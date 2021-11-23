Brinkmann: Este miércoles comienzan a vacunar con refuerzo a Docentes

Este miércoles 24 comienzan a vacunar a docentes con el refuerzo anunciado desde las autoridades sanitarias. La actividad será en el Centro de Salud a partir de las 12,30 horas.
LISTADO VACUNACION MIERCOLES 24/11/2021
DOCENTES REFUERZO
DE 12:30 A 13:00 HS
ACOSTA MARIBEL SOLEDAD 29156095
ACTIS VIRGINIA NATALIA 23637042
AGUIRRE PAULO SEBASTIAN 28810192
ALBORNOZ ESTEFANIA LORENA 33602377
ALMADA MARIELA MARCELA 34145566
AMBROGGIO SILVANA RITA 23096908
ARCARI BARBARA SOLEDAD 35870815
BELTRAMINO NATACHA SOLEDAD 34095895
BELTRAMO MIGUEL ANGEL 33187687
BENAZZO ERICA MARIA DEL PILAR 26014920
BENEGAS MARIA GISELA 25590132
BERTOLA MÒNICA SOLEDAD 27396995
BERTONE EZEQUIEL MARIO 36768782
BORDA BOSSANA ANTONELLA 37491144
BRUNA ALEJANDRA VERONICA 24942517
BRUNA NICOLAS GUILLERMO 32795999
CANDELLERO VERONICA RAQUEL 27867459
CAPELLO TRINIDAD 36768611
CARCANO LUCILA NATALI 33602365
CASTOLDI DANIELA MARISA 28840414
CESANA BETINA 25545070
CESANA HORACIO ROGELIO 22585279
CLIMINO MICAELA AYLEN 39825047
COMBA VERONICA ANDREA 26014934
CONTRERAS MARIA MAGDALENA 22773662
CORNEJO ADRIANA SILVANA 23236051
DE LA PEÑA RODRIGO MARIO 29607915
DELSOGLIO MARIANO RAUL 32389339
DOMINGUEZ ALEJANDRA PAOLA 34472328
DOMINGUEZ VANESA SOLEDAD 35259159
FAUDA CINTIA PAOLA 33515921
FAVOLE MONICA ANDREA 28577244
FERNANDEZ VERONICA DEL VALLE 28581717
FERRERO LUCIANA SOLEDAD 25831719
FIGUEROA ANALIA ANDREA 35870734
FONTANA DARIO JAVIER 30336566
FOSSATTO MARIA ELENA 24420052
FRANCO CARINA DEL VALLE 24444441
FROLA CARINA SILVANA 27867391
GALIMBERTI LUCIANA CAROLINA 27540835
GALLIANO DAMIANA DE LOS MILAGROS 25309426
GALLO IVANA MARIA ANDREA 23382066
GALOTTO MIRIAM ANA 25297519
GALOTTO MONICA DELFINA 24133036
GALVAN LAURA GISELA 29352611
GARCIA MARINA SUSANA 28576009
GARIONE VERÓNICA LAURA 26450335
GASTALDI VERONICA MARIA 25309558
GIORGIS MARIA VANESA 31863845
GONZALEZ CARINA ALEJANDRA 30350169
GROSSO FLORENCIA CEFERINA 36773208
GUGLIELMONE VERONICA 22585261
HERRERA PAOLA ALEJANDRA 28248927
HOFSTETTER BETIANA DANIELA 34051885
LABASTO PATRICIA ESTER 27224158
LONGO MARIA JIMENA 33187681
LOPEZ MARIA DEL CARMEN 39613709
LUDUEÑA NAIR DEL VALLE 36514751
MAIDANA LORENA PAOLA 38339708
MANRIQUE ELIANA SOLEDAD 35278656
MANSILLA MARCELA VERONICA 23530407
MARCHISONE VERONICA GISELA 30350196
MARTINEZ VERONICA GABRIELA 23962858
MIGUEL LUCIANA PAOLA 37491118
MOLINERO MARICEL ANA MARIA 21940311
NAVARRETE ANAHI VIVIANA 29933466
OBERTO NANCY MARIA 22318000
ORTIZ LILIANA EDELVEIS 23587078
PASSARAUL VALERIA DE LOURDES 27388929
PERRET MARIA SOLEDAD 28741456
PISANI JESICA ELIZABETH 33602374
PONCE SOLEDAD ADRIANA 29653613
POSSETTO MONICA ANDREA 26450366
QUAGLIA MARIA GABRIELA 29933404
RIBERI LORENA CECILIA 28723936
RODRIGUEZ ANABELA 28850281
RODRIGUEZ CARINA DEL VALLE 23661857
RUÍZ LUISINA 27540696
SANCHEZ MARIA BELEN 39324904
SANCHEZ PAOLA CARLA 30640511
SCLARANDI JIMENA 27021665
SIERRA CINTIA ALEJANDRA 29933450
SOBRERO MARIA ROSA 29652656
SPENGLER JAZMIN JERUSALEN 40816026
STORERO SILVIA ANDREA 25297522
TAMAGNONE GABRIELA ALEJANDRA 22270736
TAVANO ORNELLA 37875029
TEVEZ LEONARDO DANTE 32795990
TEVEZ VANESA MARGARITA 34051889
TOMATIS MARÍA ALEJANDRA 22270757
TROGOLO CARINA MARIA 24942511
UTRERA FATIMA SOFIA 33187601
VACA ALEJANDRO DANIEL 31863852
VIANO GABRIELA DEL VALLE 22357814
VILLARREAL SOLEDAD JUANA 27540709
VINCENTI FABIANA MARIA 24133047
WILLINER SILVIO FERNANDO 26014922
YSASI LAURA MARCELA 31157346