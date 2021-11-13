Lunes 15: La semana comienza con un nuevo Operativo de Vacunación

La semana comienza con un amplio operativo de vacunación. Este lunes 15, se vacunan con segundas dosis de Pfizer, a menores de 12 a 17 años.
VACUNACION LUNES 15/11/2021
2º DOSIS PFIZER – MENORES DE 12 A 17
14:00 HORAS
ACTIS ALDANA 46719546
ACTIS CELESTE XIMENA 46307477
ACTIS ELIAS AGUSTIN 47823691
ACTIS MILAGROS AYLEN 47667576
AGUILAR CAMILA MARIA 45937401
AGUIRRE BRISA MAGDALENA 48074850
AGUIRRE FRANCISCO ANDRAS 47822102
AGUIRRE SOFIA MARIA 46719537
ALBORNOS EMILSE ARIADNA 46719576
ALBORNOS KEVIN AGUSTIN 46307470
ALBORNOZ JONATAN JESUS 46719513
ALLENDE OVIEDO PILAR 46719522
ALLENDE VALENTINA FERNANDA 47250087
ALLOATTI NICOLÀS JOSÈ 49221071
ALMADA ANTONELLA NAHIR 45937275
ALMADA JONATAN DAVID 46224918
ALVAREZ AGUSTINA 47823694
AMARANTE JULIA 47250011
AMBROGGIO MARÍA ANGÉLICA 46307449
AMPRIMO LEANDRO 46307416
AMUCHASTEGUI SOLANA 47667593
ANDREO PRADO MARIA LUZ 48071642
ANGULO MELANI ANTONELA 45937251
ANTONUTTI LUCIANO GABRIEL 46848232
ARANDA LUDMILA ZOE 47897434
ARDUSSO MAYCO MARCELO 46307463
ARGUELLO ELIAS EZEQUIEL 47463375
ARGUELLO JULIÀN ANDRÈS 46307465
ARNAUDO VICTORIA 47667587
ARRO MILAGROS 46719511
14:15 HORAS
ARRÓ POSSETTO MATÍAS 47250035
ARTETA OCTAVIO SANTIAGO 47667598
ASOLI ARTAZA LUCAS AGUSTN 47305178
ASSIS ABIGAIL NAHIR 47823700
ASTRADA JULIETA VICTORIA 47912105
ASTRADA LAUREANO EZEQUIEL 46306224
AUDISIO DANILO 46307487
AVILA MAXIMO ANIBAL 47912126
BACH ALEJO SEBASTIAN 46719535
BAEZ KARICIA MAGDALENA 48755237
BAEZ LEONELA JAZMIN 47463343
BALL TIZIANO ISMAEL 46307481
BALZARINI ANGELINA 46719557
BARBERO SEBASTIAN ARIEL 47250047
BARRAUD MARTINA 47825530
BARRIOS SANTIAGO BENJAMIN 47463340
BARROS GASTON FERNANDO 46307462
BARROS GUILLERMO HERNAN 46307493
BARROS RAFAEL NICOLAS 46224904
BASGORRIA DAVID ALEJANDRO 46850031
BAZAN MALENA VICTORIA 45937263
BELTRAMINO FACUNDO 46720636
BERTERO KAREN VIRGINIA 46307499
BERTERO LEONEL NICOLAS 46719530
BOIERO ALVARO GABRIEL 46719585
BONINO GIANELLA LUCIA 46890317
BORDONI MAGALÍ BEATRIZ 46307448
BORGOGNO JUAN PABLO 47250061
BORRE JUAN JOSE 47250034
BOSIO FLORENCIA 47250075
14:30 HORAS
BREZZO AGUSTINA 46719589
BRIZZIO JUAN MARTÍN 46719524
BULACIO MAGALI 47583862
BURATTO MARCO JOAQUIN 45702155
BURGOS FIORELLA TATIANA 46719519
BURGUENER LARA 47443247
BUSTOS CAMILA DEL VALLE 45937257
BUSTOS PAMELA DALILA 46307482
CABRERA MORENA REBECA 48127715
CABRERA TANIA SOLEDAD 46224901
CAMPOS CELESTE BELEN 45937268
CAMPOS ISAAC 47463369
CAMPOS LEANDRO SEBASTIAN 46541371
CAMPOS LISANDRO LEONEL 47463356
CANONICO ALENA VALENTINA 48325469
CAÑETE AYLEN ABIGAIL 48071635
CARLE MARTINA 47666255
CARRANZA SANTIAGO 46719567
CARRIZO ANTONIO MIGUEL ANGEL 46962994
CARRUEGA AGUSTINA 47250091
CARRUEGA ROCÍO 48071606
CARUBELLI RENATA 46660985
CARUBELLI SANTINO 46035125
CASAS LAUTARO 46890329
CASTELLARI ESTEFANIA 46719552
CASTELLI ALEXIS FABIAN 46720791
CASTRO FACUNDO LISANDRO 46036557
CASTRO LUCAS 46719527
CAVALLO LEANDRO JOSE 46652927
CAVALLO SANTIAGO 47329102
14:45 HORAS
CEDEÑO JUAN CRUZ 46880118
CESPEDES WANDA 48127722
CHAVEZ DANIEL ALEJANDRO 46128499
CHIAPERO JEREMIAS 46890320
CLARA GUSTAVO AGUSTIN 47264463
COMBA RAMIRO 45702149
CONTRERAS JOAQUIN DAVID 46719515
COPPIZ VALENTINA 47463347
CORTÈS ERIC NICOLÀS 46307428
CORTEZ LUCINA AYLEN 46307414
CORTEZ SAMARA MILAGROS 46719503
CRACOGNA JULIETA 47250056
CRESPIN MANSILLA EVANGELINA MILAGROS 48071636
CULASSO DALMAZZO SANTINO JULIO 46719594
CURIOTTI RAMIRO 47667581
DALMASSO STEFANIA JAQUELINE 46719529
DANIELE EMILIO 48127710
DANIELE LUCIA 46719580
DARDOTI SELENE SOLEDAD 47250022
DEMARCO NAIRA 47250024
DI NOTO VALERIA MARILYN 47667583
DIAZ ALAN NICOLAS 48071615
DIAZ MICAELA ISABEL 46307467
DOM MAGAL LUCA 47912108
DUARTE SANTIAGO 47823689
ECHAVARRIA ANTONELA MAGALI 47250038
ECHAVARRIA ESPERANZA GUILLERMINA 46720787
ECHAVARRIA JULIO DANIEL 46224920
ELIZONDO MICAEL ANDRES 47250098
ESCALERANDI VICTORIA 47463377
15:00 HORAS
ESCATTA PABLO 46307447
ESCHOYEZ JULIETA LUCÍA 46224928
FARIAS ANGELES NEREA 46307427
FARIAS BENJAMIN 47250013
FASSANO LAUTARO BALTAZAR 47667569
FERRERO AGOSTINA 46719586
FERRERO GUIDO VALENTIN 47250028
FERRERO MARIA VICTORIA 46306230
FERRERO SANTINO 46719501
FERRERO SOFIA 47986112
FERRERO SOFIA 47250094
FERREYRA AGUSTIN 46719507
FERREYRA JUAN IGNACIO 47667578
FERREYRA NICOLAS 46719508
FERREYRA SOFIA MAGALI 47823905
FIGUEROA IGNACIO ALEJANDRO 46890324
FIRMANI JEREMIAS AGUSTIN 45702144
FLORES MARIA ANTONELLA 46487159
FLORES MARIA MILAGROS 46487160
FRANCISCHINI LUZ MILAGROS 47250070
FRANK ALFONSINA 47250086
FRANK SANTINO NICOLAS 46719556
FRENCIA BENJAMÌN 47667592
FUNES FARIA ALVARO MARTIN 48071619
FUNES LUNA DEL VALLE LUCIA 46848448
GAIDO LARA LUDMILA 47912129
GAITAN MELINA GISELA 46307464
GAITÁN ROCÍO MILAGROS 47250037
GALARZA GUSTAVO EZEQUIEL 46720710
GALFIONE MATÍAS VALENTÍN 46720531
15:15 HORAS
GALFRE CANDELA 48127708
GALFRE FACUNDO 46224926
GALIMBERTI MORANA 47667591
GALLEGOS LARA ALEJANDRA 47250053
GALLEGOS MARISOL 47667562
GALLOTTO SANTIAGO AGUSTIN 47823673
GALOPPO RENATA 46719565
GARIONE GUTIERREZ ANGELES MILAGROS 47322709
GARNERO YOHANA MILAGROS 46890313
GASTALDO SELENE MARLÈN 47074224
GHINAUDO LOPEZ ARIADNA 48071631
GIGENA ROMINA VALERIA 46719509
GIMENEZ SOFIA 48127713
GIOINO LUCIA 47667571
GIORDANO SOLANA MICAELA 47463361
GIORGIS CAMILA ABRIL 47250072
GIORGIS JIMENA SOLEDAD 46307405
GIRON MACARENA MARIA ESTHER 46306091
GODOY ULISES NAHUEL 46890319
GOMEZ LEONEL 46720774
GOMEZ MARIO IGNACIO 46219822
GONTERO ABIGAIL ARIADNA 48127711
GONZALEZ ESTEFANIA EVELIN 46719588
GONZALEZ GOROSITO ERIKA SOFIA 48127703
GONZALEZ JEREMIAS EZEQUIEL 46307438
GORO JONATAN ALEXIS 47038507
GOROSITO ANA LUZ 47667572
GOROSITO DIEGO NAHUEL 46890306
GOROSITO MARA DE LOS MILAGROS 47576903
GOROSITO MARIA BELEN 47822446
15:30 HORAS
GOYTEA ZAIRA SAMIRA 47667577
GRAF VALENTINO 47463379
GRAMOY KIARA ANDREA 48127706
GRANT JOSEFINA 47250054
GRANT NARETTO BAUTISTA 47667590
GRIMALDI MILAGROS BELEN 47250043
GROSSO MILAGROS ANTONELLA 46850040
GUDIÑO GUADALUPE 45937270
GUTIERREZ IGNACIO GABRIEL 47823676
GUTIERREZ LAUTARO ALEXIS 46719536
GUTIERREZ LUTMILA ALEJANDRA 46719544
GUTIERREZ SAMUEL ALEJANDRO 48071617
GUTIERREZ TICIANA PRISCILA 47463355
GUZMAN MATEO 47364383
HEIT ROCIO MAGALI 48671451
HERRERA LAUTARO 47912109
IBAÑEZ MATIAS TOMAS 47912103
IBARRA EMMANUEL ADRIAN 47825673
IRALDE BRENDA MILENA 46224915
JAKICH JOSE JULIAN 48127762
JUAREZ BRAIAN NAHUEL 47823695
JUNJO SANTIAGO 46719592
LARIVEY SOFIA 48671474
LEDESMA GODOY SOFIA MILENA 48071641
LEDESMA TIZIANA SOFIA 47912102
LEONARD GALA 47463344
LEZCANO DANA PALOMA 46719548
LÓPEZ IVON DEL VALLE 46719558
LOVERA TAMARA ITATI 47823697
LUCERO CANDELA 47250060
15:45 HORAS
LUDUEÑA ENZO JESUS 46307440
LUDUEÑA INGRID NEREA 45937279
LUDUEÑA KAREN ROCIO 48071613
LUDUEÑA LEILA NORALI 47250067
LUDUEÑA LUIS ALEJANDRO 48127707
LUGO CRISTIAN GABRIEL 46355272
MADERA NAZARENA 46307455
MALDONADO JAZMIN MARIANELA 47497463
MANSILLA AILEN MICAELA 47912118
MANSILLA LEANDRO JAVIER 47291074
MANSILLA LUCAS ARIAN 46129565
MANSILLA MAITENA IRUPE 47250064
MANSILLA NOELIA ESTEFANIA 46541603
MANSILLA PILAR 47250097
MARTINEZ BRENDA SAMIRA 46719593
MARTINEZ GUADALUPE 47912115
MARTINI LUCIANO ALFREDO 46720704
MARTINO ARCARI VALENTINO 48127704
MARTINO LUCIANA GABRIELA 46307439
MARTINO MILAGROS BELEN 46719598
MARTINO PABLO SEBASTIAN 46719579
MAYDANA SOFIA MICAELA 46850742
MEDRANO LEONELA JAZMÌN 46719575
MENA ALEXANDRE RODRIGO 47823631
MENA ISAURA TRINIDAD 47823632
MENDOZA AXEL JOAQUIN 47250041
MENDOZA MAYCO SAMUEL 46307466
MENDOZA TIZIANA BELEN 46307401
MIRANDA PRISCILA AYELEN 47290990
MISGLIK MAITENA 46890303
16:00 HORAS
MOLINA MARTINA 47463371
MOLINARI BOSCH SANTINO 47822498
MONTENEGRO MORENA 47250040
MONTERO LUCAS LEANDRO 47463365
MONTICONE MAURICIO 47667573
MORA SANTIAGO 47250033
MORENO ARNOLFO MATEO 47667579
MORENO SANTIAGO GUSTAVO 46181975
MORRA ALUMINÉ 46890314
MUCHA MAGDALENA LUDMILA 47823688
MUMET JUAN IGNACIO 47823692
NAZ MILENA 47035881
NIEVA ANALIA SOLEDAD 48127727
NUÑEZ EZEQUIEL ALEJANDRO 46306083
ORDOÑEZ LUDMILA MAGALI 47777357
ORELLANA JULIETA 46307417
ORONÀ GONZALO RAMÒN MATÌAS 47463367
PACHECO MACARENA 46307453
PALACIO LAUTARO AGUSTIN 47362973
PALMA PARODI JOAQUIN BRAIAN 46719574
PANERO ZOE LUDMILA 47582742
PAVESE ANA CAROLINA 47823690
PEIROTTI VALENTINA LUCIA 46224913
PERALTA AGUSTIN LUIS 47823672
PERALTA ANA BELEN 46307454
PERALTA ANDRES 46128428
PERALTA ARIANA LISETH 46719571
PERALTA BRUNO ARMANDO 47250027
PERALTA CELESTE 47667585
PERALTA ERICA ELIANA 47912121
16:15 HORAS
PERALTA JERONIMO 47463351
PERALTA JOAQUIN ALEXIS 47250039
PERALTA LUISIANA 48071625
PERALTA MACARENA AGUSTINA 46307469
PERALTA MORRESI ALMA 47912104
PERALTA PRISCILA ORIANA 47463372
PERALTA SAMANTA BEATRIZ 48071627
PERALTA TOMAS AGUSTIN 46720670
PEREYRA IÑAKI 47250030
PEREZ AGUSTIN 46307424
PEREZ BIANCA DEL LUJAN 47823674
PEROSINO FACUNDO MATIAS 46307413
PERREN PRISCILA 47250055
PIHUALA QUAGLINO ELISEO 46622351
PIOVANO ANAHÍ FÁTIMA 46653163
POLETTI GIULIANA 48068110
POLETTO ALEJO 46719596
POLETTO TOMAS 47912110
POSSETTO AUGUSTO 48071637
POSSETTO CAYETANO IVAN 45702156
POSSETTO VALENTIN 46890310
PRATTO LUCAS 46307441
PRATTO MARIANELA BELEN 48071611
PRATTO MARTINA 48071626
PRATTO MICAELA BELÉN 47250031
PROHL AXEL MARTIN 47362907
PULIDORI WANGLER VIRGINIA 46307458
QUAGLINO LETICIA 48671460
QUINTEROS MATEO 47667582
QUINTEROS PERREN MARIA MILAGROS 47667599
16:30 HORAS
QUINTEROS VICTORIA MARINA 47581711
QUIROGA DELFINA SOL 48127701
QUIROGA FRANCISCO NORBERTO 47250029
RAMALLO ALEX URIEL 46890305
RAMALLO ALEXIS EZEQUIEL 46720852
RAMALLO BRUNELA LUJAN 46542510
RAMALLO EVELIN PILAR 46307461
RAMALLO PRISCILA MAGALI 46307434
RAMIREZ DANA SOL 45937280
RAMIREZ LEONEL TOMAS 46720865
RAMOS CELESTE SOLEDAD 46224907
RASPO PAOLO MARTIN 45937265
RAUSCH ALEJANDRA MARIA 47667594
RIBERI LAUTARO MARCELO 46719582
RINGELSTEIN CRISTIAN GABRIEL 47291928
RIOS AYLEN VALERIA 46720752
RIOS LARA JAEL 46719577
RIOS SOFIA ANAHI 46307432
RIVADERO VALENTINA 46719591
RIVERO ANTONELA 46307492
RIVOLTA MATIAS ARIEL 46542152
RODAS SANTIAGO 46719570
RODRIGUEZ AGUSTINA 46036779
RODRIGUEZ ALESSO LEANDRO 47250010
RODRIGUEZ DEMIAN JOAQUIN 47466205
RODRIGUEZ MAXIMILIANO 46763471
ROLON LUCIANO BENJAMIN 46719525
ROLON SOFIA BELEN 47667588
ROMANI PONSETTI MILAGROS 46719595
ROMERO DIEGO ALEJANDRO 45937253
16:45 HORAS
ROMERO JAZMIN AYELEN 46761164
ROMERO KEVIN AGUSTIN 46307410
ROMERO LELIS AGUSTINA 48071640
ROSMARI ABIGAIL MARIA 46890309
ROTELA JUAN PABLO 45702154
RUHL MATIAS 46719553
RUIZ DAGOBERTO EFRAIN 47250071
RUIZ MATEO ELIAS 47823682
RUIZ MIRAGLIO DELFINA MARIA 46718872
RUIZ NAIDA EVELYN 46307407
RUIZ VICTORIA BELEN 46719554
SANCHEZ SOLANA MARIA 47823699
SCALERANDI LUDMILA 47823678
SCHAPER JERONIMO 47823698
SCHMIDT TRINIDAD MILAGROS 47250052
SCIANCA ESPERANZA MARTINA 46890311
SCOLASTRICHI SANTIAGO AGUSTIN 46719518
SCOLASTRICHI SEBASTIAN BRUNO 47250036
SEGURA BETIANA 46851402
SELLA ABIGAIL ANDREA 46890307
SIERRA MARTINA 48127719
SIMEONE GEA 48071646
SIMEONE MATEO FABIAN 47463350
SOLA LUCIA 47250076
SOLA MAXIMO 47463358
SOLA NICOLAS 47463360
SOLIS LUANA GENESIS 46719581
SORIA MACARENA ANAHI 46719573
SORIA MARÍA FLORENCIA 46307478
SOTELO ABRIL ROCIO DEL CIELO 46253266
17:00 HORAS
SUAREZ QUIROGA BRISA SOLEDAD 48127795
SUBACI DANA NAHIR 46128467
TABORDA AGOSTINA VICTORIA 46455136
TEVEZ CRISTINA GRACIELA 46890318
TEVEZ SOFIA 45937258
THOMAS AXEL TIZIANO 47542961
TOLOSA SUBACI AYMARA CECILIA 48755224
TONINI TESSIO DEFINA 47250007
TORANZO CANDELA AYLEN 45937247
TORANZO SHIRLEY ANAHI 45937274
TOSOLINI EVARISTO AMADO 47667586
TOSOLINI FRANCO ALBERTO 45702152
TOSOLINI XIMENA VICTORIA 45937254
TRASMONTANA MILAGROS CELESTE 47463345
TRIVELLI LUCIA 46890330
TURCHETTI YAEL TOBIAS 47587804
UGARTE SANTIAGO HERNN 47912125
ULLUA GERALDINA AIME 46719534
UTRERA ANTONELA BELEN 46719564
UTRERA MORENA SOLEDAD 48071610
UTRERA NARELLA BELEN 45592235
UTRERA TOMAS NAHUEL 47463346
VACA GONGORA WASHINGTON GABRIEL 48072170
VACA MAURO 48127728
VARZZ GIULIANA ALEJANDRA DEL PILAR 46719583
VEGA ALEJO RAI 47912130
VEGA BRISA MELINA 47463368
VEGA DAIANA JAZMIN 48127716
VEGA LAUTARO LEONEL 46224914
VEGA LUCAS NICOLAS 46719549
17:15 HORAS
VEGA NEREA NICOLE 46307425
VEGA PRISCILA SABRINA 47362934
VELAZQUEZ GASTON ARIEL 46307472
VERA ARIADNA BELEN 47823693
VIANO VALENTINA 47250088
VILLA LAUTARO MARCELO 47583212
VIOTTO IGNACIO GABRIEL 46307471
VIVAS LUIS JOAQUIN 46719559
VOCOS CLAUDIA MAGALI 47207624
VOISARD EMILIANO 47250004
VOISARD MELINA MAGALÌ 48127709
WAGNER BRENDA MICAELA 47250074
WAGNER LUCAS DARIO 46508724
WILLENER JAVIER LEONEL 48127720
YOVANOVICH EMILIANO 47912128
YOVANOVICH JONAS 47912127
YOVANOVICH RAFAEL JESUS 47250032
YOVANOVICH ZAMIRA 46719590
YOZWIAK FACUNDO HERNAN 47823683
YUAN RE MILAGROS BEATRIZ 47250078
ZEBALLOS MORENA ANGELES 47463348