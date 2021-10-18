Brinkmann: Siguen operativos con primeras y segundas dosis anti-covid

Este martes 19, continúan los operativos de vacunación anti-covid. En esta oprotunidad con sputnik V segundas dosis, y primeras dosis de sinopharm para menores de 3 a 11 años.
VACUNACION MARTES 19/10/2021
SPUTNIK-V 2º DOSIS
12:00 HORAS
ACOSTA JUAN JOSE 29087896
AMBROGGIO JUAN BAUTISTA 41034641
AQUINO BRIAN DAVID 39858775
ARAMBURU DIONISIO OSCAR 25380294
BENAVIDEZ VANESA PAOLA 32082044
BRUSSA LISANDRO JOSÉ 40310357
BULACIO LUCRECIA SOL 40311578
CAMPOS JUAN JOSE 38159944
CASTILLO MARIA LAURA 27422611
CEJAS ANDREA SOLEDAD 35870858
CHIAPERO PABLO DANIEL 35870748
COMAN MELISA SOLEDAD 44245142
CORTEZ DANA YASMÌN 43810991
CUESTA GONZALO 38769002
DALMASSO VANINA BEATRIZ 29933471
DIAZ ALICIA INES 16174711
FARIA MÓNICA DANIELA 35773071
FLORES SABRINA JANET 41769766
FONTANA DANIEL ALFONSO 18423043
FRANCO ANA LAURA 44810929
GARNER SEBASTIAN ALBERTO 35278520
GOMEZ RAMON HEDILBERTO 38818402
GONZALEZ LUCIO DAVID 42696520
HOFTETTER HERNAN MIGUEL 27540817
LUDUEÑA GUSTAVO MARTIN 16897033
12:15 HORAS
MEDINA JOSE JORGE 31334767
MUGNI JOAQUIN CESAR 42387970
NIEVAS MARCELO ALEJANDRO 31863885
OCAMPO JULIO ALBERTO 30590510
OLIVERA FATIMA DAIANA 37874345
PASTORE LUCIO ELMO 29933472
PERALTA NOELIA ANAHI 38159941
PERALTA VERONICA EUGENIA 23428453
PEROSINO MARTIN ARIEL 28255764
POSSETTO FRANCO HUGO 36768762
RAMALLO GABRIEL OMAR 37875064
RAMALLO MAXIMILIANO HERNAN 35870737
RODRIGUEZ ANALÍA VALERIA 33454508
SCOLASTRICHI MARCELO ENRIQUE 29087851
SOLIS ARTURO 39026471
SUBACI LUMILA ANAHI 43367754
TABORDA MAIRA ALEJANDRA 37875085
TOLEDO PAOLA TERESA 25972486
UTRERA VALERIA ANDREA 34051819
VERCELLI GASTON ALEXIS 33061476
VIANO MARIA EUGENIA 21400870
WERBES JONATAN DIEGO 35396591
WERBES YESICA MARIANA 31670139
YORDANO GASTON JOEL 42184560
ZEVALLO PEDRO RAMON 21590909
SINOPHARM 1º DOSIS
MENORES DE 3 A 11 AÑOS
14:00 HORAS
ACOSTA FRANCO ALEXANDER 53576742
ACOSTA JESICA MILAY 51019605
ACOSTA LUDUEÑA ELUNEY MAGALI 53225623
ADI CORNEJO EMILIA 55787015
AGUIRRE BAUTISTA 52903311
AGUIRRE LUNA JAZMIN 54845619
ALESSO AGUSTIN 53100706
ALFONSO NAIARA BELEN 50334836
ALLENDE ZAIRA SOFIA 50930026
ALMADA ROGGERO TEO 54775711
ALMADA THIAGO 54576508
ALMADA TOMAS 54576507
AMPRIMO MANUEL 54782869
ARGAÑARAZ GAIDO FRANCISCA DEL VALLE 54194664
ARMANDO DIAZ FRANCISCO 52206247
ARMANDO DIAZ JUAN IGNACIO 55784019
AVILA ANDRES IAN 53576596
AVILA ARMANDO MARTIN 50741284
AVILA SANTINO 53100714
AVILA TEO 54573835
BAEZ KYARA JIMENA 55253797
BAEZ LUCIA CLEMENTINA 51414311
BAEZ TIZIANO DAMIAN 54498114
BAIGORRIA ALEJO TOMAS 50034929
BALDO VALENTINO 54581715
BARONE SANTINO 55253791
BENAVIDEZ JUAN BAUTISTA 53319302
BENITEZ ALANIS XIOMARA 54581210
BENITEZ YASMILA SOLEDAD 51502011
BERGONZI LUCIA JAZMIN 51414313
14:15 HORAS
BERTELLO JAZMIN 52100976
BERTONA AMBAR 54440753
BERTONA AMPARO 54440754
BERTOTTI YUNES ALVARO 59329867
BERTOTTI YUNES GUILLERMINA 52229490
BORGOGNO ANA 53322324
BORIGLIO FRIDA JULIA 52135766
BRAVO AINARA XIAMELA 55787026
BRAVO PABLO GERARDO 50239166
BRUNA ELISEO 52470001
BUSTAMANTE MAXIMO 53928288
BUSTOS GONZALEZ GUADALUPE
AGUSTINA 49998704
BUSTOS PRISCILA ELIZABETH 54782862
CAMPOS MARTIN 53322316
CANO EMMA 54047512
CAÑETE BASSO JAZMIN SOFIA 54581201
CARIONI JULIETA CATALINA 52473237
CARIONI VICTORIA BELEN 53928299
CARREÑO MILCA ANGELINA 49718990
CASAS BRISA AYLEN 54498104
CASAS GUSTAVO ANDRES 50090392
CASTELLARI VALENTINA 50930020
CASTELLI FEDERICO NICOLAS 51555259
CASTELLINO EMILIA 52201270
CASTRO 53239183
CASTRO JUAN IGNACIO 50780243
CAVALLO THIAGO 50239169
CEJAS ÁMBAR MILENA 52419318
CENIZO IARA LIHUEN 52201263
CERUTTI CARCANO MAIA 52054953
14:30 HORAS
CERUTTI CARCANO TIAGO 49765137
CERUTTI CARCANO ZOE 54257984
CHARRA EMMA 53776652
CISNERO IAN DANTE FABIAN 51168995
CISNERO QUIMEY XIOMARA 53369256
COMBA SANTIAGO 54326804
COMETTO CELESTE SOPHIA 51019918
CONTRERA EMILIANO JAIR 50334825
CONTRERA LAURA BEATRIZ 52898089
CORDOBA BENJAMIN 53100701
CORTEZ BAUTISTA MOISES 52087850
CORTEZ CONSTANZA EMILIA 54498107
CORTEZ FENOGLIO JOAQUIN ALEJANDRO 50239187
CORTEZ FENOGLIO JUAN MARTIN 54191130
CORTEZ SAMUEL RAMIRO 50239164
CRAVERO DELFINA 52153384
CRISPENS MORENA ANITA 50239173
DALMASSO LUCIA NAIR 51414308
DE PAUL BAUTISTA 55784015
DEPIANTE HELENA 54325755
DI NOTO ORIANA 53576597
DIAZ VACA ERWIN BRAIAN 54573834
DOMINGUEZ ARIANA PAULA 51450957
DOMINGUEZ DELFINA BERENISE 50741297
DOMINGUEZ MAXIMILIANO SAMUEL 49765109
EBENECKER MORENA SOLEDAD 53670688
ECHAVARRIA EMILCE GIOVANNA 55457563
ECHAVARRIA EMILIANO 51200970
ECHAVARRIA GISEL JIMENA ABRIL 52206253
ECHAVARRIA LUCIA MILAGROS CELESTE 52100973
14:45 HORAS
ECHAVARRIA ROCIO JAZMIN 53925281
ECHAVARRIA VIRGINIA ANGELES SOLEDAD 55080633
ECHENIQUE MAIRA SOLEDAD 51033688
ECHENIQUE MIA SOLANGE 52208352
ESPERON SCALVASIO GINA 54775706
FARIAS ALVARO 50000499
FARIAS HERRERA GALO 54782867
FERNANDEZ CEJAS EMILY ALEJANDRA 55254178
FERNANDEZ CEJAS ULISES LISANDRO 53322329
FERRERO GIANA VIOLETA 52206237
FERRERO SANTINO 52742263
FIGUEROA EMILIA 54498116
FIGUEROA VICTORIA 54498115
FLER FRANCISCO 50334859
FONTANA FEDERICO JULIAN 54257986
FUNES BIANCA 50334862
GAIDO ZOE NICOLE 51414305
GAITAN POSSETTO LORENZO 54257995
GALANZINO SOL PIA 51200968
GALANZINO VALENTINO TEO 53406427
GALEANO TOMAS FABIAN 53887390
GALFIONE BRENDA 54576505
GALLEGOS AMADEO LUCAS 54937011
GALLEGOS JULIETA MARIA 53668125
GAMARRA QUIROGA ELIZABET 50334854
GARAY THIAGO RICARDO 52200269
GARCIA CATALINA 52742558
GARCIA DALMAZZO AMPARO 53119446
GARCÍA DALMAZZO MAGDALENA 51018274
GARCIA EMILIANO MATEO 53100711
15:00 HORAS
GARCIA GIORGIS DELFINA 53265956
GARCIA GIORGIS JOAQUIN 55628967
GARCIA RAMIRO EMMANUEL 49957294
GARCIA SIMONA 54498105
GAUNA ERWIN ELIEL 50930299
GAUNA RIVOLTA BRUNELLA FERNANDA 52692953
GAUNA RIVOLTA MARIO JOAQUIN 54194670
GAY GASPAR FRANCISCO 53225627
GAY JAPPERT JULIAN 50239171
GAY LARA 54937026
GHINAUDO LOPEZ LORENZO 54775441
GHINAUDO LOPEZ MORENA 50930023
GILLI POSSETTO PERLINA 54498110
GIMENEZ UTRERA ALANIS GALA 52742267
GIORDANO BIANCIOTTI MANUEL 53100729
GIORDANO TOMAS 51414320
GODOY KIARA GUADALUPE 51297447
GODOY MAIA SABRINA 53100713
GONZALEZ DURAN EMILIA 50239156
GONZALEZ ESPERANZA 55080635
GONZALEZ LAUTARO EZEQUIEL 50334864
GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 53030888
GOROSITO RAMIRO ANDRES 50239181
GOTTARDI JAZMIN 51414307
GRANT EMILIA 50930030
GRANT PAULINA 55787020
GUTIERREZ GUZMAN LUNA 53119440
GUTIERREZ GUZMAN LUNA 53110440
GUTIERREZ GUZMAN ZAHIRA 50090363
GUTIERREZ MILENA MARISOL 50239163
15:15 HORAS
GUTIERREZ ORIANA SOFIA 50334843
GUTIERREZ YAIZA SOFIA 55596083
HEREDIA AIME SERENA 50696642
HEREDIA DYLAN GAEL 53100728
HEREDIA GIOVANNA FERNANDA 54499988
HERRERA GONZALEZ JULIETA 54937023
HIDALGO THIAGO 54191136
IBANEZ FRANCISCO 53928297
IBANEZ PRATTO SAMANTA AYLEN 53100726
IBAÑEZ LISANDRO 52470017
JUAREZ AVILA ALEJO BENJAMIN 50696646
JUAREZ AVILA BRUNO SEBASTIAN 54047510
JUAREZ MORENA 53928300
JUNCOS AITANA 52206252
JUNCOS BASTIAN 53322301
KLOSTER JUAREZ KIARA ESMERALDA 55076587
KLOSTER MOLINA TYARA AMARYLY 54937027
LABASTO MARIPAZ 51414301
LAPALMA LAUTARO GUSTAVO 50741299
LEDESMA BURGENER RENZO 50090370
LEGUIZAMON KATERINNE 53576593
LEHTINEN ELIZABETH 52201304
LEIVA CONTRERAS MARTINA 55253799
LEIVA IGNACIO SAMIR 53780232
LESCANO SANTINO GAEL 53780238
LEZCANO VALENTINO 53783139
LIND CONRADO GIOVANNI 54576499
LÓPEZ ALAN 54769757
LOPEZ CLARISA DEL VALLE 53576826
LUDUENA ADRIEL KARIM 54047523
15:30 HORAS
LUDUENA FEDERICO MARTIN 51414292
LUDUEÑA BENICIO ANTONIO 55459963
LUDUEÑA BERTONE GENARO 53780242
LUDUEÑA BRISA AYELEN 50090364
LUDUEÑA DARIO MAX 54573832
LUDUEÑA ELIO JOAQUIN 55080629
LUDUEÑA ESMERALDA 55459015
LUDUEÑA GONGORA TATIANA PAULA 53225644
LUDUEÑA LISANDRO JESUS 52210212
LUDUEÑA PERLA NAHIR 52206250
LUGO CHARO NICOLE 55252428
LUNA LOPEZ MATIAS GABRIEL 53225642
LUNA LOPEZ MIGUEL RAMON 50334826
MAIDANA ASSELBORN VALENTINO
NICOLAS 55254173
MAINARDI MARENGO ENZO 55076585
MALDONADO ALEJO 50239185
MALDONADO IGNACIO 52206240
MALDONADO OCAMPO MAURO 54440760
MALDONADO OCAMPO SOFIA 52892397
MANSILLA CRISTIAN SEBASTIAN 52086203
MANUEL VALENTINO 54047504
MARQUEZ EVARISTO JOSE 55784020
MARRONI MARENGO MORENA ZOEL 51414304
MARTINEZ ISAIAS 54047513
MARTINEZ TROGOLO MATHEO 52206254
MARTINEZ TROGOLO SAMUEL 49765149
MASSINI LAUTARO 53928281
MAY MAITE JAZMIN 54191125
MEDRANO CAMILA ANAHI 50922743
MICHELINI STRADELLA JUAN CRUZ 51555264
15:45 HORAS
MOREYRA KEVIN GABRIEL 50756008
MORINI FAUSTO 54047528
MUÑOZ ALEX JOEL 53917905
MUÑOZ THIAGO DAMIAN 52475935
NARETTO JEREMIAS GASTON 48901896
NASETTA FERNANDEZ VALENTIN 52898097
NEGRI CONSTANZA GUADALUPE 52055755
NICOLA SANTIAGO GINO 50334838
NIEVAS XIOMARA JAZMIN 50334860
OLIVERA VICTORIA 53668127
ORTIZ THEO ANGEL 53100724
PACHECO NAIRA 52805948
PAYES ARGUELLO VALENTINA 51414310
PEDRUEZA DURAN ENZO 55596082
PEÑALOZA LUNGHI ANA 52472321
PEÑALOZA LUNGHI LUCIA 52472322
PERALES LIONEL ANTONIO 50521302
PERALTA BAUTISTA 52470019
PERALTA DALMAU SANTINO 53925286
PERALTA DYLAN NICOLAS 54499981
PERALTA FABRICIO GAEL 53225622
PERALTA FRANCISCO HERNAN 52201684
PERALTA GIOVANNI 51555263
PERALTA JAQUELINE LUISINA 52100986
PERALTA JONAS LIONEL 50336791
PERALTA TRIANA 55791645
PEREZ MILAGROS DEL VALLE 51299409
PEROSINO EMILIA 53928295
PEROSINO EMMA 55596076
PEROSINO JULIETA 52100983
16:00 HORAS
PEROSINO MALENA 50239160
PERULERO KEVIN DANIEL 53668123
PERULERO SOFIA AYLEN 54573837
PIZARRO JUAREZ CAMILA NATALI 50334833
POLETTI BRUNO 55628961
PONSETTI BERTONASCO JUAN MARTIN 53576585
POSSETTO AMBAR MORENA 50000500
POSSETTO LOPEZ BRUNO DONATO 53100730
POSSETTO TALIA 55459971
QUINTANA LAUTARO EZEQUIEL 52614250
QUINTEROS JUAREZ GIULIANA MIA 53100717
QUINTEROS JUAREZ TATIANA AILEN 50741289
QUIROGA GONZALEZ JANNA 55080632
QUIROGA VALENTIN FABIAN 51414315
RACCA CASTOLDI SEGUNDO 54581203
RACCA MAXIMO GABRIEL 50930024
RAMALLO JUAN CRUZ 50239151
RAMALLO LUZ MILA SOLEDAD 53576741
RAMALLO NAIARA NEREA 53034092
RAMALLO THIAGO MARCELO 51414284
RAUSCH AYMARA 54498113
RIBERI GIANLUCA 50090386
RINALDI SANTINO LUIS 51033894
ROCCA AIMARA 50741287
RODRIGUEZ MARCOS 50170401
ROJAS ISABELLA CARLA 52875495
ROJAS KIARA BELEN 52875494
ROMERO MATEO CARLOS 53100712
ROMERO ROMINA ANAHI 50930005
ROMERO SANTIAGO JAVIER 50741286
16:15 HORAS
ROSSO PONSO VERA 54257990
RUBIO BAUTISTA OSCAR 50239189
RUIZ GONZALEZ ISAIAS URIEL 52742266
RUIZ GONZALEZ ULICES HUGO 54573838
RUIZ THEO 54775713
SAAVEDRA MILENA AYLEN 52201651
SANCHE OSES VICTORINA 54257845
SCALERANDI ALEXIS ARIEL 52100979
SCHMIDT JONATAN 54573829
SEEBER MARIA ELISA 55076600
SEEBER SARA 51555252
SEQUIERA JUAN SEBASTIAN 48421036
SERVIN MIA 52470008
SOLA BIANCA 51033893
SOLIS CEJAS HOMERO 53576581
SOLIS CEJAS VIRIDIANA 54576498
SORIA BENICIO MARTIN 54616540
STRAK IAN IMANOL 51190570
SUAREZ VALENTIN URIEL 51098939
TABORDA ALEXA 51414314
TAVANO LUDMILA 52210206
TIRANTI GARIS PAULINA 53504238
TOLOZA VACA BRANDO BENJAMIN 52210216
TOSOLINI YOSELIE 53668140
TOSORATTO SOLANGE EVELIN 50090399
ULLUA MOLINA ALEJO YAEL 50930001
UTRERA FRANCISCO IAN 54573841
UTRERA GOROSITO FEDERICO 53576591
UTRERA GOROSITO GERONIMO FELIX 55080623
UTRERA HERRERA CATALINA 54194666
16:30 HORAS
VACA BALL JOSEFINA 51201869
VACA GIORDANO ANGELES LIZ 53322322
VALDEZ JUAREZ AYLAN GAEL 55252422
VALIENTE MANSILLA DEBORA 53322327
VALIENTE MANSILLA GUADALUPE 49765140
VALIENTE MANSILLA JORGELINA 51036468
VALIENTE MANSILLA LUCIANA 55076595
VANETTI BENJAMIN ESTEBAN 48901900
VARGAS NAIARA 54047503
VEGA AGUIRRE DESIREE 54047511
VEGA GAUNA JUAN GENARO 53576586
VEGA JOSEFINA 53225641
VEGA KIARA DELFINA 53479287
VEGA NAHIARA AYLEN 53620141
VEGA TOBIAS NAHUEL 53100716
VERDEJOS CABRERA PILAR 55628960
VILLAFAÑE LAUTARO NICOLAS 50169425
VILLALBA TOLOSA EMMA LUCIA 52206239
VILLARREAL MAGALI BELEN 53781687
VILLARRUEL BENJAMIN 52742265
VILLARRUEL DILLAN 49765133
VITOZZI VICTORIO 50930254
VIVAS CONSTANZA 51018262
VOCOS MEDINA IGNACIO 52206242
VOISARD SANTINO 55791845
WILLENER GAEL 53928290
WILLENER MATEO ELIAS 49765148
WILLENER MILENA SILENE 53225640
WILLINER GALLINO GIANELLA 50334857
WILLINER NAIRA 51414309
YORDANO JULIETA SOLEDAD 53780233
YOZWIAK FERNANDEZ LUCAS 53846014
ZAFFALON SIERRA BENICIO 53119434
ZAFFALON SIERRA FELIPE 50239174
ZAVALA MAIA CATALINA 52208938
ZAVALA MARA EUGENIA 53926348