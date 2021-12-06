Martes 7: Operativo de vacunación con segundas dosis de sinopharm

Universal Medios admin 7 horas ago

El listado lo dió a conocer el Centro de Salud. La vacunación comienza a las 11,30 horas

LISTADO COMPLETO

VACUNACION MARTES 7/12/2021
2º DOSIS SINOPHARM


11:30 HORAS
GOMEZ SOFIA ARIADNA
JUNCOS HECTOR
GONZALEZ AUSTIN
MARTINEZ MAHIARA
CRESPIN MILENA
BARRETTO MAURO
SUAREZ PAULINA
VILLALBA TOLOZA EMA
AGUIRRE ELIAS
AVEDAÑO ARIANA
AVEDAÑO SAIRA
DALMAZZO ALEZ
PEREZ CORALI
LEZCANO ELIAN
PEREZ ABRIL
GUTIERREZ LEONEL
VARGAS VALENTINA
SERRANO OCAMPO BENJAMIN
RUIZ TEO
AGUIRRE LEON
MAIDNA MILENA
CASTELLINO SANTINO
SERVIN MIA
CISNERO QUIMEY
SCATA ERIKA
LUGO CHARO
DELRIVO SOFIA
QUINTEROS ROMEO
MELOS LUCIA
BURGENER EMILIA
SIMEONE PIERO
HEREDIA MAIA

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