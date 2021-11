Diabetes: Comenzaron jornadas para prevención y promoción de la salud

El próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, en ese marco, hoy comenzaron las “Jornadas para la prevención de la diabetes y promoción de la salud”, que se llevarán a cabo durante 10 días, de 10 a 15 horas, en el Paseo del Buen Pastor.

El objetivo de las mismas es promover hábitos saludables, rastrear a personas que presenten factores de riesgo y controlar a quienes viven con diabetes mellitus; además, se propone invitar a la población a retomar sus controles médicos y asistir a los centros de salud que les correspondan, según su zona sanitaria.

De esta manera, hasta el 11 de noviembre, toda la comunidad interesada en la temática, puede acercarse al lugar para vivenciar talleres, participar en las acciones de promoción de la salud, y acceder a controles.

Al respecto, el director de Integración Sanitaria, Diego Alonso, destacó: “Estas actividades buscan promover la importancia de realizarse controles periódicos de salud, promover hábitos saludables y encontrarnos a través de talleres y consejerías. La Dirección tiene entre sus principales objetivos fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud y generar una estrategia integral de trabajo articulado, en red, intersectorial e interjurisdiccional para todo el territorio”.

“Trabajamos en el seguimiento de las personas con diabetes a través de diversos controles tales como mediciones de hemoglobina, cuidado del pie o control oftalmológico y la sistematización y análisis de la información clínica generada», finalizó.

Vale destacar que las jornadas son coordinadas por la mencionada Dirección, junto al área de Epidemiología y al Laboratorio Central del Ministerio de Salud.

Además, participan el Hospital Nacional de Clínicas, los hospitales Córdoba, Misericordia, Florencio Díaz y la Municipalidad de Córdoba.

Propuestas

Cada uno de los días, se llevarán a cabo las siguientes propuestas de participación para la comunidad:

Talleres de promoción y prevención: sobre alimentación saludable, armado de platos saludables e identificación de alimentos procesados y ultraprocesados. También se realizarán pausas activas y actividades lúdicas.

Rastreo de factores de riesgo: se utilizarán herramientas para la evaluación del riesgo cardiovascular y riesgo de diabetes, acompañadas con un examen de toma de tensión arterial, peso, talla y estimación de IMC.

Evaluación de personas con diabetes mellitus: profesionales médicos/as y referentes del programa ProCorDia realizarán exámenes a personas con diabetes, con cupo. También se realizarán extracciones de sangre para medir diferentes parámetros.

Diabetes

La diabetes es un trastorno que provoca un aumento de azúcar en la sangre (hiperglucemia); existen tres tipos: Tipo 1 (cuando el páncreas no produce insulina), Tipo 2 (cuando el páncreas no puede utilizar correctamente la insulina, o no produce en cantidades suficientes), y Diabetes gestacional (cuando la insulina es menos eficaz durante el embarazo).

Junto con otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, son las principales causas de muerte en la Región de las Américas. Sin embargo, las ECNT pueden prevenirse reduciendo sus principales factores de riesgo: inactividad física, alimentación poco saludable, consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol.