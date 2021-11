LALCEC- Luz de Vida: Balance del año. En diciembre habrá Asamblea

En la primera despedida Institucional del año. LALCEC- Luz de Vida Brinkmann convocó a un brindis, y evaluó el año que concluye.

María Giovanini expresó: La economía no favoreció mucho, si bien económicamente estamos bien, no así en lo financiero… estamos escasos de liquidez…

Las cuotas no se aumentaron más, si bien se mantienen los socios, pero los ingresos ya no son suficientes, no se han podido hacer grandes eventos. Ya el año pasado se tuvo que utilizar un pequeño ahorro para arreglar el mamógrafo, y este año otro ahorro para cubrir los costos de funcionamiento mensual.

El patrimonio según el balance es de $3.381.000, y la pérdida del período es de $1.390.000.

A pesar de todo se mantienen los servicios a otras localidades, pacientes derivados de oncólogos (medicamentos, banco de pelucas). Las localidades que tienen socios son Seeber, Vignaud y La Paquita.

Las campañas son 6 en total a lo largo del año.

El 14 de diciembre habrá Asamblea General Ordinaria. Habrá en el temario reformas en algunos puntos del Estatuto, y se busca que haya una importante renovación…

Está en análisis incorporar nuevos servicios que solicita la comunidad, y reveer la cuota societaria que se abona para mantenimiento de la Entidad.

Ampliaremos