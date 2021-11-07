Brinkmann: Este martes 9 vacunación anti-covid con 3º dosis Astrazeneca

El primer operativo de vacunación anti-covid en Brinkmann se realizar este martes 9 de noviembre, entre los anuncios del Centro de Salud. Se trata de 3º dosis dentro del plan a nivel provincial y nacional que se viene llevando a cabo.
LISTADO COMPLETO
VACUNACION MARTES 09/11/2021
3º DOSIS ASTRAZENECA
14:00 HORAS
ABACA MARIA CRISTINA 13384522
ABBA MARTA ISABEL 16403823
AGUIRRE JOSE MIGUEL 16752277
AGUIRRE MONICA ALEJANDRA 17386792
ALBORNOZ MARÌA VALERIA DEL VALLE 21402099
ALIAS LUCILA MARIA 20144818
ALVAREZ JUAN MANUEL 10234403
ANGONOA VIVIANA RITA 20322944
ARDILES ZUNILDA SUSANA DEL CARMEN 12329890
ARRO MARISA ANDREA 21969780
AVILA ANALIA 12751530
AVILA ELISA NARCISA DEL VALLE 6024785
AVILA LUIS ALBERTO 12078428
BAEZ ANTONIO ELISEO 10640766
BAEZ JOSE RAMON 22270788
BALDO MARIA SUSANA 11067712
BALDO ROBERTO ORESTE 10234360
BALESTRA DELIA INES 10560041
BARENGO VICTOR JOSÉ 10788902
BASUALDO OLGA MIRTHA 13145435
BAZAN MARCELA CEFERINA 22270772
BENAVIDEZ JULIO CESAR 12430434
BENAVIDEZ RICARDO JOSE 14944356
BENITEZ LYDIA 10235035
BERGERO MARTA MARIA 13029318
BERTERO DANIEL ELIO 20465997
BERTONA EDA MARIA 5938967
BIDERBOST JOSE LUIS 10234534
BOLAN MARIA PATRICIA 14722218
BOLATTI DIOLANDA CATALINA 6334095
14:15 HORAS
BOLBIESE NANCI 18604977
BOSCH MARCELA ADRIANA 18476105
BURGENER JUAN CARLOS 18495680
CABRERA MARCELA ALEJANDRA 18590605
CAMIA ALCIDES JOSE 16613286
CAMIA GRACIELA SUSANA 13358625
CANALIS GRACIELA MARIA 10148423
CAPPONI CARDOZO DANILO GABRIEL 21600050
CARABAJAL MIRIAM RENEE DEL CARMEN 12328060
CARCANO SUSANA NATALIA 11370098
CARUBELLI RAUL ELADIO 12435927
CASTELLI FANNY 17027741
CASTILLO MARIELA ZENONA JULIA 21031682
CASTRO MARIA GRACIELA 11104981
CASTRO MARIA MARTA MARGARITA 16840745
CAVALLO HORACIO ANTONIO 17541527
CEJAS SILVIO DANIEL 17985134
CENTURION ANA MARIA 5584727
CHAZARRETA MANUEL 10143431
CLAUSEN ALICIA SUSANA 10367592
COLOMBINI CARLOS JOSÉ 10367576
CORIGLIANI ELADIO JUAN 12751564
CORRADI FABIANA INES 20938939
CORTEZ NANCY MARIA PAULA 16897014
CUADRADO CARINA INES 21555804
DEMARCO VILMA LUISA 6646561
DEVAR LILIANA SANDRA 21620483
DIAZ RAUL FABIAN 21870263
DOME BEATRIZ MABEL 17207983
DOME EDGARDO JOSÉ 18354836
14:30 HORAS
DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO 16752288
DOMINGUEZ ISMAEL GUSTAVO 10234453
ELLENA HECTOR ERNESTO 17738993
ESCALADA JOSE HERMINDO 21343668
ESPINDOR LILIA DEL CARMEN 17471743
ETICHETTI ELDER MARIA DEL VALLE 16897011
FAVA VIVIANA RAMONA 20443852
FERNANDEZ CARLOS ERNESTO 17070691
FERNANDEZ OTILIA NORI FRANCISCA 20881601
FERRERO ADALBERTO JUAN 10788907
FERRERO CARLOS ALBERTO 13479901
FERRERO SUSANA LEONOR 21401094
FRANCK WALTER DOMINGO 20727795
FRANCO ALEJANDRA ROSA 22013705
FRANK DANIEL OMAR 11831597
FUNES ESTELA NORMA 17541555
GAGGI STELLA MARIS 16752225
GAGLIARDI RAUL BERNARDO 11370056
GAIDO ILDA MARGARITA 11060281
GAIDO ROBERTO FELIX 14158432
GAITAN ALFREDO ALBERTO 18384523
GALANZINO OLGA 11370091
GALFRE MARIA GABRIELA MAGDALENA 22159625
GALFRE MYRIAM ANGELICA 14550436
GALLO ELVA JUANA 10191805
GALVAN IGNACIO RAMON 10511631
GANDOLFO ANDREA SILVANA 21400897
GARNERO MARCELO RAUL 20325265
GARRONE NEVIS DEL LOURDES 12751591
GATTI SANDRA MARIELA 20982132
14:45 HORAS
GAY DANIEL ALFONSO 11370052
GIECCO MIGUEL ANGEL 10374087
GIGENA MARTA ESTHER 13366839
GILARDI ELBIS ANA DOMINGA 12038338
GILETTA OSCAR MARCOS RAMÓN 7708478
GODOY ADRIANA ELENA 17907148
GODOY CARLOS ANASTACIO 10145258
GONZALEZ DARIO OFELIO 20982136
GONZALEZ WALTER RAFAEL 21400873
GOROSITO ROSA BEATRIZ 17112447
GOYTEA MIGUEL ANGEL 13711956
GRAMAGLIA RAUL CLEMENTE 10235144
GRIMALDI NORBERTO JOSE 12751515
GUDIÑO HECTOR 12751505
GUTIERREZ CLEMAR ADRIAN 16752256
GUTIERREZ JORGE OMAR 14972362
HERRERA LUCIA 10235056
HIDALGO JUAN JOSE 12751561
IBAÑEZ RAMON VALENTIN 16752241
ISLEÑO OLGA ROSA 11831584
JUAREZ CLEMENTINO 17541503
LAISO ROBERTO RAMON 16417925
LAPALMA CONCEPCION BENEDICTA 10234467
LEONARDI HORACIO HUGO 11370070
LEROYER NELIDA YOLANDA 10234463
LOPEZ HERMINIO AIMAR 11831532
LOPEZ JOSE LUIS 17541507
LOVERA MARIA DEL CARMEN 16752248
LUGO JUANA GREGORIA 14955052
LUNA SILVIA NANCY 16554436
15:00 HORAS
MAIDANA MONICA ALEJANDRA 21400854
MAINARDI HUGO JUAN 10148417
MANERA MARIA ESTHER 16129357
MANSILLA MIRIAM ESTELA 21773616
MARCHIARO MARIA GABRIELA 21418623
MARCHISONE OSVALDO FRANCISCO 11614869
MARGARA DORA MARIA 12621875
MARGARA VALERIA MARTA 22123031
MARQUEZ RAMÒN ROQUE 10048901
MARQUEZ RAMONA HAYDEE 17541567
MARTIN GRACIELA MARIA 16897017
MARTIN LAURA MARTHA 20083938
MARTINEZ FATIMA MARISA 20950702
MASSINI GERARDO LUIS JUAN 21401675
MASSONI ADRIANA BEATRIZ 6268011
MEDINA ELVIRA MARIA 10234476
MEDINA JORGE AVELARDO 14158453
MEDINA SILVIA MARIA 13929941
MEDRANO CLAUDIA MARIA 21401663
MONDINO ALBERTO DEL VALLE 12368000
MONTOYA MIRNA ELIZABET 17910124
MORENO PEDRO EDUARDO 11568615
MORES SERGIO ROQUE 16440644
MORINI LILIANA BEATRIZ 16440625
MUGA JUAN CARLOS 20727760
MUGA SISCTA LIDIA 17907133
MÜLLER SANTIAGO ERNESTO 12292376
NARETTO JUAN PABLO 10234310
NAZZI JUAN DOMINGO GAYETANO 8411392
NAZZI LIDIA INES 10234422
15:15 HORAS
NAZZI LIRIO JESUS 12379635
NAZZI SILVIA DEL VALLE 17985200
NORIEGA ADELA ROSA 10639835
NORIEGA MARIA EUGENIA 18061324
ÑAÑEZ MERCEDES ADELINA 13746680
ORTIZ GRACIELA ISABEL 17541504
OSELLA ALICIA BEATRIZ 16752202
PAEZ ANALIA DEL CARMEN 20465958
PALACIOS NORMA BEATRIZ 21554429
PARA MARTHA SUSANA 12621851
PERALTA ROSA GRACIELA 16752286
PEREYRA ANDREA PATRICIA 21735848
PEREYRA MARIA ROSA 14344924
PEREYRA SERGIO GUSTAVO 20413208
PEREZ CLAUDIA DEL VALLE 17541584
PESSUTO CARLOS ALBERTO 11462830
PICHONI SERGIO LUIS 14550445
PINO BLANCA INES 18467232
POLETTI AMILCAR OMAR 11831583
POLETTI VICTOR DOMINGO 10788977
PONS ADELCAR ELADIO 16634024
POSSETTO MARTA MARIA 11288636
POSSETTO RAUL ALBERTO 11370094
QUAGLINO LAURA BEATRIZ 14944362
QUEVEDO JUAN DOMINGO 8620049
QUINTERO NESTOR RICARDO 17190030
QUIROGA JORGE ENRIQUE 14550460
RAMALLO NOLBERTO FLORENCIO 11544413
RASERO ESTELA MARI 12367976
RE MONICA BEATRIZ 22270785
15:30 HORAS
REFUJOS CLELIA 18407100
REINA SILVIA CRISTINA 16897038
RIBERI ALBERTO LUIS 10788916
RIBERI EDMAR LUIS 11831523
RIBERI MARIA ROSA 11370062
ROBLEDO NORMA TERESITA 17027726
ROJAS GRACIELA MERCEDES ADELA 14065977
ROJAS NORMA GRACIELA 16771858
ROSSO MARCELA NILDA 16752208
ROTELA GERONIMO RAMON 8379635
RUFINO MARCELA VIVIANA 17907136
RUIZ ALBERTO ISMAEL 17721512
RUIZ ANALIA CRISTINA 14881020
SACAVINO MARIA ALEJANDRA 13479943
SANCHEZ RUBEN OMAR 12857467
SCALERANDI ANA MARIA 11831585
SCALERANDI GUSTAVO JUAN 16634050
SCHNEIDER EDGARDO ALFREDO 14790548
SENN VICTOR HUGO 10788976
SENTIS ESTELA MARY 14532922
SERVIN SEBASTIAN ANTONIO 20207701
SIMEONE FRANCISCO MAMERTO 11614890
STERZER SILVESTRE MIGUEL 14270966
TABORDA MARIA CRISTINA 14761010
TABORDA MARIA ROSA 14612813
TAUS LAURA CRISTINA 21555829
TONDA MARIELA ROSA 16752226
TORRAZZA NORIS MARIA 17541532
TOSOLINI MARIO PEDRO 11370074
TOSORATTO JUAN CARLOS SANTOS 10788964
15:45 HORAS
TROBBIANI ADRIANA ANALÍA 20396727
ULLUA RAUL VICTORIANO 14301682
UTRERA ALDO LORENZO 11831525
UTRERA ANA MARIA 10788945
UTRERA MONICA JUANA 18613447
VALENTI HECTOR SALVADOR 11086187
VALLEJOS FAUSTA 10580779
VEGA LUIS ALBERTO 18111754
VEGA MARIA CRISTINA 12751581
VERCELLI MARISEL MARIA 17985193
VIGNALE ATILIO PEDRO 12155660
VILLANUEVA ANA MARIA 6432929
VIVAS EMILIANO FRANCISCO 10234477
VIVAS GLORIA GLADIS 14158486
VIVAS GRACIELA 17995783
VIVAS ROBERTO SINESIO 13479931
VIVAS WALTER ULISES 11614897
VOISARD CEFERINO OMAR 22070618
YBAÑEZ MARTA GLORIA 11831520
YSLEÑO MIGUEL OMAR 22270734
ZAFFALON EDGAR AMENAMAR 20938907
ZEBALLOS CARLOS ODEL 14389881