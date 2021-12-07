Jueves 9: Operativo de vacunación en Brinkmann con 2º dosis de Pfizer

Este jueves 9 de diciembre a partir de las 12 horas, se realizará un nuevo operativo de vacunación.
LISTADO COMPLETO
VACUNACION JUEVES 09/12/2021
2º DOSIS PFIZER
12:00 HORAS
ALBARRACION MATEO
AMIONE MAURICIO DANIEL
BARBONAGLIA ALVAREZ JOSE ABRAHAM
BENITEZ VALENTINO
CARRUEGA MILAGROS
GANDOLFO SHEILA AYELEN
GARCIA GUADALUPE
LENCINA BRISA
LEVRAND LUCAS
LOPEZ MORENA
MARQUEZ FABRICIO
MENDOZA AXEL
MOLINA AGUSTIN
PERALTA MACARENA
PEROSINO FACUNADO
QUAGLINO MONSERRAT PAZ
RACCA MORENA
RAMALLO VIOLETTA
RUIZ IVAN
SCHINTD FRANCO
SOLIS SILVESTRE
TEVEZ FELIPE
VEGA MLTON
VEGA THIAGO