Unión de San Guillermo a cuartos en la Liga Provincial de Basquet. Ya están los cruces

Unión de San Guillermo le volvió a ganar a 9 de Julio de Río Tercero 74 a 61 y se clasificó a los cuartos de final de la Liga Cordobesa, luego de sentenciar la serie de octavos de final por 2-0.

Resultados de octavos

2° juego

-9 de Julio (RT) 61-74 Unión (SG). Serie 0-2

-Bochas Sport (CC) 68-61 Sporting Club (S). Serie 2-0

-Chañares (JC) 76-68 Estudiantes (RC). Serie 2-0

Matienzo (C) 76-83 Argentino (MJ). Serie 1-1



3° juego

-Argentino (MJ) 81-60 Matienzo (C). Serie: 2-1

Llaves de cuartos

-El Ceibo (SF) vs Unión San Guillermo

-Sparta (VM) vs Bochas Sport (CC)

-San Martín (MJ) vs Argentino (MJ)

-Banda Norte (RIV) vs Chañares (JM)



Fuente: Diario El Tiempo de Morteros