍA NICOLÁS DARÍO 46719550
ELIZONDO MICAEL ANDRÉS 47250098
09:00 HORAS
ESCHOYEZ JULIETA LUCÍA 46224928
FARÍAS ANGELES NEREA 46307427
FARÍAS BENJAMÍN 47250013
FASSANO LAUTARO BALTAZAR 47667569
FERRERO AGOSTINA 46719586
FERRERO GUIDO VALENTÍN 47250028
FERRERO MARIA VICTORIA 46306230
FERRERO SOFÍA 47250094
FERRERO SOFÌA 47986112
FERREYRA AGUSTÍN 46719507
FERREYRA JUAN IGNACIO 47667578
FERREYRA NICOLÁS 46719508
FERREYRA SOFIA MAGALI 47823905
FIGUEROA IGNACIO ALEJANDRO 46890324
FIRMANI JEREMIAS AGUSTIN 45702144
FLORES MARIA ANTONELLA 46487159
FLORES MARIA MILAGROS 46487160
FONTANA ELIAS DANIEL 46606549
FRANCISCHINI LUZ MILAGROS 47250070
FRANK ALFONSINA 47250086
FRANK SANTINO NICOLAS 46719556
FRENCIA BENJAMIN 47667592
FUNES FARIA ALVARO MARTIN 48071619
FUNES LUNA DEL VALLE LUCÍA 46848448
GAIDO ARIANA LISETH 46719571
GAIDO LARA LUDMILA 47912129
GAITAN ROCIO MILAGROS 47250037
GALARZA GUSTAVO EZEQUIEL 46720710
GALFIONE MATIAS VALENTIN 46720531
GALFRE CANDELA 48127708
09:15 HORAS
GALFRÉ FACUNDO 46224926
GALLEGOS LARA ALEJANDRA 47250053
GALLEGOS MARYSOL 47667562
GALLOTTO SANTIAGO AGUSTIN 47823673
GALOPPO RENATA 46719565
GARIONE GUTIERREZ ANGELES 47322709
GARNERO YOHANA MILAGROS 46890313
GASTALDO SELENE 47074224
GHINAUDO LOPEZ ARIADNA 48071631
GIGENA ROMINA VALERIA 46719509
GIMENEZ SOFIA 48127713
GIOINO LUCIA 47667571
GIORDANO SOLANA MICAELA 47463361
GIORGIS CAMILA ABRIL 47250072
GIRON MACARENA 46306091
GODOY EMILIA 47250081
GODOY ULISES NAHUEL 46890319
GOMEZ LEONEL 46720774
GOMEZ MARIO IGNACIO 46219822
GONTERO ABIGAIL ARIADNA 48127711
GONZALEZ ESTEFANÍA EVELIN 46719588
GONZALEZ GOROSITO ERIKA 48127703
GONZALEZ JEREMÍAS EZEQUIEL 46307438
GORO JONATAN ALEXIS 47038507
GOROSITO ANA LUZ 47667572
GOROSITO DIEGO NAHUEL 46890306
GOROSITO MARÌA DE LOS MILAGROS 47576903
GOYTEA ZAIRA SAMIRA 47667577
GRAF VALENTINO 47463379
GRAMOY KIARA ANDREA 48127706
09:30 HORAS
GRANT JOSEFINA 47250054
GRANT NARETTO BAUTISTA 47667590
GRIMALDI MILAGROS BELÉN 47250043
GROSSO MILAGROS ANTONELLA 46850040
GUDIÑO GUADALUPE 45937270
GUEVARA MARIA BELEN 47822446
GUTIERREZ IGNACIO 47823676
GUTIERREZ LAUTARO ALEXIS 46719536
GUTIERREZ LUTMILA ALEJANDRA 46719544
GUTIERREZ NAHUEL ALBERTO 46307431
GUTIERREZ SAMUEL ALEJANDRO 48071617
GUTIERREZ TICIANA PRISCILA 47463355
GUZMAN MATEO 47364383
HEIT ROCIO MAGALI 48671451
HERRERA LAUTARO 47912109
IBANEZ MATIAS TOMAS 47912103
IBARRA EMMANUEL ADRIAN 47825673
JUAREZ BRAIAN NAHUEL 47823695
JUNJO SANTIAGO 46719592
LARIVEY SOFIA 48671474
LEDESMA GODOY SOFIA MILENA 48071641
LEDESMA PALACIOS FABIÁN GABRIEL 46719584
LEDESMA TIZIANA SOFIA 47912102
LENCINA BRISA MILAGROS 46592090
LEONARDI GALA 47463344
LESCANO DANA PAOLA 46719548
LEVRAND LUCAS ADRIÁN 46719505
LOPEZ IVON DEL VALLE 46719558
LOVERA TAMARA ITATI 47823697
LUCERO, CANDELA 47250060
09:45 HORAS
LUDMILA MAGALI ORDOÑEZ 47777357
LUDUENA LUIS ALEJANDRO 48127707
LUDUEÑA ENZO JESÚS 46307440
LUDUEÑA KAREN 48071613
LUDUEÑA LEILA NORALÍ 47250067
LUGO CRISTIAN GABRIEL 46355272
MALDONADO JAZMÍN MARIANELA 47497463
MANSILLA AILEN MICAELA 47912118
MANSILLA LEANDRO JAVIER 47291074
MANSILLA LUCAS ARIAN 46129565
MANSILLA MAITENA IRUPÉ 47250064
MANSILLA NOELIA 46541603
MANSILLA PILAR 47250097
MARIA RAUSCH ALEJANDRA 47667594
MARQUEZ FABRICIO DANIEL 47912117
MARTINEZ BRENDA SAMIRA 46719593
MARTINEZ GUADALUPE 47912115
MARTINI LUCIANO ALFREDO 46720704
MARTINO ARCARI VALENTINO 48127704
MARTINO LUCIANA GABRIELA 46307439
MARTINO MILAGROS BELÉN 46719598
MARTINO PABLO SEBASTIÁN 46719579
MAYDANA SOFIA MICAELA 46850742
MEDINA CAMILA YAZMÌN 47250065
MEDRANO LEONELA JAZMÍN 46719575
MENA ALEXANDRE RODRIGO 47823631
MENA ISAURA TRINIDAD 47823632
MENDOZA AXEL JOAQUÍN 47250041
MENDOZA DAVID ALEJANDRO 46850031
MENDOZA MAYCO SAMUEL 46307466
10:00 HORAS
MENDOZA TIZIANA BELÉN 46307401
MIRANDA PRISCILA AYELEN 47290990
MISGLIK MAITENA 46890303
MOLINA MARTINA 47463371
MOLINARI BOSCH SANTINO 47822498
MONTENEGRO MORENA 47250040
MONTERO LUCAS LEANDRO 47463365
MONTICONE MAURICIO 47667573
MORA JULIETA 47250050
MORA SANTIAGO 47250033
MORENO ARNOLFO MATEO 47667579
MORERO SANTINO GUSTAVO 46181975
MORRA ALUMINÉ 46890314
MUCHA MAGDALENA LUDMILA 47823688
MUMET JUAN IGNACIO 47823692
NAZ MILENA 47035881
NIEVA ANALIA SOLEDAD 48127727
NOVICK IGNACIO 46719540
NUÑEZ EZEQUIEL ALEJANDRO 46306083
ORELLANA JULIETA 46307417
ORONA GONZALO RAMON MATIAS 47463367
PACHECO MACARENA 46307453
PAGANI GALIMBERTI MORENA 47667591
PALACIO LAUTARO AGUSTIN 47362973
PALMA PARODI JOAQUÍN BRAIAN 46719574
PANERO ZOE LUDMILA 47582742
PAVESE ANA CAROLINA 47823690
PEGINI THOMAS AXEL TIZIANO 47542961
PERALTA AGUSTÌN LUIS 47823672
PERALTA ANA BELÉN 46307454
10:15 HORAS
PERALTA ANDRES 46128428
PERALTA BRUNO ARMANDO 47250027
PERALTA CELESTE 47667585
PERALTA DIANELA ISABEL 46224924
PERALTA ERICA ELIANA 47912121
PERALTA FRANCISCO ALEXIS 48071608
PERALTA JERONIMO 47463351
PERALTA JOAQUÍN ALEXIS 47250039
PERALTA LUISIANA 48071625
PERALTA MACARENA AGUSTINA 46307469
PERALTA MORRESI ALMA 47912104
PERALTA PRISCILA ORIANA 47463372
PERALTA SAMANTA BEATRIZ 48071627
PERALTA TOMAS AGUSTIN 46720670
PEREYRA IÑAKI 47250030
PÉREZ AGUSTÍN 46307424
PEREZ BIANCA DEL LUJAN 47823674
PEROSINO FACUNDO MATÍAS 46307413
PERREN PRISCILA 47250055
PIHUALA QUAGLINO ELISEO 46622351
PIOVANO, ANAHÍ FÁTIMA 46653163
POLETTI GIULIANA 48068110
POLETTO ALEJO 46719596
POLETTO TOMAS 47912110
POSSETTO AUGUSTO 48071637
POSSETTO CAYETANO IVAN 45702156
POSSETTO VALENTIN 46890310
PRATTO LUCAS 46307441
PRATTO MARIANELA BELEN 48071611
PRATTO MARTINA 48071626
10:30 HORAS
PRATTO MICAELA BELÉN 47250031
PROHL AXEL MARTIN 47362907
QUAGLINO MONSERRAT PAZ 46890315
QUINTEROS MATEO 47667582
QUINTEROS PERREN MARIA MILAGROS 47667599
QUINTEROS VICTORIA MARINA 47581711
QUIROGA DELFINA SOL 48127701
QUIROGA FRANCISCO NORBERTO 47250029
RAMALLO ALEX URIEL 46890305
RAMALLO ALEXIS EZEQUIEL 46720852
RAMALLO EVELIN PILAR 46307461
RAMALLO HUGO GABRIEL 48071622
RAMALLO JULIO DAMIAN 46886649
RAMALLO PRISCILA MAGALÍ 46307434
RAMIREZ LEONEL TOMAS 46720865
RAMOS CELESTE SOLEDAD 46224907
RASPO PAOLO MARTIN 45937265
RAUSCH MANOLI BAUTISTA ANDRES 47667600
RIBERI LAUTARO MARCELO 46719582
RINGELSTEIN CRISTIAN GABRIEL 47291928
RIOS AYLEN VALERIA 46720752
RÍOS LARA YAEL 46719577
RIOS SOFÍA ANAHÍ 46307432
RIVADERO VALENTINA 46719591
RIVERO ANTONELA 46307492
RIVERO RENATO NOLBERTO 47463341
RIVOLTA MATIAS ARIEL 46542152
RODAS SANTIAGO 46719570
RODRIGUEZ AGUSTINA 46036779
RODRIGUEZ ALESSO LEANDRO 47250010
10:45 HORAS
RODRIGUEZ DEMIAN JOAQUIN 47466205
RODRIGUEZ MAXIMILIANO 46763471
ROLÓN LUCIANO BENJAMÍN 46719525
ROLON SOFIA BELEN 47667588
ROMANI PONSETTI MILAGROS 46719595
ROMERO DIEGO ALEJANDRO 45937253
ROMERO JAZMIN AYELEN 46761164
ROMERO KEVIN AGUSTÍN 46307410
ROMERO LELIS AGUSTINA 48071640
ROSMARI ABIGAIL MARÍA 46890309
ROTELA JUAN PABLO 45702154
RUÍZ DAGOBERTO EFRAÍN 47250071
RUIZ MATEO ELIAS 47823682
RUIZ MIRAGLIO DELFINA MARÍA 46718872
RUIZ VICTORIA BELEN 46719554
SANCHEZ SOLANA MARIA 47823699
SCALERANDI ALAN GABRIEL 48071639
SCALERANDI LUDMILA 47823678
SCALERANDI VICTORIA 47463377
SCHAPER JERONIMO 47823698
SCHMIDT TRINIDAD MILAGROS 47250052
SCIANCA ESPERANZA MARTINA 46890311
SCOLASTRICHI SANTIAGO AGUSTÍN 46719518
SCOLASTRICHI SEBASTIÁN BRUNO 47250036
SEGURA BETIANA 46851402
SELLA ABIGAIL ANDREA 46890307
SIERRA MARTINA 48127719
SIMEONE GEA 48071646
SIMEONE MARCELO BAUTISTA 47912101
SIMEONE MATEO FABIAN 47463350
11:00 HORAS
SOLA LUCÍA 47250076
SOLA MAXIMO 47463358
SOLA NICOLAS 47463360
SOLÍS LUANA GÉNESIS 46719581
SORIA MACARENA ANAHÌ 46719573
SORIA MARÍA FLORENCIA 46307478
SOTELO ABRIL ROCIO DEL CIELO 46253266
SUAREZ QUIROGA BRISA SOLEDAD 48127795
TABORDA AGOSTINA VICTORIA 46455136
TABORDA BRAIAN EZEQUIEL 46719517
TEVEZ CRISTINA GRACIELA 46890318
TEVEZ SOFIA 45937258
TOLOSA SUBACI AYMARA CECILIA 48755224
TONONI TESSIO DELFINA 47250007
TORANZO SHIRLEY ANAHI 45937274
TOSOLINI EVARISTO AMADO 47667586
TOSOLINI FRANCO ALBERTO 45702152
TOSOLINI IVAN FABIAN AGUSTIN 47459130
TRIVELLI LUCIA 46890330
TRUCCO ALEXIA 46890327
TRUCCO NAIARA 46890326
TURCHETTI YAEL TOBIAS 47587804
UGARTE SANTIAGO 47912125
ULLUA GERALDINA AIMÉ 46719534
UTRERA ANTONELA BELÉN 46719564
UTRERA BRINGAS AGUSTIN
ALEJANDRO 46848912
UTRERA FATIMA ITATI 48071607
UTRERA MORENA SOLEDAD 48071610
UTRERA TOMÁS NAHUEL 47463346
VACA GÓNGORA WASHINGTON
GABRIEL 48072170
11:15 HORAS
VACA MAURO 48127728
VALENZUELA MARIANO OMAR 46890301
VARZZI GIULIANA ALEJANDRA DEL
PILAR 46719583
VASQUEZ AGOSTINA 47250016
VEGA ALEJO JAIR 47912130
VEGA ALEXIS FABIAN 48127714
VEGA BRISA MELINA 47463368
VEGA DAIANA JAZMINS 48127716
VEGA FLORIANA SOLEDAD 45937407
VEGA LAUTARO LEONEL 46224914
VEGA LUCAS NICOLAS 46719549
VEGA MILTON JEREMÍAS 47250077
VEGA NEREA NICOLE 46307425
VEGA PRISCILA SABRINA 47362934
VEGA TRINIDAD VALENTINA 48071628
VELAZQUEZ ALAN DANIEL 46967489
VELAZQUEZ GASTÓN ARIEL 46307472
VELES LEONEL ALEJANDRO 47667568
VERA ARIADNA BELEN 47823693
VIANO VALENTINA 47250088
VILLA LAUTARO MARCELO 47583212
VILLARREAL FABIO IVÀN 46307491
VOCOS CLAUDIA MAGALI 47207624
VOISARD DENIS AGUSTINA 46307475
VOISARD EMILIANO 47250004
VOISARD MELINA 48127709
WAGNER BRENDA MICAELA 47250074
WAGNER LUCAS DARIO 46508724
WILLENER JAVIER LEONEL 48127720
YOVANOVICH EMILIANO 47912128
YOVANOVICH JONAS 47912127
YOVANOVICH RAFAEL JESÚS 47250032
YOVANOVICH ZAMIRA 46719590
YOZWIAK FACUNDO HERNAN 47823683
YUAN RÉ MILAGROS BEATRIZ 47250078
ZEBALLOS MORENA ANGELES 47463348
Operativo de Vacunación Sábado 16: Adolescentes, con Pfizer 1º dosis
VACUNACION SABADO 16/10/2021