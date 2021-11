Fedecom invita a participar de las jornadas «Tour Pyme» de manera virtual

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) hace extensiva a sus cámaras y centros comerciales adheridos la invitación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para participar de las “Jornadas Tour Pyme”, a desarrollarse los próximos 9 y 10 de noviembre, de manera virtual.

Este evento multilateral, especialmente orientado a potenciar capacidades de negocio de empresas latinoamericanas, contará con disertaciones de especialistas sobre distintos aspectos del universo empresarial pyme, como la comunicación orientada a ventas y el futuro del trabajo, entre otros.

La participación es no arancelada para los invitados de CAME. Para ello, deben realizar la inscripción haciendo clic aquí, usando el código de invitación CAME.

La iniciativa es organizada por la consultora Quirós y auspiciada por el ICBC y Telecom.