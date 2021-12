Fútbol Regional: Ganó Centro y es puntero. Por zona Campeonato San Jorge no pudo ante Sp. Suardi

En la tarde del domingo se jugaron los partidos correspondientes a la segunda fecha de los Torneos Campeonato y Repechaje, respectivamente.

Centro Social ganó su segundo partido consecutivo ante Marina; en tanto San Jorge fue derrotado por Sp. Suardi 2-1.

Queda pendiente una fecha para saber quienes serán finalistas.

2° Fecha Torneo Campeonato:

Grupo 1:

Sportivo Suardi vs Cult. San Jorge: 2-1

Atl. B. Rivadavia vs Cultural La Francia: 0-0 (Suspendido)

Grupo 2:

Almafuerte (LV) vs Unión de Alicia: 0-0

9 de Julio (Morteros) vs Dep. y Cult. Arroyito: 1-1



2° Fecha Torneo Repechaje:

Grupo 1:

Sp. Belgrano (San Fco) vs Social A. de Chipión: 1-0

Bmé. Mitre (LV) vs Pueblos Unidos (LT): 1-3

Grupo 2:

Centro Social vs Col. Marina FC: 4-3

Sp. Sacanta vs Alianza Carrilobo: 1-1



Posiciones:

Torneo Campeonato Grupo 1:

Sportivo Suardi 4 puntos, Atl. B. Rivadavia (*), Cultural La Francia (*) y Cult. San Jorge 1 punto.

(*) Un partido suspendido.



Torneo Campeonato Grupo 2:

Almafuerte (LV) 4 puntos, 9 de Julio (Morteros) y Unión de Alicia 2 puntos y Dep. y Cult. Arroyito 1 punto.



Torneo Repechaje Grupo 1:

Pueblos Unidos (LT) 6 puntos, Bmé. Mitre (LV) y Sp. Belgrano (San Fco) 3 puntos, Social A. de Chipión 0 puntos.

Torneo Repechaje Grupo 2:



Centro Social 6 puntos, Sp. Sacanta 4 puntos, Alianza Carrilobo 1 punto y Col. Marina FC 0 puntos.