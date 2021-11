Intensa agenda del Basquet, en las definiciones de todas las categorías

Desde el Basquet de Primera en Masculino que ya tiene sus finalistas, el Basquet Femenino en Brinkmann, y todo el resto, tiene programa hasta el primer fin de semana de diciembre.

Programación



DOMINGO 28/11/2021 CANCHA: CENTROS C. Y D. BRINKMANN CATEGORIA U-17

1er. Partido CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs. CLUB ATLETICO SAN ISIDRO U-17 13:00 Hs.

2do. Partido UNION C Y DEP. SAN GUILLERMO Vs. CLUB ATLETICO SAN ISIDRO U-17 15:00 Hs.

3er. Partido CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs. UNION C Y DEP. SAN GUILLERMO U-17 17:00 Hs.



LUNES 29/11/2021

1º – CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN Vs 4º – CLUB SPORTIVO SUARDI U-13 19:15 Hs. COPA DE ORO – SEMIFINAL

5º – UNION CULT. Y DEP. SAN GMO. Vs 8º – NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE U-13 19:30 Hs. COPA DE PLATA – SEMIFINAL



MARTES 30/11/2021

«A» 1º – PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP.- Vs. 4º – CLUB ATL. Y CULT. SAN JORGE U-17 21:00 Hs. COPA DE ORO

«B» 2º – TIRO FED. Y DEP. MORTEROS Vs. 3º – UNION CULT. Y DEP. SAN GMO. U-17 21:00 Hs. COPA DE ORO

«A» 5º – CLUB SPORTIVO SUARDI Vs. 8º – CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN U-17 21:00 Hs. COPA DE PLATA

«B» 6º – ASOC. DEP. NUEVE DE JULIO Vs. 7º – NUEVE DE JULIO O. SDE FREYRE U-17 20:00 Hs. COPA DE PLATA



MIERCOLES 01/12/2021 PRIMER JUEGO PLAY OFF – FINAL PRIMERA DIVISION 21:30 Horas.

DOMINGO 05/12/2021 SEGUNDO JUEGO PLAY OFF – FINAL PRIMERA DIVISION 21:00 Horas

MIERCOLES 08/12/2021 POS. TERCER JUEGO PLAY OFF – FINAL PRIMERA DIVISION 21:00 Horas