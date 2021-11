La categoría Sub 14 del Voley de Centro Social, se consagró campeona de la Liga Morterense.

En la primera despedida Institucional del año. LALCEC- Luz de Vida Brinkmann convocó a un brindis, y evaluó el año que concluye. María Giovanini expresó: La economía no favoreció mucho, si bien económicamente estamos bien, no así en lo financiero… estamos escasos de liquidez… Las cuotas no se aumentaron más, […]