El 21 de noviembre se pone en marcha el Torneo Regional Amateur de Fútbol

El domingo 21 de noviembre se pone en marcha el Torneo Regional Amateur de Fútbol, que tiene como representantes de la Liga Regional de San Francisco, a 9 de Julio de Morteros y Centro Social de Brinkmann.

Ambos integran la zona 7 de la Región Centro, junto a Las Palmas de Córdoba y Avellaneda o Escuela Presidente Roca de Córdoba.

La primera fase finaliza el 12 de diciembre.

Hay 11 zonas en la Región Centro, seis de cuatro equipos y cinco de tres. Clasifican los primeros de cada zona y los cinco mejores segundos de las zonas de cuatro.

El torneo se compone de ocho regiones y habrá un ganador por región. Los ganadores se cruzarán hasta llegar a cuatro finales con cuatro ascensos al Federal A de fútbol.

Salvo la fase de grupos, que se juega todos contra todos a dos ruedas, los octavos, cuartos, semis y final son por eliminación directa a partido ida y vuelta.

Fixture

1ra. fecha – Domingo 21/11/21

Las Palmas vs. a confirmar

9 DE JULIO vs. CENTRO



2da. fecha – Miercoles 24/11/21

CENTRO vs. Las Palmas

a confirmar vs. 9 DE JULIO



3ra. fecha – Domingo 28/11/21

Las Palmas vs. 9 DE JULIO

CENTRO vs. a confirmar

4ta. fecha – Sabado 04/12/21

a confirmar vs. Las Palmas

CENTRO vs. 9 DE JULIO

5ta. fecha – Martes 07/12/21

Las Palmas vs. CENTRO

9 DE JULIO vs. a confirmar

6ta. fecha – Martes 12/12/21

9 DE JULIO vs. Las Palmas

a confirmar vs. CENTRO