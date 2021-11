Basquet: San Jorge define su pase a la final ante Tiro Federal. Agenda del finde

Con la serie igualada y por haber terminado como 2 en la fase regular, San Jorge de Brinkmann recibe este viernes en su Estadio a Tiro Federal y deportivo Morteros.

También habrá definición en Suardi, entre Sportivo vs. Porteña Asociación.

En tanto, se informa que la serie final sufrió una modificación en sus días.

Se jugará con el siguiente esquema: – Primer partido final miércoles 1 de diciembre a las 21,30.- Segundo partido final domingo 5 de diciembre 21 horas.- Tercer partido final miércoles 8 de diciembre a las 21 horas.

BÁSQUET MENORES



El sábado 27/11 desde las 9,30 hs. las categorías Mini y Pre mini participan de un encuentro en San Guillermo.

La semana próxima continúan los cruces de play off de distintas categorías. El cruce de U17 se juega el martes 30/11 (semifinal). San Jorge juega por Copa de Oro vs. Tiro Federal en Morteros. La final se juega el jueves 02/12 (final).

Todavía no hay fecha confirmada para la final de copa de plata de U13 entre San Jorge y San Guillermo.



BOCHAS

San Jorge será sede del torneo de Arrufó. El día domingo se jugará zona en San Jorge con partidos además, en canchas de Bertossi y Centro Social.



FÚTBOL DE PRIMERA

San Jorge juega el primer partido de la fase de Semifinales frente a Rivadavia de Río Primero. Será en el Estadio Padre Jorge Isaac el domingo desde las 16 horas.



FÚTBOL INFANTIL San Jorge juega la penúltima fecha del torneo de inferiores recibiendo a Juniors de Suardi. Será el día viernes 26 desde las 19 horas.

Encuentros en Seeber y en Freyre.

El próximo domingo San Jorge participará con 22 niños de categoría 2014 dirigidos por el profe Kike Lencina, del Encuentro organizado por Asociación Deportiva Seeber. El mismo domingo 13 niños de categoría 2013 junto al profe Fabio Yozwiak formarán parte del encuentro organizado por Los Toritos de Freyre.

GIMNASIA

Este sábado la gimnasta de San Jorge Olivia Acevedo participará del Nacional de Gimnasia Artística Nivel C3 en categoría Pre Infantil. Competirá en los 4 aparatos de manera individual.Además, la profe Melisa Proselli actuará como jueza en el torneo.



NEW COM

Aprovechando la semana, los chicos y chicas del NewCom de San Jorge jugaron en la noche del martes un amistoso frente a Centro Social. Fue en el playón deportivo y se coronó con una comida todos juntos.