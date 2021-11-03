Jueves 4: Operativo de Vacunación en Brinkmann, a menores de edad

El Centro de Salud informó de un nuevo operativo de vacunación a menores de 3 a 11 años y otros de 12 a 17.
Será este jueves 4 a partir de la hora 13.
VACUNACION JUEVES 04/11/2021
1º DOSIS PFIZER – MENORES DE 12 A 17 AÑOS
13:00 HORAS
CUEVAS ELEUTERIO EMANUEL 45352279
DALMASSO ALEX TOMAS 48671467
DIAZ AXEL GASTON 47822482
DIAZ JAIR FABIO 48325848
GRANT MILAGROS 47823696
MIRETI FRANCISCO 45591906
OBREGON VANINA SOEL 46464376
RAMALLO RUÍZ VIOLETA JAZMÍN 49501521
VIANO FERRERO BAUTISTA GASTON 48127705
1º DOSIS SINOPHARM – MENORES DE 3 A 11 AÑOS
14:00 HORAS
CANETE SELENE ESMERALDA 53574065
CAÑETE LEGUIZAMON ABRIL SOLANGE 52201269
CAÑETE LEGUIZAMON BRISA ESMERALDA 53479292
CAÑETE LEGUIZAMÓN EMILIA 57265197
CAÑETE LEGUIZAMON USIEL GABRIEL 55457567
CUEVAS ABRIL CELESTE 52805942
DECAROLI JUAN CRUZ 53576584
FALCO TOLEDO MELANY 53119449
FARIAS MALENA 55787016
GAMARRA BENJAMIN 54120576
GAUNA LIAM 54194680
GAUNA SUPPO SOLANGE NAYLA 50239193
GIAVENO MALENA SOL 52473238
IBÁÑEZ BALDASSARE 56607850
LEVRAND LUNA ANTONELLA 56610866
LEVRAND SOLANGE AZUL 52742264
LOHANA JULIETA LESCANO 55780416
MAIDANA FEDERECIO FABIAN 54573833
MAIDANA MILENA ELIANA 55459975
MARTIN BOSIO BIANCA 55596311
MIKLES PEDRO 56689020
NOVELLO ENZO 55791862
OBREGON DAIRA NAIARA 49849582
RAMALLO ARIANA 59924127
RAMALLO RUIZ IAN ALEJO 54775715
RAMALLO TIAGO BENJAMIN 51033900
ROVAI MAINARDI JOAQUIN 56924111
SOFIA PERALTA 56455368
TEVEZ TAMARA MILAGROS 51555253
TIRANTI GARIS JUANA 57150502
TOLOSA ANGEL EMANUEL 55076598
VEGA ALEX URIEL 54047522
VERCELLI RENATA 50930029
VIVAS FIORELLA ALIZE 54498101
WILLENER 57267630