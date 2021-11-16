Nuevo operativo de vacunación, con 2º dosis de Sinopharm a menores de 3 a 11

Continúan los operativos de vacunación en el Centro de Salud, esta vez con la colocación de 2º dosis de sinopharm para menores de 3 a 11 años.
LISTADO
VACUNACION MIERCOLES 17/11/2021
2º DOSIS SINOPHARM – MENORES DE 3 A 11 AÑOS
14:00 HORAS
ACOSTA FRANCO 53576742
ACOSTA LUDUEÑA ELUNEY MAGALI 53225623
ADI CORNEJO EMILIA 55787015
AGUIRRE BAUTISTA 52903311
AGUIRRE LUNA JAZMIN 54845619
ALESSO AGUSTIN 53100706
ALFONSO MAIARA BELEN 50334836
ALMADA ROGGERO TEO 54775711
ALMADA THIAGO 54576508
ALMADA TOMAS 54576507
ALVAREZ CONSTANZA SOLEDAD 56927565
AMPRIMO MANUEL 54782869
ARGAÑARAZ GAIDO FRANCISCA DEL VALLE 54194664
ARMANDO DIAZ JUAN IGNACIO 55784019
AVILA ANDRES IAN 53576596
AVILA ARMANDO MARTIN 50741284
AVILA SANTINO 53100714
AVILA TEO 54573835
BAEZ LUCIA CLEMENTINA 51414311
BAEZ TIZIANO DAMIAN 54498114
BAIGORRIA ALEJO TOMAS 50034929
BALDO VALENTINO 54581715
BARONE SANTINO 55253791
BARROS MAXIMO SHAIR 56613472
BENAVIDEZ JUAN BAUTISTA 53319302
BENITEZ ALANIS XIOMARA 54581210
BENITEZ YASMILA SOLEDAD 51502011
BERTELLO JAZMIN 52100976
BERTONA AMBAR 54440753
BERTONA AMPARO 54440754
14:15 HORAS
BERTOTTI YUNES ALVARO 50329867
BERTOTTI YUNES GUILLERMINA 52229490
BORGOGNO ANA 53322324
BRAVO AINARA XIAMELA 55787026
BRAVO PABLO GERARDO 50239166
BRUNA ELISEO 52470001
BUSTAMANTE MAXIMO 53928288
BUSTOS GONZALEZ GUADALUPE AGUSTINA 49998704
BUSTOS PRISCILA ELIZABETH 54782862
CAMPOS MARTIN 53322316
CANO EMMA 54047512
CARIONI VICTORIA BELEN 53928299
CARREÑO MILCA ANGELINA 49718990
CASAS BRISA AYLEN 54498104
CASAS GUSTAVO ANDRES 50090392
CASTRO HECTOR ANDRES 50239183
CASTRO JUAN IGNACIO 53780243
CAVALLO THIAGO 50239169
CERUTTI CARCANO TIAGO 49765137
CERUTTI CARCANO ZOE 54257984
CHARRA EMMA 53776652
CISNERO QUIMEY XIOMARA 53369256
COMBA SANTIAGO 54326804
COMETTO CELESTE SOPHIA 51019918
CONTRERA EMILIANO JAIR 50334825
CONTRERA LAURA BEATRIZ 52898089
CORDOBA BENJAMIN 53100701
CORTEZ BAUTISTA MOISES 52087850
CORTEZ CONSTANZA EMILIA 54498107
CORTEZ SAMUEL RAMIRO 50239164
14:30 HORAS
CRAVERO DELFINA 52153384
CRISPENS MORENA ANITA 50239173
DE PAUL BAUTISTA 55784015
DEPIANTE HELENA 54325755
DIAZ ALMA YAEL 49425153
DIAZ VACA ERWIN BRAIAN 54573834
DOMINGUEZ ARIANA PAULA 51450957
DOMINGUEZ DELFINA BERENISE 50741297
DOMINGUEZ MAXIMILIANO SAMUEL 49765109
EBENECKER MORENA SOLEDAD 53670688
ECHAVARRIA EMILCE GIOVANNA 55457563
ECHAVARRIA EMILIANO 51200970
ECHAVARRIA GISEL JIMENA ABRIL 52206253
ECHAVARRIA ROCIO JAZMIN 53925281
ECHAVARRIA VIRGINIA ANGELES SOLEDAD 55080633
ECHENIQUE MIA SOLANGE 52208352
ECHEVERRIA LUCIA MILAGROS 52100973
ECHINIQUE MAIRA SOLEDAD 51033688
FARIAS ALVARO 50000499
FARIAS HERRERA GALO 54782867
FERNANDEZ CEJAS EMILY ALEJANDRA 55254178
FERNANDEZ CEJAS ULISES LISANDRO 53322329
FERNANDEZ LUCAS 53846014
FERRERO SANTINO 52742263
FIGUEROA EMILIA 54498116
FIGUEROA VICTORIA 54498115
FONTANA FEDERICO 54257986
FUNES BIANCA 50334862
GAITAN POSSETTO LORENZO 54257995
GALANZINO VALENTINO TEO 53406427
14:45 HORAS
GALFIONE BRENDA 54576505
GALLEGOS AMADEO LUCAS 54937011
GALLEGOS JULIETA MARIA 53668125
GAMARRA QUIROGA ELIZABET 50334854
GARAY THIAGO RICARDO 52200269
GARCA DALMAZZO MAGDALENA 51018274
GARCIA CATALINA 52742558
GARCIA DALMAZZO AMPARO 53119446
GARCIA EMILIANO MATEO 53100711
GARCIA GIORGIS DELFINA 53265956
GARCIA GIORGIS JOAQUN 55628967
GARCIA RAMIRO EMMANUEL 49957294
GARCIA SIMONA 54498105
GARIS PAULINA 53504238
GAUNA ERWIN ELIEL 50930299
GAUNA RIVOLTA BRUNELLA FERNANDA 52692953
GAUNA RIVOLTA MARIO JOAQUIN 54194670
GAY GASPAR FRANCISCO 53225627
GAY LARA 54937026
GHINAUDO LOPEZ LORENZO 54775441
GHINAUDO LOPEZ MORENA 50930023
GILLI POSSETTO PERLINA 54498110
GIMENEZ UTRERA ALANIS GALA 52742267
GIOARDANO NAHUEL 53100729
GODOY KIARA GUADALUPE 51297447
GODOY MAIA SABRINA 53100713
GONZALEZ DURAN EMILIA 50239156
GONZALEZ ESPERANZA 55080635
GONZALEZ LAUTARO EZEQUIEL 50334864
GOROSITO VEGA RAMIRO ANDRES 50239181
15:00 HORAS
GOTTARDI YAZMIN 51414307
GRANT PAULINA 55787020
GUTIERREZ GUZMAN LUNA 53119440
GUTIERREZ GUZMAN ZAHIRA 50090363
GUTIERREZ MILENA MARISOL 50239163
GUTIERREZ ORIANA SOFIA 50334843
GUTIERREZ YAIZA SOFIA 55596083
HEREDIA AIME SERENA 50696642
HEREDIA DYLAN GAEL 53100728
HEREDIA GIOVANNA FERNANDA 54499988
HERRERA GONZALEZ JULIETA 54937023
HIDALGO THIAGO 54191136
IBAÑEZ FRANCISCO 53928297
IBAÑEZ LISANDRO 52470017
IBAÑEZ PRATTO SAMANTA AYLEN 53100726
JUAREZ AVILA ALEJO BENJAMIN 50696646
JUAREZ AVILA BRUNO SEBASTIAN 54047510
JUAREZ MORENA 53928300
JUNCOS AITANA 52206252
JUNCOS BASTIAN 53322301
KLOSTER JUAREZ KIARA ESMERALDA 55076587
KLOSTER MOLINA TYARA AMARYLY 54937027
LEGUIZAMON KATERINNE 53576593
LEHTINEN ELIZABETH 52201304
LEIVA CONTRERAS MARTINA 55253799
LEIVA IGNACIO SAMIR 53780232
LEZCANO FABRIZIO LIONEL 51451901
LEZCANO VALENTINO 53783139
LOPEZ ALAN EZEQUIEL 54769757
LOPEZ CLARISA DEL VALLE 53576826
15:15 HORAS
LUDUEÑA ADRIEL KARIM 54047523
LUDUEÑA BENICIO ANTONIO 55459963
LUDUEÑA BERTONE GENARO 53780242
LUDUEÑA BRISA AYLEN 50090364
LUDUEÑA DARIO MAX 54573832
LUDUEÑA ELIO JOAQUÌN 55080629
LUDUEÑA ESMERALDA 55459015
LUDUEÑA GONGORA TATIANA PAULA 53225644
LUDUEÑA LISANDRO JESUS 52210212
LUDUEÑA PERLA NAHIR 52206250
LUGO CHARO NICOLE 55252428
LUNA LOPEZ MATIAS GABRIEL 53225642
LUNA LOPEZ MIGUEL RAMÓN 50334826
MAIDANA ASSELBORN VALENTINO NICOLAS 55254173
MAINARDI MARENGO ENZO 55076585
MALDONADO ALEJO CESAR 50239185
MALDONADO IGNACIO 52206240
MALDONADO OCAMPO MAURO 54440760
MANUEL VALENTINO 54047504
MARQUEZ EVARISTO JOSE 55784020
MARTINEZ ISAIAS 54047513
MARTINEZ TRÓGOLO SAMUEL 49765149
MASSINI LAUTARO 53928281
MAY MAITE JAZMIN 54191125
MEDRANO CAMILA ANAHI 50922743
MENDOZA ZAIRA JAZMIN 49501317
MOLINA INES 56750670
MOREYRA KEVIN GABRIEL 50756008
MORINI FAUSTO 54047528
MUÑOZ ALEX JOEL 53917905
15:30 HORAS
NARETO NILO JAVIER 50930028
NARETTO JEREMIAS GASTON 48901896
NEGRI CONSTANZA GUADALUPE 52055755
NIEVAS XIOMARA JAZMIN 50334860
OLIVERA VICTORIA 53668127
PACHECO NAIRA 52805948
PAEZ BALL JEREMIAS 51297454
PEDRUEZA DURAN ENZO 55596082
PEÑALOZA LUNGHI LUCIA 52472322
PERALES LIONEL ANTONIO 50521302
PERALTA DALMAU SANTINO 53925286
PERALTA DYLAN NICOLAS 54499981
PERALTA FABRICIO GAEL 53225622
PERALTA FRANCISCO HERNAN 52201684
PERALTA GIOVANI 51555263
PERALTA JAQUELINE LUISINA 52100986
PERALTA JONAS LIONEL 50336791
PERALTA TRIANA 55791645
PEREZ MILAGROS DEL VALLE 51299409
PEROSINO EMILIA 53928295
PEROSINO MALENA 50239160
PERROCINO EMMA 55596076
PERULERO KEVIN DANIEL 53668123
PERULERO SOFÌA AYLEN 54573837
PIZARRO JUAREZ CAMILA NATALI 50334833
POLETTI BRUNO 55628961
PONCE ROMAN ANDRES 51450951
PONSETTI BERTONASCO JUAN MARTIN 53576585
POSSETTO AMBAR MORENA 50000500
POSSETTO LOPEZ BRUNO DONATO 53100730
15:45 HORAS
QUINTANA LAUTARO EZEQUIEL 52614250
QUINTEROS JUAREZ GIULIANA MIA 53100717
QUINTEROS JUAREZ TATIANA AILÈN 50741289
QUIROGA GONZALEZ JANNA 55080632
QUIROGA VALENTIN FABIAN 51414315
RAMALLO LUZ MILA SOLEDAD 53576741
RAMALLO NAIARA NEREA 53034092
RAMALLO THIAGO MARCELO 51414284
RAUSCH AYMARA 54498113
RIBERI GIANLUCA 50090386
RINALDI SANTINO LUIS 51033894
ROCCA AIMARA 50741287
ROCCA SEGUNDO 54581203
ROMERO ALEX MARTIN 52100972
ROMERO MATEO CARLOS 53100712
ROMERO ROMINA ANAHI 50930005
ROMERO SANTIAGO JAVIER 50741286
ROSSO PONSO VERA 54257990
RUBIO BAUTISTA OSCAR 50239189
RUIZ GONZALEZ ISAIAS URIEL 52742266
RUIZ GONZALEZ ULISES HUGO 54573838
RUIZ TEO 54775713
SANCHE OSES VICTORINA 54257845
SCHMIDT JONATAN 54573829
SEEBER MARA ELISA 55076600
SEQUIERA JUAN SEBASTIAN 48421036
SERVIN MIA 52470008
SOLIS CEJAS HOMERO 53576581
SOLIS CEJAS VIRIDIANA 54576498
SORIA BENICIO MARTN 54616540
16:00 HORAS
STRAK IAN IMANOL 51190570
TABORDA ALEXA 51414314
TOLOSA EMMA LUCIA 52206239
TOLOZA VACA BRANDO BENJAMIN 52210216
TOSOLINI YOSELIE 53668140
TOSORATTO SOLANGE EVELIN 50090399
ULLUA MOLINA ALEJO YAEL 50930001
UTRERA FRANCISCO IAN 54573841
UTRERA GOROSITO FEDERICO 53576591
UTRERA GOROSITO GERONIMO FELIX 55080623
UTRERA HERRERA CATALINA 54194666
VACA BALL JOSEFINA 51201869
VACA GIORDANO ANGELES LIZ 53322322
VALDEZ JUAREZ AYLAN GAEL 55252422
VALIENTE MANSILLA DEBORA 53322327
VALIENTE MANSILLA GUADALUPE 49765140
VALIENTE MANSILLA JORGELINA 51036468
VALIENTE MANSILLA LUCIANA 55076595
VANETTI BENJAMIN ESTEBAN 48901900
VARGAS NAIARA 54047503
VEGA AGUIRRE DESIREE 54047511
VEGA GAUNA JUAN GENARO 53576586
VEGA JOSEFINA 53225641
VEGA KIARA DELFINA 53479287
VEGA NAHIARA AYLEN 53620141
VEGA TOBIAS NAHUEL 53100716
VERMEJO PILAR 55628960
VILLAFAÑE LAUTARO NICOLAS 50169425
VILLARREAL MAGALI BELEN 53781687
VILLARRUEL BENJAMIN 52742265
VILLARRUEL DILLAN 49765133
VOISARD SANTINO 55791845
WILLENER GAEL 53928290
WILLENER NAIRA 51414309
WILLINER GALLINO GIANELLA 50334857
YORDANO JULIETA SOLEDAD 53780233
ZAFFALON SIERRA BENICIO 53119434
ZAFFALON SIERRA FELIPE 50239174
ZAVALA MAIA CATALINA 52208938
ZAVALA MARA EUGENIA 53926348