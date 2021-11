Cámara de Comercio insta a buscar soluciones por recientes manifestaciones

La Cámara de Comercio de Córdoba, tras las manifestaciones que tienen lugar en el día de hoy en el área central, insta a todos los organismos y Poderes pertinentes a buscar una solución definitiva para que las mismas sean canalizadas de acuerdo con el Código de Convivencia y normas vigentes, ejerciendo los controles que allí se contemplan en pos de reducir los impactos altamente negativos que estas tienen en el sector de comercio y servicios.

Si bien la entidad mantiene un diálogo fluido con las autoridades de la Provincia, de Policía y de Fiscalía, tendiente a trabajar de manera conjunta una posible resolución, al día de la fecha no se logra cumplir el acatamiento a la prohibición de obstaculización de calzada completa y al derecho a libre circulación de peatones y automóviles por las calles de la ciudad.

¨Necesitamos se intensifiquen los controles correspondientes y se hagan respetar los derechos de todos los ciudadanos, no solo a la libre circulación sino al pleno ejercicio de las actividades laborales. No podemos naturalizar la vulneración de estos, y mucho menos acostumbrarnos a que las leyes y normativas no sean cumplidas¨, manifestó José Viale, presidente de la CCC.

Respetamos los derechos de reclamo de quienes se manifiestan, pero insistimos en que no es la forma adecuada. Entendemos, somos conscientes y sufrimos la situación económica y social crítica que vive el país. Pero esta modalidad pone en riesgo innumerables fuentes de trabajo al impedir el normal desarrollo de la actividad comercial en al área de referencia.

Abogamos, en consecuencia, para que se encauce la defensa y respeto de los derechos de todas las partes involucradas a través de las leyes vigentes.