Jueves 18: Colocan 2º dosis de Pfizer a menores de 12 a 17 años

Este jueves 18, se lleva a cabo el tercer operativo de vacunación anti covid-19 de la semana. En esta oportunidad, se trata de 2º dosis Pfizer a menores de 12 a 17 años.
VACUNACION JUEVES 18/11/2021
2º DOSIS PFIZER – MENORES DE 12 A 17 AÑOS
14:00 HORAS
ACOSTA CONTRERAS LISANDRO RUBEN 49501540
ACTIS TIHAGO NOLBERTO 49220469
ACUÑA ANGEL EFRAIN 49221005
AGUILAR BRIAN NICOLAS 49106343
AGUILAR ELIAN TOMAS 47585254
AGUIRRE CRISTINA BELEN 48127742
AGUIRRE SAIRA GUADALUPE 49621324
ALESSO BAUTISTA 49501532
ALLENDE MARCOS ANTONIO 47250001
ALLENDE SANTIAGO 47912106
ALLENDE TIAGO 49221001
ALMADA LAUTARO DANIEL 48127726
ALMAGRO LUCAS GONZALO 49405740
ALMARAZ PASTORE SAMIRA ABIGAIL 49501539
ALMIRON BURGENER MARTINA 49221013
ALVAREZ JULIETA 48755233
ALVAREZ MORENA 49221009
ALVAREZ PERALTA SOFÌA ALEJANDRA 49501523
AMPRIMO FRANCO 48755318
ANGULO MULLER LAUTARO 48127788
ANTONUTTI NICOLÀS 49221059
AON CAMILA 48755279
AON NAYLA SOLEDAD 47910161
ARAMBURU CRISTIAN FEDERICO 49080755
ARGAÑARAZ GAIDO LUCÌA 48127735
ARIAS NICOLAS AGUSTIN 48127724
ARMENTA RAMIRO GABRIEL 48671472
ARNAUDO NEREA 49501550
ASSELBORN VICTORIA LUJAN 49221093
ASTUDILLO ISABELLA 49221032
14:15 HORAS
AVILA AMPARO 48671454
BACH GASTON DANIEL 48755264
BAEZ LENCINA AGUSTIN 49221060
BAEZ OMAR SAUL 49501528
BAEZ SANTIAGO ISAIAS 49221030
BAIGORRIA LAUTARO ANDRA 48537804
BALL LUISANA 48127764
BALZARINI ALEJANDRO 48127747
BARALE BOSIO SOFIA 49765111
BECKER MANAVELLA NICOLAS ARTURO 48127756
BELMA MARLENE ARACELI 47464292
BELTRAMO CLARA 49221081
BELTRAMONE MARTINA 49221082
BERGONZI VALENTIN 48127798
BERTELLO FERREYRA RENATA ANTONELLA 48329219
BERTERO ROMINA 49446925
BERTOLA SOBRERO FACUNDO JOSE 49200936
BIASIOL ANA PAULA 49618302
BIASIOL PAULINA 48603556
BOERO MONTOYA BRISA 49221033
BORDONI AGUSTIN RUBEN 49501506
BORRE MAXIMILIANO 48127755
BRUNO PILAR 49221039
BULACIO FACUNDO ALEJANDRO 48902012
BURGENER ANGELA EMILIA 48671494
BURGOS BENJAMÌN ELÌAS 48755225
BURGOS PRISCILA AYLEN 49501530
BUSTAMANTE VOISARD JUAN IGNACIO 48671484
BUSTOS CANDELLERO SOFIA MAGALI 49765114
BUSTOS SANTIAGO 48710604
14:30 HORAS
CABRERA GUADALUPE ABRIL 48755222
CABRERA MORENA 48755265
CARBAJAL PEROSSINO MELANI LUCILA 48755285
CARIONI CELINA FLORENCIA 49501527
CARRANZA JOSEFINA SOLEDAD 48755231
CARUBELLI MARIA 48755248
CASALIS FRANCISCO 48755223
CASAS ABIGAIL LUDMILA 48127768
CASAS THIAGO AGUSTIN 49822167
CASTELLANOS DAIANA AYLEN 48671488
CASTELLANOS GUTIERREZ FEDERICO 48127718
CASTRO MATEO VALENTIN 49221086
CASTRO SOFÌA MAGALÌ 48537803
CAVALLO BRISA BELEN 47912116
CEDEÑO JUAN PABLO 48738728
CERNOTTO MARIA EMILIA 49221054
CERUERA LARA GUADALUPE 47984767
CESANA FRANCIA 48755230
CHIABRANDO CAROLINA 46307479
CHIABRANDO JUAN 47463353
CHIABRANDO SANTIAGO 47463352
CHIALVO MARTIN NICOLAS 46307419
CONTRERA YENHY ANABELA 48127775
CORTEZ AGUSTIN 48755269
CORTEZ FENOGLIO JOSE IGNACIO 48127751
CORTEZ MEDRANO VALENTINA 49221031
CORVALAN PALOMA BEATRIZ 49501507
CRESPIN CRISTIAN NAHUEL 48755259
CULASSO LEGUIZAMON MARTINA 47922140
DAGATTI LOLA 48671489
14:45 HORAS
DALMASSO SEBASTIAN EMANUEL 48071612
DARDATI KEVIN ANDRES 48671481
DEPIANTE PEGER BAUTISTA 49765104
DIAZ JOAQUIN NICOLAS 49286611
DOGLIANI SCLARANDI ROMEO BAUTISTA 48671466
DOMINGUEZ CAMPOS AGUSTINA MAGALI 48127761
DOMINGUEZ TIAGO AGUSTIN 48671485
DUCLER JEREMIAS 49221062
DURAN AGUIRRE MARIANO 49322057
DUTRUEL JEREMIAS OSCAR 49221038
ECHAVARRIA ARMANDO 49501512
ECHAVARRIA MANUEL ALEJANDRO 49288991
ECHAVARRIA NICOLAS DARIO 46719550
ECHAVARRIA TIZIANA AGOSTINA 48901883
ELIZONDO ANAHI JANET 48671483
ESPERON SCALVASIO VALENTINO 49221069
ESPINDOLA ANTONELA AYLÈN 48681522
FARIAS BAUTISTA 49221024
FARIAS IAIAS VICTOR 48127789
FAZIO EMMA 48946462
FERNANDEZ HERNAN OSCAR 49866056
FERRERO DELFINA 48755306
FERRERO MORENA 48755319
FERRERO VALENTIN 48127739
FERRERO WANGLER BAUTISTA CARLOS 48127771
FERREYRA GUILLERMO 48755277
FESSIA MARTIN ROBERTO 49501545
FIGUEROA LUCIANO HERNÀN 48671491
FIGUEROA SANTIAGO BAUTISTA 48671470
FIGUEROA VALENTIN 46307411
15:00 HORAS
FONTANA ELIAS DANIEL 46606549
FORNES DIANELA NOE 48755280
FRANCISCHINI ALEXANDER SEBASTIAN 49221017
FUNES AGUSTINA 48255865
FUNES DELFINA 49765134
GAITAN GUILLERMO MARTIN 48755270
GAITAN POSSETTO SOFIA 48127753
GALANZINO MATIAS 48127743
GALIMBERTI BAUER JUAN IGNACIO 48755235
GALLEGOS CARLINA MARIA 49221036
GALLO FACUNO NICOLAS 49079640
GALVAN JULIETA 48755242
GARCIA VALENTIN 47185874
GAUNA JENNIFER KASSANDRA 49458749
GAUNA RIVOLTA ELIANA MARTINA 49501541
GIGENA URIEL IGNACIO 48535318
GILL TRINIDAD 49617090
GIOINO CATALINA 48755290
GIOINO OCTAVIO 48671477
GIORDANO DELSOGLIO BIANCA SOLEDAD 48755262
GIORDANO DELSOGLIO JAZMIN AYELEN 49765121
GIORDANO MARCOS NAHUEL 48127740
GIORDANO MARISOL 49765120
GIORDANO VIOLETA 48755251
GIRAUDO VALENTINO 48537506
GODOY EMILIA 47250081
GOMEZ AGUSTIN ALEJANDRO 49501517
GOMEZ CRENNA JULIANA 48671458
GONZALEZ CEJAS IVAN RODRIGO 48755238
GORGERINO ISABELLA 49405725
15:15 HORAS
GOROSITO LUDMILA ALEJANDRA 46307451
GUTIERREZ ESPINDOLA SANTIAGO VALENTIN 49221079
GUTIERREZ LUCILA VICTORIA 48127770
GUTIERREZ OLIVER IVAN 48755293
GUTIERREZ ROMINA ANTONELA 49221029
GUTIERREZ VALENTINA 49221047
GUZMAN MARTINA 49501531
GUZMAN RODRIGUEZ LUCIA 49458793
HERRERA DÁMARIS 49765107
HERRERA GONZALEZ GUADALUPE 49221023
HERRERA KIARA 49765128
HERRERA MATEO VALENTIN 48755320
HOFSTETTER JEREMIAS IGNACIO 49221041
IBAÑEZ BRIAN SAMUEL 49038373
IBAÑEZ PRATTO TATIANA JAZMIN 49765103
IBAÑEZ TIAGO MATEO 49501524
JUAREZ GUTIERREZ AXEL NAHUEL 48755296
JUAREZ LUDMILA AILÈN 48755274
JUAREZ PERREN DAVID FEDERICO 49221050
JUNCOS ARIANA SOFIA 49765122
JUNJO DEBRA 49501516
LABASTO JOAQUIN JORGE 47463349
LAPALMA SIERRA LUISINA 48127797
LEDESMA PALACIOS FABIAN GABRIEL 46719584
LENCINA CAROLINA BELEN 46719578
LEÒN BRUNELLA 49221042
LERICI BIANCO MARIA CONSTANZA 49221074
LEZCANO REYNOSO SAMUEL 48755281
LIND YULIANA ANAHI 49324902
LOPEZ BENJAMIN 49765118
15:30 HORAS
LOPEZ FLORENCIA ALDANA 46770686
LOPEZ FLORES IRUPE ABIGAIL 49221022
LOPEZ JIMENA GISEL 49618968
LUDUEÑA GUILLERMO ANDRÉS 47250015
LUDUEÑA JAVIER FERNANDO 49221035
LUDUEÑA KIARA BRUNELA 49501510
LUDUEÑA MARIA ANGELES 49501547
LUDUEÑA MATÌAS RUBÈN 48071601
LUDUEÑA TRINIDAD MAGALI 49221097
LUDUEÑA VEGA LARA ESTEFANIA 48755228
LUGO MILAGROS ANGELES ZAMIRA 48984501
LUNA MAXIMO LEONEL 49496762
LUQUE MEDINA XIOMARA 48755227
MADERA AGUSTINA 48127790
MADERA JOSEFINA 49221014
MAIDANA JUAN ROMAN 48755245
MALANO JULIANA 49221064
MANSILLA MARTIN OMAR 49221037
MANSILLA SEBASTIAN MARTIN 48671462
MARRONI MARENGO MATEO SANTIAGO 48127760
MARTINEZ FLORENCIA ERIKA 48127787
MARTINEZ MIGUEL ANGEL 48901736
MARTINEZ PACHECO MARIANO 49501542
MARTINI BENJAMIN LEONEL 48671459
MARTINO SAMIRA 48755287
MASCARÓ SOFIA ANA 49501549
MASSINI ANABELLA 49765105
MEDINA NAIARA 49765112
MEDRANO ROCÌO ANABELA 49221016
MENDOZA ARÒN JOEL 48671493
15:45 HORAS
MENSA RIOS MÁXIMO ALEJANDRO 49765670
MICHELINI STRADELLA SANTIAGO 49221034
MILANESIO SOBRERO MATEO JULIAN 48127734
MIRANDA FEDERICO GABRIEL 48253322
MITJANA THIAGO NICOLÀS 49220473
MOLINA XIMENA ABRIL 49221040
MOLINERO MAIA 48755271
MONTEROS BRIAN ALEXIS 49575459
MONTIEL AGOSTINA ROCIO 45697926
MONTIEL VALENTINA 48671387
MORA JULIETA 47250050
MORA TOMAS 49221043
MORE LUISINA LORELEY 48127748
MORES DANA MARIA 48755243
MORINI MAIDANA SANTIAGO AGUSTIN 48671495
MORLACCHI RIBERI SANTIAGO 48127791
MUÑOZ ELIANA SOFIA 47923796
NADIN SANTE 45711147
NARETTO JOAQUIN EDUARDO 47823680
NARETTO MAGALI VALENTINA 45697931
NEGRI VARELA NICOLAS 49221100
NICOLA BARRASA AGUSTÌN JAVIER 48127784
NIEVAS ROMAN AGUSTIN 49221087
ÑAÑEZ GUSTAVO SEBASTIÀN 48071605
ÑAÑEZ RAMIRO RAFAEL 49221044
OLIVA MAXIMO FARID 48065344
OLIVERA ALEX 48755316
OLIVERA BERRA FACUNDO 49221011
OLIVERA DEVI LEANDRO 48755253
OLIVERA MORENA 48127754
16:00 HORAS
OLMOS SANTIAGO FRANCISCO 49455540
PAEZ CORDOBA VIGO ANDRES 49579802
PAGANINI SANTIAGO 48755312
PALACIO FIORELA ANAHI 49288926
PASCHERO IGNACIO 48718547
PERALTA FRANCISCO ALEXIS 48071608
PERALTA LUCAS LEANDRO 49501526
PERALTA LUCIANA 48127779
PERALTA MORENA 48755268
PERALTA SAÙL MAXIMILIANO 48755244
PERALTA WILLENER PAULINA ANALI 48755272
PEREZ ALISIO AYNARA ABRIL 49221025
PEREZ JOSEFINA 49221063
PEREZ NAIARA ANAHI 49765110
PEROSSINO NICOLAS GASPAR 48671457
PERREN ALEJO NAHUEL 48755267
PICCO CAMILO ALEJANDRO 45951175
PIZARRO LUCAS 49221091
PONCE CONTRERA BENJAMIN 48127785
PONSETTI ANA LAURA 49574590
PONSETTI ANA LUZ 49574591
POSSETTO ANDRÉS DARÍO 48671468
POSSETTO BENJAMIN BAUTISTA 49501535
PROHL LUZ EMILIA 47823997
QUAGLINO SIMON 49501520
QUEVEDO AGUSTIN 48755278
QUINTANA MATIAS DANIEL 49033726
QUINTEROS JUAREZ PABLO LUCIANO 49221077
QUIÑONES ERIC FEDERICO 49765126
RACCA AGUSTÍN 49765102
16:15 HORAS
RAMALLO AGOSTINA SOLEDAD 48127778
RAMALLO BRUNO DAVID 49221020
RAMALLO DELSOGLIO MAXIMO ISMAEL 48671463
RAMALLO HUGO GABRIEL 48071622
RAMALLO JULIAN ALFREDO 48127792
RAMALLO JULIO 46886649
RAMALLO LUISANA 49765124
RAUSCH MANOLI BAUTISTA ANDRES 47667600
RIVERO VEGA ELIO LEONARDO 48127793
RODRIGUEZ HEMPLER PAULINO RAUL 50202692
RODRIGUEZ MATIAS 49501534
ROLDAN JUAN PABLO 48127721
ROLDAN LUCAS DAVID 46719516
ROLDAN LUDUEÑA SOFÌA 49501504
ROTELA TEO ANDRÉS 48127773
RUIS ANDRES ESTEBAN 49501509
RUIS ANTONELLA BELEN 47919762
RUIZ AGUSTÌN CÈSAR 49501501
RUIZ GONZALEZ DAVID SANTIAGO 49221092
RUIZ IBAÑEZ DAIANA ABIGAIL 49221094
RUIZ LISANDRO GERMAIN 49221088
SALVAY JOAQUIN DAVID 49221003
SANTARONI PELOSO AXEL JOAQUIN 48600495
SCALERANDI ALAN GABRIEL 48071639
SCALERANDI JUANA 48755257
SCATA JAQUELINA NAIARA 48071647
SCHAPER ALVARO 48755284
SCHAPER JOSEFINA 48127738
SCHMIDT AGUSTIN LEANDRO 48755288
SCHNITD FRANCO 49739134
16:30 HORAS
SCOLASTICO JEREMIAS 48127766
SCOLASTRICHI MAGALI 48671497
SCOTTA SARA 49765119
SELLA GABRIEL DAVID 48671476
SELLA JULIETA BEATRIZ 48671475
SENN ANDRES 49221015
SIMEONE MARCELO BAUTISTA 47912101
SINGER MORENA 48671500
SOLA BENJAMIN 49221053
SORIA SOFIA AYLEN 48671339
SPENGLER WANDA 48755310
STELCALDO LEONEL RAMIRO 49038382
STRUMIA SANTIAGO 49501514
SUBACI EMIR MARIANO 49501522
TABORDA LUISINA 49221045
TAVANO LUCÌA 49221027
TEALDI ANNA 48755221
TEVEZ DAMIAN URIEL 49501505
TEVEZ EMA 48755300
TEVEZ LIONEL SEBASTIAN 48127794
TOLEDO BRENDA SOLEDAD 48755275
TOLEDO DURAN LUANA 48755246
TOLOZA DAVID ALEJANDRO 48755286
TOSOLINI EMILIA TICIANA 48755261
TOSOLINI MORENA ANA 48671490
TRUCCO ALEXIA 46890327
TRUCCO NAIARA 46890326
UTRERA BERTONASCO BENJAMIN SANTINO 49221095
UTRERA BRINGAS AGUSTIN ALEJANDRO 46848912
VACA ISAIAS JEREMIAS 46890312
16:45 HORAS
VALDEZ MEDINA SILENE MELISA 48071644
VALENZUELA JOAQUÌN 49501518
VASQUEZ AGOSTINA 47250016
VEGA AXEL ADONAI 49167559
VEGA CARBALLO DAVID ALEJANDRO 48671492
VEGA KEVIN NICOLAS 48755282
VEGA MARIANELA SANDRA 48671486
VEGA MILAGROS ANDREA 49042105
VEGA RIVERO FACUNDO 49221002
VEGA RIVOLTA CINTIA PAULINA 48671499
VEGA XIOMARA ABIGAIL 48755301
VEGAS MAITENA 49719290
VELAZQUEZ ALAN DANIEL 46967489
VELES LEONEL ALEJANDRO 47667568
VERCELLI JUAN IGANCIO 49501533
VERCELLI TOMAS 47250068
VILLAFAÑE THIAGO EZEQUIEL 48188397
VILLARREAL FABIO IVÀN 46307491
VILLARRUEL WANDA ANAHI 48671453
VIOTTO JOAQUIN GABRIEL 48127777
VOISARD DENIS AGUSTINA 46307475
VOISARD GIANELLA AMADA 49458865
VOISARD JOAQUIN IGNACIO 49221067
WAGNER ELIANA MAGALI 48755254
WERDES ZOE IARA 48755292
WILLENER JOSEFINA 48755302
WILLINER RAMIRO FERNANDO 48755315
YLLARRA FRENCIA MARTINA 49221083
YOVANOVICH JORDANA 48127772
ZANINETTI SOFIA 49221057
ZARAGOZA JUAN IGNACIO 49221090